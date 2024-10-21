Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 42 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 42 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 42 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 42 plaka kodu nerenin plakasıdır? İşte, merak edilen detaylar!
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 42 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 42 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
42 plaka neresi?
Konya’nın Nüfusu
Konya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
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Konya’da Gezilecek Yerler
Çatalhöyük Neolitik Kenti
Neolitik döneme ait yerleşim yeri dünya üstündeki en eski alanlardan biridir.
Mevlana Meydanı Ve Mevlana Müzesi
Yaşamının büyük kısmını Konya şehrinde geçiren Mevlana anısına yapılan tarihi bir yerdir.
Konya’nın Telefon Kodu
Konya’nın Posta Kodu
- Ahırlı: 42390
- Akören: 42460
- Akşehir: 42580
- Altınekin: 42450
- Beyşehir: 42700
- Bozkır: 42630
- Cihanbeyli: 42860
- Çeltik: 42920
- Çumra: 42520
- Derbent: 42900
- Derebucak: 42485
- Doğanhisar: 42930
- Emirgazi: 42910
- Ereğli: 42320
- Güneysınır: 42490
- Hadim: 42830
- Halkapınar: 42980
- Hüyük: 42690
- Ilgın: 42610
- Kadınhanı: 42810
- Karapınar: 42415
- Karatay: 42050
- Kulu: 42773
- Meram: 42040
- Sarayönü: 42430
- Selçuklu: 42100
- Seydişehir: 42360
- Taşkent: 42960
- Tuzlukçu: 42970
- Yalıhüyük: 42470
- Yunak: 42536
Konya’nın İlçeleri
- Ahırlı
- Akören
- Akşehir
- Altınekin
- Beyşehir
- Bozkır
- Cihanbeyli
- Çeltik
- Çumra
- Derbent
- Derebucak
- Doğanhisar
- Emirgazi
- Ereğli
- Güneysınır
- Hadim
- Halkapınar
- Hüyük
- Ilgın
- Kadınhanı
- Karapınar
- Karatay
- Kulu
- Meram
- Sarayönü
- Selçuklu
- Seydişehir
- Taşkent
- Tuzlukçu
- Yalıhüyük
- Yunak