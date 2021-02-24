66 nerenin plakası? 66 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 66 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 66 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

66 plaka neresi?

66 plaka Yozgat iline aittir. Plaka kodu 64 olan araçlar, Yozgat iline kayıtlı demektir. Türkiye'de toplam 81 tane plaka kodu bulunur.

REKLAM

Yozgat Türkiye’de bir ildir. Oğuzların Bozok koluna mensup olan Türkmenlerin bölgeye akını ile birlikte bölge, Bozok olarak adlandırılır. 1800’lü yıllarda yavaş yavaş Yozgat denilmeye başlanır.

Yozgat ili hakkında daha fazla içerik için şu bağlantılara göz atabilirsiniz:

Yozgat Haberleri

Yozgat Hava Durumu

Yozgat Namaz Vakitleri

Yozgat Seçim Sonuçları

Yozgat’ın Nüfusu

Yozgat’ın nüfusu419.095’tir. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 209.257 erkek, 209.838 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 49,93 erkek, % 50,07 kadın olarak ifade edilir.

REKLAM

Yozgat Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Yozgat, Orta Kızılırmak Bölümü’nün Bozok Platosu üzerinde yer alır. Yozgat İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Ankara – Sivas karayolu ile Samsun – Kayseri – Mersin karayolu Yozgat’tan geçer. Yozgat’ın doğusunda Sivas, güneyinde Kayseri ve Nevşehir, güneybatısında Kırşehir, batısında Kırıkkale, kuzeyinde Çorum, Amasya ve Tokat illeri bulunur. Yozgat ilinin yüzölçümü 14.037 km²’dir.

Yozgat’ın Tarım Ürünleri

Yeşil mercimek ve çemen otu üretiminde Türkiye’de birinci sırada olan Yozgat’ın tarım ürünleri şu şekildedir:

Buğday

Şekerpancarı

Yeşil mercimek

Nohut

Patates

Yonca

Ayçiçeği

Adi fiğ

Mısır

Çemen otu

Yozgat’ta Gezilecek Yerler

Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin yaşadığı, birçok merkeze geçiş noktası olan Yozgat’ta gezilecek yerler şu şekildedir:

Behramşah Kalesi: Necmeddin Behramşah-ı Candar tarafından inşa edilir. Kale, Türkiye’de bulunan kaleler arasında en küçük büyüklüğe sahiptir.

REKLAM

Yozgat Çamlığı Milli Parkı: İç Anadolu Bölgesi’nin insan eli ile yapılan step bitki örtülü sayılı milli parkları arasında yer alır.Türkiye’nin ilk milli parkıdır. Ortalama yüksekliği 1350 metredir.

Yozgat Saat Kulesi: 1908 yılında Belediye Başkanı Tevfikizade Ahmet Bey tarafından inşa ettirildi. Yozgat meydanında yer alan saat kulesinin tek balkonu vardır.

Çapanoğlu Cami: 1779 tarihinde Osmanlı döneminin Bozok Sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından inşa ettirildi. Yozgat çarşısı bu cami etrafında konumlanır.

Sarıkaya Kaplıcaları: Bölge Bakanlar Kurulu kararı ile termal turizm merkezi olarak ilan edilir. Yozgat’ın 77 km güneydoğusunda yer alan Sarıkaya ilçesinde yer alır. Kaplıca sularının çıkış sıcaklığı 48 derece civarıdır. Dinlendirme yöntemi ile 38 – 40 derecede kullanılır.

REKLAM

Kazankaya Kanyonu: Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine 10 km uzaklıkta yer alan Kazankaya Kasabası’nda yer alır. Kanyonun uzunluğu 10 km’dir. Kanyon içerisinden Yeşilırmak’ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçer. Kanyon duvarlarında hatıl oyuklar ve 3.16 metre büyüklüğünde Kybele kabartması yer alır.

Kerkenes Harabeleri: Bölge kayıp şehir Pteria olarak da bilinir. Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyünde yer alan bu bölgede İngiliz asıllı Dr. Geoffrey Summers öncülüğünde kazı çalışmaları halen devam eder. Kalıntılarda Medler ve Frigler’den kalma eserler bulunur.

Tavium Antik Kenti: Yozgat il merkezinin 40 km batısında yer alan Büyüknefes köyünde Tavium Antik Kenti bulunur. Galatlar döneminden kalan antik kent kalıntılarında Hitit ve Frig dönemlerinden izler de görülür.

REKLAM

Yozgat Müzesi: Yozgat merkezde İstanbulluoğlu Mahallesi’nde yer alan Nizamoğlu Konağı müze binasını oluşturur. Bina daha önceleri sanat okulu, tekel deposu olarak kullanılsa da 1985 yılında müze olarak hizmet vermeye başlar.

Yozgat’ın Telefon Kodu

Yozgat’ın telefon kodu 354’tür. Alan kodu +90 354’lü bir numara Yozgat iline aittir.

Yozgat’ın Posta Kodu

Yozgat’ın posta kodu 66000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:

66300 Akdağmadeni

66510 Aydıncı

66400 Boğazlıyan

66620 Çandır

66600 Çayıralan

66500 Çekerek

66540 Kadışehri

66320 Saraykent

66650 Sarıkaya

66710 Sorgun

66800 Şefaatli

66470 Yenifakılı

66900 Yerköy

Yozgat’ın İlçeleri

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeyer alan Yozgat’ın ilçeleri şu şekildedir: