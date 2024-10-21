66 Plaka koduna sahip Yozgat’ın nüfusu

419.095’tir. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 209.257 erkek, 209.838 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 49,93 erkek, % 50,07 kadın olarak ifade edilir.