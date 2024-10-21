Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Araçların ön ve arkalarında yer alan bu plakalar, kara üzerinde seyreden motorlu taşıtların tescil belgeleridirler. Peki, 66 plaka kodu hangi şehre ait? Türkiye'de kullanılan 66 plaka numarası hangi ilin? 66 nerenin plakası? İşte ayrıntılar...
Devletin resmî kurumları tarafından araçların kayıt edilip tanınmasını sağlayan taşıt plakaları, araçların değişmez parçalarıdırlar. Peki, 66 hangi şehrin plakası? Yozgat ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
66 plaka Yozgat iline aittir.
Plaka kodu 66 olan araçlar, Yozgat iline kayıtlı demektir. Türkiye'de toplam 81 tane plaka kodu bulunur.
Oğuzların Bozok koluna mensup olan Türkmenlerin bölgeye akını ile birlikte bölge, Bozok olarak adlandırılır. 1800’lü yıllarda yavaş yavaş Yozgat denilmeye başlanır.
Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
M 1001 – 1500 Akdağmadeni
T 1001 – 1500 Akdağmadeni
66 T 3501 – 66 T 4500 Sorgun
66 T 4501 – 66 T 4750 Şefaatli
66 T 4751 – 66 T 5750 Yerköy
66 T 5751 – 66 T 6000 Çayıralan
66 Plaka koduna sahip Yozgat’ın nüfusu
419.095’tir. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 209.257 erkek, 209.838 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 49,93 erkek, % 50,07 kadın olarak ifade edilir.
Yozgat Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Yozgat, Orta Kızılırmak Bölümü’nün Bozok Platosu üzerinde yer alır.
Yozgat İç Anadolu Bölgesi’nde
yer alır. Ankara – Sivas karayolu ile Samsun – Kayseri – Mersin karayolu Yozgat’tan geçer. Yozgat’ın doğusunda Sivas, güneyinde Kayseri ve Nevşehir, güneybatısında Kırşehir, batısında Kırıkkale, kuzeyinde Çorum, Amasya ve Tokat illeri bulunur. Yozgat ilinin yüzölçümü 14.037 km²’dir.
Yozgat’ın Tarım Ürünleri Nelerdir?
Yeşil mercimek ve çemen otu üretiminde Türkiye’de birinci sırada olan
şu şekildedir:
Yozgat’ta Gezilecek Yerler Nerelerdir?
Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin yaşadığı, birçok merkeze geçiş noktası olan
Yozgat’ta gezilecek yerler
şu şekildedir:
Necmeddin Behramşah-ı Candar tarafından inşa edilir. Kale, Türkiye’de bulunan kaleler arasında en küçük büyüklüğe sahiptir.
Yozgat Çamlığı Milli Parkı:
İç Anadolu Bölgesi’nin insan eli ile yapılan step bitki örtülü sayılı milli parkları arasında yer alır.Türkiye’nin ilk milli parkıdır. Ortalama yüksekliği 1350 metredir.
1908 yılında Belediye Başkanı Tevfikizade Ahmet Bey tarafından inşa ettirildi. Yozgat meydanında yer alan saat kulesinin tek balkonu vardır.
1779 tarihinde Osmanlı döneminin Bozok Sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından inşa ettirildi. Yozgat çarşısı bu cami etrafında konumlanır.
Bölge Bakanlar Kurulu kararı ile termal turizm merkezi olarak ilan edilir. Yozgat’ın 77 km güneydoğusunda yer alan Sarıkaya ilçesinde yer alır. Kaplıca sularının çıkış sıcaklığı 48 derece civarıdır. Dinlendirme yöntemi ile 38 – 40 derecede kullanılır.
Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine 10 km uzaklıkta yer alan Kazankaya Kasabası’nda yer alır. Kanyonun uzunluğu 10 km’dir. Kanyon içerisinden Yeşilırmak’ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçer. Kanyon duvarlarında hatıl oyuklar ve 3.16 metre büyüklüğünde Kybele kabartması yer alır.
Bölge kayıp şehir Pteria olarak da bilinir. Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyünde yer alan bu bölgede İngiliz asıllı Dr. Geoffrey Summers öncülüğünde kazı çalışmaları halen devam eder. Kalıntılarda Medler ve Frigler’den kalma eserler bulunur.
Yozgat il merkezinin 40 km batısında yer alan Büyüknefes köyünde Tavium Antik Kenti bulunur. Galatlar döneminden kalan antik kent kalıntılarında Hitit ve Frig dönemlerinden izler de görülür.
Yozgat merkezde İstanbulluoğlu Mahallesi’nde yer alan Nizamoğlu Konağı müze binasını oluşturur. Bina daha önceleri sanat okulu, tekel deposu olarak kullanılsa da 1985 yılında müze olarak hizmet vermeye başlar.
Yozgat’ın Telefon Kodu Kaçtır?
354’tür. Alan kodu +90 354’lü bir numara Yozgat iline aittir.
Yozgat’ın Posta Kodu Kaçtır?
66 Plaka koduna sahip Yozgat’ın posta kodu
66000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:
Yozgat’ın İlçeleri Nelerdir?
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan
şu şekildedir:
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Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
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