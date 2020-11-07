Ersin Destanoğlu'nun yerine iki aday

Gaziantep deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların psikolojik olarak rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak. Sergen Yalçın’ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek.

İlk hedef kaleci transferi

Devre arasında yapılacak olan transferler için şimdiden harekete geçmeyi planlayan Beşiktaş’ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin’e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Samsunspor’un kalesini koruyan ve daha önce de siyah-beyazlı ekibin gündemine giren Nurullah Aslan, bu bölgedeki adaylardan birisi. Yabancı oyuncu sayısı fazla olan ve bu nedenle Boyd’a lisans çıkarmayıp, Mirin, Lens ve Douglas’ı da kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, bu nedenle yerli bir file bekçisi transfer edecek. Kartal’ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen Gökhan Akkan. 25 yaşındaki milli kaleci için daha önce Karadeniz ekibinin kapısını çalan ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş, devre arası öncesinde yeniden Gökhan için nabız yoklayacak.

Adem Ljajic satış listesine konulacak

Beşiktaş, mevcut kadrodaki yabancı oyunculardan bazılarıyla da yolları ayırmak için çalışmalara başlıyor. Kadro dışı olan Mirin, Lens ve Douglas’ı satış listesine koyan ancak bu futbolculara iyi bir teklif gelmemesi nedeniyle maaş ödemeye devam eden Beşiktaş, ayrıca form durumu nedeniyle Vida ve Ljajic’le yolları ayırmak için gelecek olan teklifleri bekliyor. Bu 2 futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, Ljajic ve Vida’yla yolları ayırması durumunda defans hattına takviye yapacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın’la bu hafta sonu görüşmesi beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi, çıkacak olan yol haritası doğrultusunda kurmaylarına talimat vererek çözüm oluşturulmasını isteyecek.

Sergen Yalçın açıkladı: Geçen sezonu mumla aratıyor Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iki haftadır iyi oynadığını ama bugün işlerin yolunda gitmediğini belirtti."Welinton'un sakatlanması bizi büyük sıkıntıya soktu"Oyunun genelinden memnun olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:"Üzgünüz bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi gidiyorduk ama bugün işler umduğumuz gibi gitmedi. Özellikle Welinton'un sakatlanması bizi oyunun tamamında çok büyük sıkıntıya soktu. Bireysel hatalar yaptık ve peşinden kırmızı kart geldi. İsteksiz ve arzusuz bir oyun vardı. Kesinlikle kazanma arzusundan uzak, amaçsız bir görüntü verdik. Bunu beklemiyorduk. Çünkü oynadığımız son 2 maçta takım iyi bir profil çizmişti. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık ve üzgünüz. İnşallah bunu telafi ederiz." "Ersin geçen sezonu mumla aratıyor"Kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı hakkındaki soru üzerine Yalçın, "Geçen sezonu ne yazık ki mumla aratıyor. Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Bugünkü kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir arkadaşımız zamanla toparlar" değerlendirmesinde bulundu.Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon 🔴👉Sizce karar doğru mu? pic.twitter.com/HjwUM5GYnV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2020 "Bu seviyede bu hataları kaldırmak biraz zor"Sergen Yalçın, son iki haftada olgunlaşan ve profesyonel anlamda bir takım görüntüsü içinde olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:"İstatistik ve profesyonel anlamda çok yukarı giden bir takım vardı. Bu seviyede bu kadar basit goller yerseniz maç kazanmamız zorlaşır. Çok beklenti içinde olduğumuz futbolcular var maalesef onlar da performanslarının altında. Bu seviyede bu hataları kaldırmak biraz zor."Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmazSumudica: Kartal işareti yapmadım



