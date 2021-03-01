42 nerenin plakası? 42 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 42 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 42 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

42 plaka neresi?

42 plaka Konya iline aittir. Plaka kodu 42 olan araçlar, Konya iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip ili olan Konya için 42 plaka kodu kullanılır. Ülkemizin en kalabalık yedinci şehri olan Konya 31 ilçeye sahiptir. Ekonomik açıdan gelişmiş illerden biridir ve tarihsel zenginlikleri de vardır. Anadolu Selçukluları ve Karamanoğulları gibi Türk devletlerine başkentlik yağmıştır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük 2012 yılından itibaren UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alır. Yöresel yemekleri ve kültürel geçmişi ile ön plana çıkar.

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Konya’nın Nüfusu

Konya’nın nüfusu 2.250.020 olarak ölçülmüştür ve bu sayının %49,73’ ü erkek, %50,27’ si kadınlardan oluşur. Ülkemizin en kalabalık şehirleri arasındadır fakat yüzölçümü oldukça geniş olduğu için kilometrekare başına 55 kişi düşer. Nüfusun en yoğun olduğu ilçeleri Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli’dir.

Konya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Orta Anadolu Yaylası üzerinde Konya’nın bölgesi İç Anadolu’dur. Türkiye’nin yüz ölçümü en geniş olan ili Ankara, Niğde, Aksaray, Mersin, Antalya, Karaman, Eskişehir ve Afyon ile komşudur. Merkezinde Tuz Gölü bulunur ve Türkiye’ nin en büyük üçüncü gölüdür. Derinliği 12 metre civarında olan su kaynağı ülkenin tuz ihtiyacının çoğunluğunu karşılar. Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü, Suğla Gölü gibi birçok kaynağı vardır. Konya’ da iklim şartları karasaldır. Yazları kurak ve sıcakken kışları karlı ve soğuk olur. Kar ortalama olarak 3 ay boyunca yerde kalır. Orta Torosların deniz etkisini engellemesi onu diğer Anadolu Bölgesi’ nde bulunan illere göre daha soğuk yapar.

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Konya’nın Tarım Ürünleri

Oldukça geniş bir tarımsal üretime sahip olan Konya’nın tarım ürünleri arasında tahıl, şeker pancarı ve baklagiller vardır. Ülkenin tarım alanının %11,2’ si gibi büyük bir orana sahip il ülkenin ekmeklik buğdayının %11’ ini ve makarnalık buğdayının %25’ ini karşılar. Şeker pancarı üretiminin %35’ ini ve arpa üretiminin %14’ ünü tek başına tamamlar. Tohumculuk ve tohum üretiminde de oldukça ilerlemiş durumdadır. Türkiye’nin tahıl merkezi konumunda bir ildir.

Konya’da Gezilecek Yerler

Konya’nın gezilecek yerleri özellikle camii, medrese ve tarihi yapılardır. Atatürk Evi Müzesi, Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gibi bir çok müze bulunur. Mevlana Kültür Merkezi bu kültürel alana ilgi duyanların ziyaret edebileceği bir yerdir. Konya ilinde gezilecek simgeler yerler şu şekildedir:

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Çatalhöyük Neolitik Kenti

Neolitik döneme ait yerleşim yeri dünya üstündeki en eski alanlardan biridir.

Mevlana Meydanı Ve Mevlana Müzesi

Yaşamının büyük kısmını Konya şehrinde geçiren Mevlana anısına yapılan tarihi bir yerdir.

Konya’nın Telefon Kodu

81 ilimizden biri olan Konya’nın telefon kodu 332’ dir. Bu alan kodunu kullanarak Konya iline sabit hatlarla arama yapabilirsiniz. 0332 telefon kodu Konya iline yapılacak aramalar için kullanılır.

Konya’nın Posta Kodu

Konya’nın posta kodu 42000 olarak kullanılır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 42 plaka koduna ait Konya ilinin ilçelerinin posta kodu da 42 ile başlamaktadır. Konya ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Ahırlı: 42390

Akören: 42460

Akşehir: 42580

Altınekin: 42450

Beyşehir: 42700

Bozkır: 42630

Cihanbeyli: 42860

Çeltik: 42920

Çumra: 42520

Derbent: 42900

Derebucak: 42485

Doğanhisar: 42930

Emirgazi: 42910

Ereğli: 42320

Güneysınır: 42490

Hadim: 42830

Halkapınar: 42980

Hüyük: 42690

Ilgın: 42610

Kadınhanı: 42810

Karapınar: 42415

Karatay: 42050

Kulu: 42773

Meram: 42040

Sarayönü: 42430

Selçuklu: 42100

Seydişehir: 42360

Taşkent: 42960

Tuzlukçu: 42970

Yalıhüyük: 42470

Yunak: 42536

Konya’nın İlçeleri

42 plaka koduna ait Anadolu’daki illerimizden Konya’nın ilçeleri 31 tanedir. Konya’nın ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

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Ahırlı

Akören

Akşehir

Altınekin

Beyşehir

Bozkır

Cihanbeyli

Çeltik

Çumra

Derbent

Derebucak

Doğanhisar

Emirgazi

Ereğli

Güneysınır

Hadim

Halkapınar

Hüyük

Ilgın

Kadınhanı

Karapınar

Karatay

Kulu

Meram

Sarayönü

Selçuklu

Seydişehir

Taşkent

Tuzlukçu

Yalıhüyük

Yunak

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