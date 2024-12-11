Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme doğrultusunda ikinci el araç alıcıları artık noter işlemleri öncesinde kendi adlarına zorunlu trafik sigortası yaptırmak durumundadır. Bu şart yerine getirilmeden devir işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

İkinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi mi?

Karara göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.

Aracı devralan kişinin sigortasının olmaması halinde devir işlemi gerçekleşmeyecek. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar bu uygulamadan hariç tutulacak. Sektör yetkilileri, söz konusu karar ile trafikte sigortasız araç kullanımının azalacağını belirtti.

İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta dönemi sona erdi mi?

Öte yandan trafik sigortasına ilişkin karar yarın itibarıyla uygulamaya girecekti. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı sona erecekti. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacaktı.

Trafik sigortasında 15 günlük sürede yaşanan kazalar sorun yaratıyordu. Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin iptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi. Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bundan aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" niteliği taşıdığı kaydedildi.







