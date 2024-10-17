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Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?

Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?

12:5717/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
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Türkiye plaka kodları
Türkiye plaka kodları

Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.

Plaka kodları
arasında, 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaraları en çok merak edilen plakalardır. Plaka kodları genellikle gençler arasında ezberlenmek istenir. Bunun dışında internet üzerinden araç alım satımlarda gözüken plakalar da merak edilir ve sorgulanır. Bu nedenle yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız bu sayfada tüm plaka kodları ve ait olduğu iller bilgisine ulaşabilirsiniz.

Türkiye'deki araçların plaka kodları

Türkiye'deki araçların
plaka kodları
aşağıda listelenmiştir. Hangi ilin plaka kodu kaçtır? Hangi plaka nerenin? Bu soruların yanıtını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
  • Listemizde bulunan
    plaka kodları
    na tıklayıp, ait olduğu il hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Tabloda yer alan il isimlerine tıklarsanız o ile ait en güncel haberleri görebilirsiniz.

Plaka kodları listesi

Türkiye'de toplam 81 plaka kodu bulunur. İşte en güncel 2021 Türkiye
plaka kodları
:

81
Plaka

Askerî araç plaka kodları

Türk Silahlı Kuvvetleri demirbaşına kayıtlı araçların
plaka kodları
yukarıdaki sistemden farklıdır ve tamamen rakamlardan oluşur. Bu plakaların ilk rakamlarına göre;
  • 0: Genelkurmay Başkanlığı'na, örn.: 002565
  • 1: 1. Ordu Komutanlığı'na,
  • 2: 2. Ordu Komutanlığı'na,
  • 3: 3. Ordu Komutanlığı'na,
  • 4: 4. Ordu Komutanlığı'na (Ege Ordu Komutanlığı'na),
  • 5: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, örn.: 500689
  • 6: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na,
  • 7: Jandarma Genel Komutanlığı'na ait araçlara verilir.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı araçların plaka numarasındaki ikinci ve üçüncü rakamlar, bağlı bulunulan İl Komutanlığı'nı gösterir. Örneğin; plaka numarası "700" ile başlayan bir araç doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsis edilmişken, "706" ile başlayan bir araç ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın hizmetindedir.

706001
plaka numarası, Ankara İl Jandarma Komutanı'nın makam aracına aittir.

Askeri araçların plaka levhalarının üzerinde bulunan yıldızlar, araçta bir General veya Amiral bulunduğunu belirtir. Bu yıldızlar Generallerin apoletlerindeki gibidir. 1 yıldız; araçta bir Tuğgeneral veya Tuğamiral olduğuna, 4 yıldız; araçta bir Orgeneral veya Oramiral olduğuna işaret eder. Bir General veya Amiral, doğrudan bir birliğin komutanı değilse aracında flama bulunmaz. Genelkurmay Başkanı'nın aracında devlet protokol sırası olan 0004 rakamı ve plaka üzerinde dört yıldız ile aracın sol önünde Genelkurmay Başkanı flaması, sağ önünde Türk bayrağı bulunur. Kuvvet komutanlarının araçlarında da devlet protokol sırasına göre verilmiş plaka numaraları, plakaların üzerinde dörder adet yıldız ve araçların sol önlerinde komutanlık flamaları bulunur. Sahil Güvenlik Komutanlığı "tümen" düzeyinde ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın rütbesi tümamiral olduğundan dolayı makam aracının plakası üzerinde iki yıldız bulunmaktadır.

Araç Plaka Sorgulama Hakkında Sık Sorulan Sorular

Araç plaka kodu sorgulama dört farklı şekilde yapılabilir. Bu dört farklı sorgulama yönteminden en çok tercih edileni e-devlet aracılığıyla
plaka kodu sorgulamasıdır
. Araç plaka kodu sorgulama işlemi sonucunda araç satın almak isteyen kişiler araç ile ilgili tüm bilgilere sahip olabilirler.

E-Devlet ile Plaka Kodları Sorgulama Nasıl Yapılır?

  • E-devlet ile plaka sorgulama turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. E-devlet internet adresine girildikten sonra e-hizmetler bağlantısından “Emniyet Genel Müdürlüğü” menüsü seçilir. Buradan “Araç Plaka Sorgulama” kutucuğuna basılır. Ardından plaka sorgulaması yapılabilir. Plaka kodunun hangi ile ait olduğu internet üzerinden araştırılabilir.

SMS ile Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Mobil operatörlerden 7 TL bir ücret karşılığında araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Plaka sorgulaması yapmak isteyen kişilerin “DETAY” yazıp 5664’e kısa mesaj göndermeleri gerekir. Plaka sorgulaması yapan kişilerin plaka kodu sorgulaması yapmak için plakadaki ilk iki rakamı internet üzerinden araştırmaları gerekir. Bu sayede aracın plakasının kodunun hangi ile ait olduğu bulunabilir.

EGM ile Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile plaka sorgulamak isteyen kişilerin öncelikle
www.egm.gov.tr
internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresinde “Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama” bağlantısına girildikten sonra gerekli araç bilgileri girilir. Böylece araç plaka sorgulama yapılmış olur. Araç plaka kodu ise plakadaki ilk iki rakamın internet üzerinden aratılması sonucu bulunur. Örnek vermek gerekirse 34 ile başlayan bir plaka İstanbul kodlu bir plakadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç sorgulaması yapmak isteyen kişilerin öncelikle
www.sbm.gov.tr
internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresine giriş yapıldıktan sonra “Sorgulamalar ve Online İşlemler” bağlantısından araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Araç
plaka kodu sorgulaması
ile bu bağlantıda yer alır. Araç plaka kodunu öğrenen bir kişi plaka kodunun hangi ile ait olduğunu öğrenmek için ise internet üzerinden araştırma yapması gerekir.
Plaka kodları
haberimizin sonuna geldik. Dilerseniz aşağıdaki bağlantı üzerinden devlet protokol plakaları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


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