Türkiye araç plakaları, bir aracın kimlik bilgilerini taşıyan numaralardan oluşan levhalardır. Plaka numaraları, araçların kayıtlı olduğu yerleri belirlemek için kullanılır. Plaka kodları, şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşır ve araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamamızı sağlar. Türkiye'de toplam 81 il için plaka kodları belirlenmiştir ve bu kodlar araçların kimlik numarası gibi kullanılmaktadır. Peki, 41 plaka neresi? Araçların 41 plaka kodu nerenin, hangi ile aittir?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 41 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 41 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
41 plaka neresi, hangi ilin plaka kodudur?
41 plaka Kocaeli iline aittir. Plaka kodu 41 olan araçlar, Kocaeli iline kayıtlı demektir. Sanayi ve ticaret alanında gelişmiş bir ildir. Gelişmişlik seviyesi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra gelir. İlk çağlarda “Bitinya” ismi ile bilinirdi. Cumhuriyetten sonraki sanayileşme döneminde hızla gelişmiş ve göç almaya başlamıştır. 1993 yılında Kocaeli büyükşehir unvanının sahibi olmuştur. Diğer büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gelişimini etkilemiştir. İhracat açısından baktığımızda il üç içinde yer alır. Yabancı sermayeli sanayi kuruluşlarına sahiptir. Kocaeli ilinde 7 tanesi faal olarak toplamda 12 organize sanayi bölgesi yer alır.
41 Plakaya Sahip Kocaeli’nin İlçeleri:
- Başiskele
- Çayırova
- Darıca
- Derince
- Dilovası
- Gebze
- İzmit
- Körfez
- Gölcük
- Kandıra
- Karamürsel
- Kartepe
Kocaeli’nin Telefon Kodu:
Kocaeli’nin Posta Kodu:
- Başiskele: 41030
- Çayırova: 41420
- Darıca: 41700
- Derince:41900
- Dilovası: 41455
- Gebze: 41400
- Gölcük: 41950
- İzmit: 41310
- Kandıra: 41600
- Karamürsel: 41500
- Kartepe: 41320
- Körfez(tütünçiftlik): 41800
Kocaeli’nin Nüfusu:
Kocaeli Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:
Kocaeli’nin Tarım Ürünleri:
Kocaeli’ inde Gezilecek Yerler:
Selim Sırrı Paşa Konağı:
19. Yy sivil Türk mimarisine ait bir eserdir. 1892 yılında haremlik ve selamlık şeklinde dört katlı olarak yapılmıştır.
İzmit Saat Kulesi
Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkmasının 25. Yılı hatırası olarak Osmanlı döneminde yapılmış bir tarihi yapıdır.