Buna göre, otomobil satışları, ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845 bin 530, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yüzde 5,3, otomobil pazarı yüzde 3,5, hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 arttı.

Kasımda otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 121 bin 94 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 büyüyerek 26 bin 499'a yükseldi.