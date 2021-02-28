Türkiye Plaka Kodları! Ücretsiz Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye’de 81 il için ayrı plaka kodu vardır. Plakaların başında yer alan bu kodlar araçların hangi şehirde ikamet ettiğini gösterir. Plaka kodu sorgulamak için herhangi bir kuruma gidilmeye gerek yoktur. Tamamen internet üzerinden tüm sorgulama işlemleri yapılabilir. Bu sebeple plaka sorgulama işlemleri oldukça pratiktir. Plaka sorgulamanın ardından plaka kodu sorgulama işlemi çok kolay ve kısa bir işlemdir. 81 il için Türkiye plaka kodları şunlardır:

Türkiye Plaka Kodları

Plaka Kodları - Türkiye 81 ilin plaka kodu

81 il için Türkiye plaka kodları şunlardır:

Araç Plaka Sorgulama

Araç plaka kodu sorgulama dört farklı şekilde yapılabilir. Bu dört farklı sorgulama yönteminden en çok tercih edileni e-devlet aracılığıyla plaka kodu sorgulamasıdır. Araç plaka kodu sorgulama işlemi sonucunda araç satın almak isteyen kişiler araç ile ilgili tüm bilgilere sahip olabilirler.

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E-Devlet ile Plaka Kodu Sorgulama

E-devletle plaka sorgulama turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. E-devlet internet adresine girildikten sonra e-hizmetler bağlantısından “Emniyet Genel Müdürlüğü” menüsü seçilir. Buradan “Araç Plaka Sorgulama” kutucuğuna basılır. Ardından plaka sorgulaması yapılabilir. Plaka kodunun hangi ile ait olduğu internet üzerinden araştırılabilir.

SMS ile Araç Plaka Sorgulama

Mobil operatörlerden 7 TL bir ücret karşılığında araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Plaka sorgulaması yapmak isteyen kişilerin “DETAY” yazıp 5664’e kısa mesaj göndermeleri gerekir. Plaka sorgulaması yapan kişilerin plaka kodu sorgulaması yapmak için plakadaki ilk iki rakamı internet üzerinden araştırmaları gerekir. Bu sayede aracın plakasının kodunun hangi ile ait olduğu bulunabilir.

EGM ile Araç Plaka Sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü ile plaka sorgulamak isteyen kişilerin öncelikle www.egm.gov.tr internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresinde “Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama” bağlantısına girildikten sonra gerekli araç bilgileri girilir. Böylece araç plaka sorgulama yapılmış olur. Araç plaka kodu ise plakadaki ilk iki rakamın internet üzerinden aratılması sonucu bulunur. Örnek vermek gerekirse 34 ile başlayan bir plaka İstanbul kodlu bir plakadır.

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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Araç Plaka Sorgulama

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç sorgulaması yapmak isteyen kişilerin öncelikle www.sbm.gov.tr internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresine giriş yapıldıktan sonra “Sorgulamalar ve Online İşlemler” bağlantısından araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Araç plaka kodu sorgulaması ile bu bağlantıda yer alır. Araç plaka kodunu öğrenen bir kişi plaka kodunun hangi ile ait olduğunu öğrenmek için ise internet üzerinden araştırma yapması gerekir.