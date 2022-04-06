Devlet protokol plakaları (kırmızı plakalar) kime ait kimlere verilir?

Devlet protokol plakaları kimlere verilir, hangi kırmızı plaka hangi bakanlığa, hangi makama, kime aittir? sorularının yanıtı haberimizde.
KIRMIZI PLAKALAR KİMLERE VERİLİR?
Göreceğiniz kırmızı plakalar devlet protokol sıralaması gibi sıralanmıştır. Bu bir bakıma devletim yönetim kademesinin plakası olarak da lanse edilebilir. Önlerine veya arkalarına hiçbir ek almadan sadece numaradan oluşurlar.
NOT: En çok sorulan sorulardan bir tanesi ise Cumhurbaşkanının böyle bir plaka sahip olup olmadığı. Cumhurbaşkanının kırmızı plakası yoktur . Onun yerine araçta Cumhurbaşkanlığı Forsu kullanılmaktadır.
KIRMIZI PLAKA VERİLENLER LİSTESİ
CB 001 olarak da kullanılabilir.
0001 resmi plakalı araç kime aittir TBMM başkanı
0002 resmi plakalı araç kime aittir Başbakanlık(1979 yılında 0003)
0003-0036 resmi plakalı araç kime aittir Anayasa mahkemesi başkanı
0004 resmi plakalı araç kime aittir Genelkurmay başkanı
0005 resmi plakalı araç kime aittir Dışişleri bakanı
0007 resmi plakalı araç kime aittir Başbakan yardımcısı
0011 resmi plakalı araç kime aittir Spordan sorumlu devlet bakanı
0016 resmi plakalı araç kime aittir Milli savunma bakanı
0017 resmi plakalı araç kime aittir İçişleri bakanı
0018 resmi plakalı araç kime aittir Maliye bakanı
0021 resmi plakalı araç kime aittir Sağlık bakanı
0023 resmi plakalı araç kime aittir Tarım ve köyişleri bakanı
0025 resmi plakalı araç kime aittir Sanayi ve ticaret bakanı
0026 resmi plakalı araç kime aittir Milli eğitim bakanı
0027 resmi plakalı araç kime aittir turizm bakanı
0028 resmi plakalı araç kime aittir Enerji bakanı
0029 resmi plakalı araç kime aittir Kuvvet komutanı
0030 resmi plakalı araç kime aittir Çevre orman bakanı
0033 resmi plakalı araç kime aittir Ulaştırma bakanı
0035 resmi plakalı araç kime aittir Adalet bakanı
Yukarıda sayılanlar haricinde kırmızı plakaların verildiği diğer kişiler ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için tahsis edilmiş TBMM plakalarıdır. Meclis plakaları adı altında verilen bu plakaların sayısı bir hayli fazladır ve plakanın başında TBMM ibaresi kullanılmaktadır.
TBMM 021
TBMM 069
TBMM 087
Son olarak da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri haricinde kırmızı plakaya sahip olan diğer kişiler ise valilerimizdir. Bunların plakaları aşağıdaki gibidir;
19 AA 115
06 0001
Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır.