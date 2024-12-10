Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Kocaeli'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kocaeli ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kocaeli il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Kocaeli İl Posta Kodu

Kocaeli ilinin posta kodu 41000 olarak belirlenmiştir. Kocaeli'de bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

Kocaeli İlçe Posta Kodları

Başiskele ilçesi: 41030, 41090, 41140, 41245, 41275, 41190

Çayırova ilçesi: 41420

Darıca ilçesi: 41700

Derince ilçesi: 41900

Dilovası: 41455

Gebze ilçesi: 41400

Gölcük ilçesi: 41950, 41650

İzmit ilçesi: 41310, 41300, 41060, 41000, 41040, 41200, 41100, 41050

Kandıra ilçesi: 41600

Karamürsel ilçesi: 41500

Kartepe ilçesi: 41320, 41285, 41080, 41110, 41250, 41295, 41170, 41180, 41255

Körfez ilçesi: 41800, 41780

Kocaeli Mahalle Posta Kodları

Kocaeli iline ail mahalle veya köy posta kodu öğrenmek için PTT’nin web sitesinden “Posta Kodu Öğrenme” aracı ile mahalle veya köye ait posta kodunu öğrenebilirsiniz.

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







