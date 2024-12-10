Kocaeli'nin farklı ilçelerinde olduğu gibi, her mahallede bir posta kodu bulunmaktadır. Kocaeli, Türkiye'nin, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Kocaeli'nin çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem Kocaeli yerel halkının hem de şehri ziyaret edenlerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Kocaeli'nin posta kodu kaçtır? Kocaeli il, ilçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Kocaeli'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kocaeli ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kocaeli il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Kocaeli İl Posta Kodu
Kocaeli ilinin posta kodu 41000 olarak belirlenmiştir. Kocaeli'de bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.
Kocaeli İlçe Posta Kodları
Başiskele ilçesi: 41030, 41090, 41140, 41245, 41275, 41190
Çayırova ilçesi: 41420
Darıca ilçesi: 41700
Derince ilçesi: 41900
Dilovası: 41455
Gebze ilçesi: 41400
Gölcük ilçesi: 41950, 41650
İzmit ilçesi: 41310, 41300, 41060, 41000, 41040, 41200, 41100, 41050
Kandıra ilçesi: 41600
Karamürsel ilçesi: 41500
Kartepe ilçesi: 41320, 41285, 41080, 41110, 41250, 41295, 41170, 41180, 41255
Körfez ilçesi: 41800, 41780
Kocaeli Mahalle Posta Kodları
Kocaeli iline ail mahalle veya köy posta kodu öğrenmek için PTT’nin web sitesinden “Posta Kodu Öğrenme” aracı ile mahalle veya köye ait posta kodunu öğrenebilirsiniz.
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.