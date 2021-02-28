Türkiye Plaka Kodları! Ücretsiz Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye’de 81 il için ayrı plaka kodu vardır. Plakaların başında yer alan bu kodlar araçların hangi şehirde ikamet ettiğini gösterir. Plaka kodu sorgulamak için herhangi bir kuruma gidilmeye gerek yoktur. Tamamen internet üzerinden tüm sorgulama işlemleri yapılabilir. Bu sebeple plaka sorgulama işlemleri oldukça pratiktir. Plaka sorgulamanın ardından plaka kodu sorgulama işlemi çok kolay ve kısa bir işlemdir. 81 il için Türkiye plaka kodları şunlardır:
Türkiye Plaka Kodları
81 il için Türkiye plaka kodları şunlardır:
- 01 Plaka Nerenin Plakası Adana
- 02 Plaka Nerenin Plakası Adıyaman
- 03 Plaka Nerenin Plakası Afyon
- 04 Plaka Nerenin Plakası Ağrı
- 05 Plaka Nerenin Plakası Amasya
- 06 Plaka Nerenin Plakası Ankara
- 07 Plaka Nerenin Plakası Antalya
- 08 Plaka Nerenin Plakası Artvin
- 09 Plaka Nerenin Plakası Aydın
- 10 Plaka Nerenin Plakası Balıkesir
- 11 Plaka Nerenin Plakası Bilecik
- 12 Plaka Nerenin Plakası Bingöl
- 13 Plaka Nerenin Plakası Bitlis
- 14 Plaka Nerenin Plakası Bolu
- 15 Plaka Nerenin Plakası Burdur
- 16 Plaka Nerenin Plakası Bursa
- 17 Plaka Nerenin Plakası Çanakkale
- 18 Plaka Nerenin Plakası Çankırı
- 19 Plaka Nerenin Plakası Çorum
- 20 Plaka Nerenin Plakası Denizli
- 21 Plaka Nerenin Plakası Diyarbakır
- 22 Plaka Nerenin Plakası Edirne
- 23 Plaka Nerenin Plakası Elazığ
- 24 Plaka Nerenin Plakası Erzincan
- 25 Plaka Nerenin Plakası Erzurum
- 26 Plaka Nerenin Plakası Eskişehir
- 27 Plaka Nerenin Plakası Gaziantep
- 28 Plaka Nerenin Plakası Giresun
- 29 Plaka Nerenin Plakası Gümüşhane
- 30 Plaka Nerenin Plakası Hakkari
- 31 Plaka Nerenin Plakası Hatay
- 32 Plaka Nerenin Plakası Isparta
- 33 Plaka Nerenin Plakası Mersin
- 34 Plaka Nerenin Plakası İstanbul
- 35 Plaka Nerenin Plakası İzmir
- 36 Plaka Nerenin Plakası Kars
- 37 Plaka Nerenin Plakası Kastamonu
- 38 Plaka Nerenin Plakası Kayseri
- 39 Plaka Nerenin Plakası Kırklareli
- 40 Plaka Nerenin Plakası Kırşehir
- 41 Plaka Nerenin Plakası Kocaeli
- 42 Plaka Nerenin Plakası Konya
- 43 Plaka Nerenin Plakası Kütahya
- 44 Plaka Nerenin Plakası Malatya
- 45 Plaka Nerenin Plakası Manisa
- 46 Plaka Nerenin Plakası Kahramanmaraş
- 47 Plaka Nerenin Plakası Mardin
- 48 Plaka Nerenin Plakası Muğla
- 49 Plaka Nerenin Plakası Muş
- 50 Plaka Nerenin Plakası Nevşehir
- 51 Plaka Nerenin Plakası Niğde
- 52 Plaka Nerenin Plakası Ordu
- 53 Plaka Nerenin Plakası Rize
- 54 Plaka Nerenin Plakası Sakarya
- 55 Plaka Nerenin Plakası Samsun
- 56 Plaka Nerenin Plakası Siirt
- 57 Plaka Nerenin Plakası Sinop
- 58 Plaka Nerenin Plakası Sivas
- 59 Plaka Nerenin Plakası Tekirdağ
- 60 Plaka Nerenin Plakası Tokat
- 61 Plaka Nerenin Plakası Trabzon
- 62 Plaka Nerenin Plakası Tunceli
- 63 Plaka Nerenin Plakası Şanlıurfa
- 64 Plaka Nerenin Plakası Uşak
- 65 Plaka Nerenin Plakası Van
- 66 Plaka Nerenin Plakası Yozgat
- 67 Plaka Nerenin Plakası Zonguldak
- 68 Plaka Nerenin Plakası Aksaray
- 69 Plaka Nerenin Plakası Bayburt
- 70 Plaka Nerenin Plakası Karaman
- 71 Plaka Nerenin Plakası Kırıkkale
- 72 Plaka Nerenin Plakası Batman
- 73 Plaka Nerenin Plakası Şırnak
- 74 Plaka Nerenin Plakası Bartın
- 75 Plaka Nerenin Plakası Ardahan
- 76 Plaka Nerenin Plakası Iğdır
- 77 Plaka Nerenin Plakası Yalova
- 78 Plaka Nerenin Plakası Karabük
- 79 Plaka Nerenin Plakası Kilis
- 80 Plaka Nerenin Plakası Osmaniye
- 81 Plaka Nerenin Plakası Düzce
Araç Plaka Sorgulama
Araç plaka kodu sorgulama dört farklı şekilde yapılabilir. Bu dört farklı sorgulama yönteminden en çok tercih edileni e-devlet aracılığıyla plaka kodu sorgulamasıdır. Araç plaka kodu sorgulama işlemi sonucunda araç satın almak isteyen kişiler araç ile ilgili tüm bilgilere sahip olabilirler.
E-Devlet ile Plaka Kodu Sorgulama
E-devletle plaka sorgulama turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. E-devlet internet adresine girildikten sonra e-hizmetler bağlantısından “Emniyet Genel Müdürlüğü” menüsü seçilir. Buradan “Araç Plaka Sorgulama” kutucuğuna basılır. Ardından plaka sorgulaması yapılabilir. Plaka kodunun hangi ile ait olduğu internet üzerinden araştırılabilir.
SMS ile Araç Plaka Sorgulama
Mobil operatörlerden 7 TL bir ücret karşılığında araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Plaka sorgulaması yapmak isteyen kişilerin “DETAY” yazıp 5664’e kısa mesaj göndermeleri gerekir. Plaka sorgulaması yapan kişilerin plaka kodu sorgulaması yapmak için plakadaki ilk iki rakamı internet üzerinden araştırmaları gerekir. Bu sayede aracın plakasının kodunun hangi ile ait olduğu bulunabilir.
EGM ile Araç Plaka Sorgulama
Emniyet Genel Müdürlüğü ile plaka sorgulamak isteyen kişilerin öncelikle www.egm.gov.tr internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresinde “Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama” bağlantısına girildikten sonra gerekli araç bilgileri girilir. Böylece araç plaka sorgulama yapılmış olur. Araç plaka kodu ise plakadaki ilk iki rakamın internet üzerinden aratılması sonucu bulunur. Örnek vermek gerekirse 34 ile başlayan bir plaka İstanbul kodlu bir plakadır.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Araç Plaka Sorgulama
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç sorgulaması yapmak isteyen kişilerin öncelikle www.sbm.gov.tr internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresine giriş yapıldıktan sonra “Sorgulamalar ve Online İşlemler” bağlantısından araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Araç plaka kodu sorgulaması ile bu bağlantıda yer alır. Araç plaka kodunu öğrenen bir kişi plaka kodunun hangi ile ait olduğunu öğrenmek için ise internet üzerinden araştırma yapması gerekir.