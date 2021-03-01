38 nerenin plakası? 38 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 38 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 38 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

38 plaka neresi?

38 plaka Kayseri iline aittir. Plaka kodu 38 olan araçlar, Kayseri iline kayıtlı demektir. Kayseri Anadolu’ da yer alan üçüncü büyük şehirdir. Sanayi ve turizm açısından zengin kaynakları vardır. Hititler döneminden cumhuriyete kadar uzanan bir tarih geçmişi bulunur. Baş mimar olan Mimar Sinan’ ın memleketidir. Zengin tarihsel dokusu ve mutfak kültürü vardır. Kayseri mantısı, pastırması ve sucuğu ile ünlüdür.

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Kayseri’nin Nüfusu:

Kayseri’nin nüfusu 1.421.455 olarak ölçülmüştür. Bu sayının %50,14 erkek ve %49,86 kadınlardan oluşur. Kayseri gelişen sanayisi ve ekonomik gücü ile nüfusunu arttıran bir şehirdir. Kilometrekare başına 83 insan düşer. Melikgazi 582,055 ve Kocasinan 400,726 nüfusu ile en kalabalık iki ilçesidir. Özvatan, Sarız, Akkışla ve Felahiye ise en az nüfusa sahip ilçeleridir. Ankara ve Konya illerinden sonra İç Anadolu Bölgesinde bulunan en büyük kenttir.

Kayseri Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

Kayseri’nin bölgesi İç Anadolu’dur ve ilin bulunduğu bölgeye Orta Kızılırmak adı verilir. Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Adana ve Kahramanmaraş ile komşudur. %36,1’ i dağlarla, %14,8’ i ovalarla, %49,1’i ise plato alanlarıyla kaplı bir ildir. İç Anadolu bölgesinden yer alan en soğuk yerlerden birisidir. Kış ayları dondurucu soğuk geçerken yaz ayları sıcak ve kuraktır. Erciyes Dağı eteklerinde bulunan şehir eskiden Kapadokya ismi verilen bölgede yer alır.

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Kayseri’nin Tarım Ürünleri:

İlin sahip olduğu ekonomik şartlara göre sanayi, ticaret ve ulaştırma tarımdan daha ön plandadır. İl topraklarının %40’ ı tarım arazisi olarak kullanılıyor. Bu alanlarda yer alan Kayseri’nin tarım ürünleri arasında çoğunlukla tahıl, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar, yumru bitkiler yer alır. Ayrıca meyve ve sebzeler bulunur. Buğday, arpa, şekerpancarı, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak, patates, elma, üzüm yetiştirilir. En ağırlıkta olanları tahıllar ve bitkisel ürünlerdir.

Kayseri’de Gezilecek Yerler:

Kayseri’de gezilecek yerler hem kültürel hem doğal güzellikler açısından çeşitlilik gösterir. Kayseri Arkeoloji Müzesi, Atatürk Evi gibi onlarca müzesi bulunur. Dünya üzerinden en yüksek ikinci şelale kabul edilen Kapuzbaşı Şelalesi, kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Erciyes kayak merkezi doğal güzellikler arasındadır. Kayseri ilinde gezilebilecek bazı tarihi yapılar:

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Ali Dağı Sarnıçlı Yeraltı Şehri: 3500 yıllık bir geçmişi olan yeraltı şehri geçitler ve tünellerle doludur.

Kurşunlu Camii: Mimar Sinan’ ın memleketinde yaptığı camilerden birisidir. Kurşun kaplamalı kubbesi sebebiyle bu isimle anılır.

Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi: Halk arasında sevilen Yaman Dede isimli evi restore edilerek kültür evi haline getirilmiştir.

Kayseri’nin Telefon Kodu

Kayseri’nin telefon kodu 352 şeklindedir. Kayseri iline telefon etmek için 0352 kodu kullanılır. Şehirlerarası sabit hat ile yapılan görüşmelerde her ilin telefon kodu farklıdır. Kayseri’ yi sabit hat üstünden ararken bu numara kodu kullanılmalıdır.

Kayseri’nin Posta Kodu:

81 ilimizden biri olan Kayseri’nin posta kodu olarak 38000 kullanılır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 38 plaka koduna ait Kayseri ilinin ilçelerinin posta kodu da 38 ile başlamaktadır. Kayseri ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Akkışla: 38830

Bünyan: 38600

Develi: 38400

Felahiye: 38750

Hacılar: 38210

İncesu: 38560

Kocasinan: 38100

Melikgazi: 38220

Özvatan(çukur): 38770

Pınarbaşı: 38700

Sarıoğlan: 38850

Sarız: 38660

Talas: 38280

Tomarza: 38900

Yahyalı: 38500

Yeşilhisar: 38800

Kayseri’nin İlçeleri:

38 plaka koduna ait Kayseri’nin ilçeleri toplamda 16 tanedir. İlçeleri arasından Melikgazi, Kocasinan ve Talas en fazla nüfuslu yerlerdir. Özvatan, Felahiye ve Akkışla ise en az nüfuslu olan yerlerdir. Kayseri iline bağlı 16 ilçe şu şekildedir:

Akkışla

Bünyan

Develi

Felahiye

Hacılar

İncesu

Kocasinan

Melikgazi

Özvatan

Pınarbaşı

Sarıoğlan

Sarız

Talas

Tomarza

Yahyalı

Yeşilhisar

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