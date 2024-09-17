|
Özgün

DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?

16:50 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 16:55 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ</p>
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ

2025 yılına yaklaşırken, Müslümanlar için önemli olan dini günler takvimi de merak edilmeye başlandı. 2024 yılında son kandil olan Mevlid Kandili, 14 Eylül'de idrak edildi ve şimdi gözler 2025 yılına çevrildi. Peki üç aylar, Ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün? İşte 2025 yılı için önemli dini günlerin takvimi:

1/ 6

2025 dini günler takvimi, Müslümanlar için önemli olan üç aylar, Ramazan ayı ve kandil gecelerinin tarihlerini içeren bir rehber niteliğindedir. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, dini günler takvimine özel bir yere sahiptir. Ramazan ayı, Müslümanların bir ay boyunca oruç tuttuğu kutsal bir aydır. Kandil geceleri ise, bu aylar içindeki özel geceler olup, dua ve ibadete daha çok önem verilir. 2025 yılında bu önemli dini günlerin hangi tarihlere denk geleceği, Müslümanlar tarafından merakla araştırılan konulardan biridir.

2/ 6

Üç aylar, İslam dünyasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek bir zaman dilimidir ve Hicri takvime göre belirlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025 yılı üç aylar başlangıcı 1 Ocak 2024 Çarşamba günü Recep ayının başlamasıyla olacaktır.

3/ 6

2025 Dini Günler Takvimi

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

4/ 6

2025 yılı Ramazan ne zaman?

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, bayram hangi gün?

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)


5/ 6

Kurban Bayramı 2025 ne zaman, bayram hangi gün?

Kurban Bayramı Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi


6/ 6

2025 Aşure ne zaman?

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

#dini günler takvimi
#ramazan ayı
#kandil geceleri
#ramazan bayramı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...