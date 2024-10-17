arasında, 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaraları en çok merak edilen plakalardır. Plaka kodları genellikle gençler arasında ezberlenmek istenir. Bunun dışında internet üzerinden araç alım satımlarda gözüken plakalar da merak edilir ve sorgulanır. Bu nedenle yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız bu sayfada tüm plaka kodları ve ait olduğu iller bilgisine ulaşabilirsiniz.

arasında, 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaraları en çok merak edilen plakalardır. Plaka kodları genellikle gençler arasında ezberlenmek istenir. Bunun dışında internet üzerinden araç alım satımlarda gözüken plakalar da merak edilir ve sorgulanır. Bu nedenle yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız bu sayfada tüm plaka kodları ve ait olduğu iller bilgisine ulaşabilirsiniz.

Askeri araçların plaka levhalarının üzerinde bulunan yıldızlar, araçta bir General veya Amiral bulunduğunu belirtir. Bu yıldızlar Generallerin apoletlerindeki gibidir. 1 yıldız; araçta bir Tuğgeneral veya Tuğamiral olduğuna, 4 yıldız; araçta bir Orgeneral veya Oramiral olduğuna işaret eder. Bir General veya Amiral, doğrudan bir birliğin komutanı değilse aracında flama bulunmaz. Genelkurmay Başkanı'nın aracında devlet protokol sırası olan 0004 rakamı ve plaka üzerinde dört yıldız ile aracın sol önünde Genelkurmay Başkanı flaması, sağ önünde Türk bayrağı bulunur. Kuvvet komutanlarının araçlarında da devlet protokol sırasına göre verilmiş plaka numaraları, plakaların üzerinde dörder adet yıldız ve araçların sol önlerinde komutanlık flamaları bulunur. Sahil Güvenlik Komutanlığı "tümen" düzeyinde ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın rütbesi tümamiral olduğundan dolayı makam aracının plakası üzerinde iki yıldız bulunmaktadır.