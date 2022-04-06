Devlet protokol plakaları (kırmızı plakalar) kime ait kimlere verilir?

Devlet protokol plakaları kimlere verilir, hangi kırmızı plaka hangi bakanlığa, hangi makama, kime aittir? sorularının yanıtı haberimizde.

KIRMIZI PLAKALAR KİMLERE VERİLİR?

Göreceğiniz kırmızı plakalar devlet protokol sıralaması gibi sıralanmıştır. Bu bir bakıma devletim yönetim kademesinin plakası olarak da lanse edilebilir. Önlerine veya arkalarına hiçbir ek almadan sadece numaradan oluşurlar.

NOT: En çok sorulan sorulardan bir tanesi ise Cumhurbaşkanının böyle bir plaka sahip olup olmadığı. Cumhurbaşkanının kırmızı plakası yoktur . Onun yerine araçta Cumhurbaşkanlığı Forsu kullanılmaktadır.

KIRMIZI PLAKA VERİLENLER LİSTESİ

CB 001 olarak da kullanılabilir.

0001 resmi plakalı araç kime aittir TBMM başkanı

0002 resmi plakalı araç kime aittir Başbakanlık(1979 yılında 0003)

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0003-0036 resmi plakalı araç kime aittir Anayasa mahkemesi başkanı

0004 resmi plakalı araç kime aittir Genelkurmay başkanı

0005 resmi plakalı araç kime aittir Dışişleri bakanı

0007 resmi plakalı araç kime aittir Başbakan yardımcısı

0011 resmi plakalı araç kime aittir Spordan sorumlu devlet bakanı

0016 resmi plakalı araç kime aittir Milli savunma bakanı

0017 resmi plakalı araç kime aittir İçişleri bakanı

0018 resmi plakalı araç kime aittir Maliye bakanı

0021 resmi plakalı araç kime aittir Sağlık bakanı

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0023 resmi plakalı araç kime aittir Tarım ve köyişleri bakanı

0025 resmi plakalı araç kime aittir Sanayi ve ticaret bakanı

0026 resmi plakalı araç kime aittir Milli eğitim bakanı

0027 resmi plakalı araç kime aittir turizm bakanı

0028 resmi plakalı araç kime aittir Enerji bakanı

0029 resmi plakalı araç kime aittir Kuvvet komutanı

0030 resmi plakalı araç kime aittir Çevre orman bakanı

0033 resmi plakalı araç kime aittir Ulaştırma bakanı

0035 resmi plakalı araç kime aittir Adalet bakanı

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Yukarıda sayılanlar haricinde kırmızı plakaların verildiği diğer kişiler ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için tahsis edilmiş TBMM plakalarıdır. Meclis plakaları adı altında verilen bu plakaların sayısı bir hayli fazladır ve plakanın başında TBMM ibaresi kullanılmaktadır.

TBMM 021

TBMM 069

TBMM 087

Son olarak da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri haricinde kırmızı plakaya sahip olan diğer kişiler ise valilerimizdir. Bunların plakaları aşağıdaki gibidir;

19 AA 115

06 0001

Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır.

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