Türkiye'nin kasım ayında en çok tercih ettiği ikinci el otomobil markaları belli oldu. İkinci el araç pazarında en çok tercih edilen modeller genellikle Ford Focus, Volkswagen Passat, Renault Clio, Fiat Egea ve Toyota Corolla gibi araçlar oluyor. Kasım ayında ikinci elde en çok satılan markalar belli oldu. Peki en çok satılan ikinci el araba hangisi? İşte detaylar.
Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar arasında popüler otomobil marka ve modelleri dikkat çekiyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti. İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu. Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında kasımda Volkswagen en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. İşte en çok satılan ikinci el otomobil modelleri.
En çok satılan ikinci el araba hangisi?
Türkiye'nin kasım ayında en çok tercih ettiği ikinci el otomobil markaları belli oldu. Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre geçen ay çevrim içi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış gözlemlenirken, ekim ayına göre yüzde 12 azalış kaydedildi. Kasımda yayımlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.
İkinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka (binek ve hafif ticari) 22 bin 239 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç yılın diğer aylarında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.
Bu markayı 21 bin 242 ile Fiat, 20 bin 659 satışla Renault takip etti. Satış sayısında Ford 15 bin 825 ile dördüncü, BMW 10 bin 439 ile beşinci oldu. Mercedes-Benz 9 bin 909, Opel 9 bin 476, Peugeot 9 bin 198, Hyundai 7 bin 507 ve Toyota 6 bin 363 satışla ilk 10'da yer aldı.
Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 176 bin 921 aracın yüzde 75'i, söz konusu 10 markadan oluştu.
En çok tercih edilen ikinci el binek otomobil hangisi?
İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 143 bin 459 satış gerçekleşti. Fiat Egea, kasımda 8 bin 304 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.
Satışlarda Egea'yı 6 bin 485 ile Passat, 6 bin 255 ile Megane, 6 bin 251 ile Clio, 4 bin 370 ile Corolla, 4 bin 4 ile Focus, 3 bin 667 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 510, BMW 5 Serisi 3 bin 491 ve Mercedes C-Class 2 bin 860 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı. Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.
En çok tercih edilen hafif ticari araç hangisi oldu?
Çevrim içi pazarda geçen ay 33 bin 462 hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Doblo kasımda 4 bin 231 ile en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu. Ford Tourneo Courier 3 bin 734 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 712 satışla üçüncü sırada yer aldı.
Satış sayısında bu modelleri, 2 bin 202 ile VW Transporter, 1890 ile Ford Tourneo Connect, 1822 ile VW Caddy, 1528 ile Ford Transit, 1507 ile Renault Kangoo, 1385 ile Citroen Berlingo ve 1310 ile Peugeot Partner izledi. En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu.
Otomotiv satışları kasımda 1 milyon barajını aştı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) yapılan açıklamada, Ocak-Kasım 2024 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, otomobil satışları, ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845 bin 530, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yüzde 5,3, otomobil pazarı yüzde 3,5, hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 arttı.
Kasımda otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 121 bin 94 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 büyüyerek 26 bin 499'a yükseldi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,7 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,5 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 34,7 yükseldi.
Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 471 bin 395 ile yüzde 55,8 pay, B segmenti otomobiller 254 bin 103 adetle yüzde 30,1 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,6 pay ve 478 bin 286 satışla SUV otomobiller oldu.
SUV otomobilleri, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 satışla sedan, yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adetle hatchback otomobiller takip etti.
Benzinli otomobil satışları 521 bin 845 ile yüzde 61,7 pay, hibrit otomobil satışları 149 bin 343 ile yüzde 17,7 pay, dizel otomobil satışları 85 bin 517 ile yüzde 10,1 pay, elektrikli otomobil satışları 83 bin 298 ile yüzde 9,9 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 527 ile yüzde 0,7 pay aldı.
160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 62,3 artarak yüzde 8, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 15,1 azalarak yüzde 1,8 paya sahip oldu.
1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 11,2 azalarak yüzde 71,7, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,5 yükselerek yüzde 0,6, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 19,8 düşerek yüzde 0,2 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller 770 bin 999 ile yüzde 91,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 74 bin 531 ile yüzde 8,8 paya ulaştı.
Van gövde tipi yüzde 74,1 pay ve 165 bin 142 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,7 pay ve 28 bin 356 adetle ikinci sırada yer aldı.