Emekliye refah paylı ek zam tablosu oluştu! SSK ve Bağ- Kur'lu emeklinin en düşük maaş miktarı...

2024 Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları için beklentiler artıyor. Memur emeklileri için yüzde 12-13, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 16-17 seviyelerinde bir artış öngörülüyor. Bunun yanında, taban aylıkların artırılması ve refah payı uygulaması da gündemde olacak. Taban aylıkların yeniden düzenlenmesiyle en düşük emekli maaşı artırılacak. Refah payı eklenmesiyle birlikte zam oranlarının daha da yükseltilmesi mümkün. Bu kapsamda, Ocak ayında hem zam oranı hem de taban aylık artışlarının gelirleri önemli ölçüde artırması bekleniyor.

1 /12 2024 yılının ilk ayında emeklilere yapılacak maaş zammı için hazırlıklar başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı doğrudan yansıtılacak. Ocak zammında enflasyon farkı temel kriter olacak. Bunun yanı sıra, refah payı ve taban aylık artırımı gibi ek düzenlemeler de gündemde.

2 /12 Memur Emeklilerine Zam ve Enflasyon Farkı Ocak ayında memur emeklileri için yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bunun yanı sıra, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10’u aşan kısmı kadar enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

3 /12 Tek Veri Bekleniyor Emekli maaş artış oranını belirleyecek olan Temmuz-Aralık enflasyon verilerinden 5 aylık kısmı netleşti. Temmuz-Kasım dönemindeki verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14.57, memur emeklileri için ise yüzde 4.15 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 10.40 oranında zam hesaplandı.

4 /12 Son belirleyici veri olan Aralık ayı enflasyonu ise bekleniyor. Bu veriye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranının yüzde 16-17, memur emeklilerinde ise yüzde 12-13 arasında şekillenmesi tahmin ediliyor.

5 /12 Kesin oranlar 3 Ocak'ta açıklanacak ve aynı ay içerisinde maaşlara yansıtılacak.

6 /12 Yeni Taban Aylık Gündemde Ocak ayında emekliler için ek düzenlemeler de masada. Bunlardan ilki, en düşük emekli maaşını belirleyen taban aylık artışı. Şu an için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kök aylık ve ek ödemelerle birlikte 12 bin 500 TL alt sınırdan ödeme yapılıyor.

7 /12 Ocak ayında bu tutarın artırılması bekleniyor. Yeni taban aylık için 14 bin-15 bin TL seviyeleri konuşuluyor.

8 /12 Eğer artış gerçekleşirse, zam sonrası kök maaşı yeni taban aylığın altında kalan emekliler, bu tutara tamamlanacak şekilde ödeme alacak.

9 /12 Refah Payı İçin İki Seçenek Refah payı formülü de Ocak ayında gündeme gelebilir. Burada iki yöntem tartışılıyor: Memur Emeklilerine Refah Payı: Memur emeklilerine refah payı eklenerek, zam oranları SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile aynı seviyeye getirilebilir.

10 /12 Tüm Emeklilere Refah Payı: Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı artırılabilir. Bu formül ile emeklilerin zam oranlarının yüzde 20 seviyesine çıkarılması mümkün görünüyor.

11 /12 Karar Süreci ve Meclis Aşaması Tüm emeklilerin zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak. Taban aylık artışı ve refah payı düzenlemelerinin bu tarihten sonra netleşmesi bekleniyor.