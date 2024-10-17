Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
Türkiye'deki araçların plaka kodları
- Listemizde bulunanplaka kodlarına tıklayıp, ait olduğu il hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Tabloda yer alan il isimlerine tıklarsanız o ile ait en güncel haberleri görebilirsiniz.
Plaka kodları listesi
81
Plaka
Askerî araç plaka kodları
- 0: Genelkurmay Başkanlığı'na, örn.: 002565
- 1: 1. Ordu Komutanlığı'na,
- 2: 2. Ordu Komutanlığı'na,
- 3: 3. Ordu Komutanlığı'na,
- 4: 4. Ordu Komutanlığı'na (Ege Ordu Komutanlığı'na),
- 5: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, örn.: 500689
- 6: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na,
- 7: Jandarma Genel Komutanlığı'na ait araçlara verilir.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı araçların plaka numarasındaki ikinci ve üçüncü rakamlar, bağlı bulunulan İl Komutanlığı'nı gösterir. Örneğin; plaka numarası "700" ile başlayan bir araç doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsis edilmişken, "706" ile başlayan bir araç ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın hizmetindedir.
Askeri araçların plaka levhalarının üzerinde bulunan yıldızlar, araçta bir General veya Amiral bulunduğunu belirtir. Bu yıldızlar Generallerin apoletlerindeki gibidir. 1 yıldız; araçta bir Tuğgeneral veya Tuğamiral olduğuna, 4 yıldız; araçta bir Orgeneral veya Oramiral olduğuna işaret eder. Bir General veya Amiral, doğrudan bir birliğin komutanı değilse aracında flama bulunmaz. Genelkurmay Başkanı'nın aracında devlet protokol sırası olan 0004 rakamı ve plaka üzerinde dört yıldız ile aracın sol önünde Genelkurmay Başkanı flaması, sağ önünde Türk bayrağı bulunur. Kuvvet komutanlarının araçlarında da devlet protokol sırasına göre verilmiş plaka numaraları, plakaların üzerinde dörder adet yıldız ve araçların sol önlerinde komutanlık flamaları bulunur. Sahil Güvenlik Komutanlığı "tümen" düzeyinde ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın rütbesi tümamiral olduğundan dolayı makam aracının plakası üzerinde iki yıldız bulunmaktadır.
Araç Plaka Sorgulama Hakkında Sık Sorulan Sorular
E-Devlet ile Plaka Kodları Sorgulama Nasıl Yapılır?
- E-devlet ile plaka sorgulama turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. E-devlet internet adresine girildikten sonra e-hizmetler bağlantısından “Emniyet Genel Müdürlüğü” menüsü seçilir. Buradan “Araç Plaka Sorgulama” kutucuğuna basılır. Ardından plaka sorgulaması yapılabilir. Plaka kodunun hangi ile ait olduğu internet üzerinden araştırılabilir.
SMS ile Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?
Mobil operatörlerden 7 TL bir ücret karşılığında araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Plaka sorgulaması yapmak isteyen kişilerin “DETAY” yazıp 5664’e kısa mesaj göndermeleri gerekir. Plaka sorgulaması yapan kişilerin plaka kodu sorgulaması yapmak için plakadaki ilk iki rakamı internet üzerinden araştırmaları gerekir. Bu sayede aracın plakasının kodunun hangi ile ait olduğu bulunabilir.