33 nerenin plakası? 33 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 33 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 33 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

33 PLAKA NERESİ?

33 plaka Mersin iline aittir. Plaka kodu 33 olan araçlar, Mersin iline kayıtlı demektir.

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Türkiye’nin 81 ilinin de sahip olduğu bir plaka numarası vardır. 33 plaka kodu bu illerden Mersin, bir diğer adıyla İçel’e aittir. Akdeniz kıyında olan il ülkenin en büyük limanlarından birine sahiptir. Büyük şehir belediyesi statüsündeki İçel, ihracat ve ithalat merkezlerinden birisidir. Tarihi dokuları ve sahili ile turistik olarak ilgi çeken yerlerdendir.

MERSİN’İN NÜFUSU:

Mersin’in nüfusu 1.868.757 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 933.368 kişisi erkek, 935.389 kişisi kadından oluşur. Kilometrekare başına 120 insan düşen ilde nüfus artma eğilimindedir. Türkiye’nin en kalabalık on birinci ili konumundadır. En kalabalık olan ilçeleri Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli’dir. Nüfus artış oranı en dazla Mezitli ilçesinde iken en az Çamlıyayla ilçesindedir.

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MERSİN HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Akdeniz kıyı şehirden biri olan Mersin’in bölgesi Akdeniz’dir. Toros Dağları’nın güney eteklerinde bulunan şehrin %87’ si sağlık alanlarda kaplıdır. Büyük bir kısmı yüksek ve engebeli alanlardan oluşur. Silifke ve Anamur gibi kıyı ovalarına sahiptir. Berdan Çayı, Mezitli Çayı, Göksu Çayı gibi su kaynakları vardır. Mersin’de astropikal iklim görülür ve genelde sıcak, ılımandır. Özellikle yaz ayları aşırı sıcak ve nemli olur. Kış ayları da ılık ve yağışlı geçer. Ülkenin en sıcak illerinden birisidir.

MERSİN’İN TARIM ÜRÜNLERİ:

Mersin ilinin % 21’ i tarım arazisi olarak kullanılır. Mersin tarım ürünleri arasında Anamur muzu dünyaca ünlüdür. Türkiye’nin muz üretiminin % 61’ i, limon üretiminin %53’ ü ve çilek üretiminin %35’ i bu ilde yapılır. Bunlar dışında keçiboynuzu, badem, kabak, bakla, yeni dünya, şeftali gibi tarım ürünleri de üretiliyor. İlin % 52’ si orman arazisidir. %23’ ü ise tarım dışı olan bölgelerdir. Mersin ili verimli arazileri ile Türkiye’deki meyve üretiminin %12’ sini, örtü altı meyve üretiminin ise %67’ sini karşılar.

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MERSİN’İNDE GEZİLECEK YERLER:

Kültürel, tarihi ve doğal kaynakları ile Mersin’in gezilecek yerleri arasında birçok yapı vardır. Plajlar, koylar, tarihi eserler, müzeler İçel’de gezilebilecek yerlerdendir. Yapraklı Koyu, Akçaçakıl Koyu, Tisan Yarımadası, Mavikent Sahili, Yeşilovacık Sahili gibi yerden yaz tatillerinde tercih edilir. Mersin’in dikkat çeken bazı yerleri şunlardır:

Kız Kalesi: bir adacık üzerinde yer alan kale 1119 yılında, Korykos Antik Kenti içinde yapılmıştır. Bir dönem korsanlar tarafından kullanıldığı da bilinir.

Kleopatra Kapısı: Bizans döneminde kent surlarla çevriliydi ve üç kapısı vardı. O kapılardan tek ayakta kalan bu tarihi yapıdır. Mısır kraliçesi Kleopatra sevgilisi General Antonius ile görüşmek için bu kapıdan şehre giriş yaparmış. Bu nedenle kapının adı onun ismiyle anılmaya başlanmış.

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MERSİN’İN TELEFON KODU:

Mersin’in telefon kodu 0324’ tür. Mersin ilinden bir sabit hattı aramak isteyen kişiler bu alan kodunu kullanır. Gelen çağrılarınızda 324 telefon kodu bulunuyorsa bu Mersin ilinden arama yapıldığını gösterir.

MERSİN’İN POSTA KODU:

Mersin’in posta kodu 33000’ dır. Mersin ilinde bulunan 13 ilçenin de kendine ait posta kodları bulunur. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 33 plaka koduna ait Mersin ilinin ilçelerinin posta kodu da 33 ile başlamaktadır. Mersin ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Akdeniz: 33010

Anamur: 33630

Aydıncık: 33840

Bozyazı: 33830

Çamlıyayla: 33580

Erdemli: 33730

Gülnar: 33700

Mut: 33600

Silifke: 33940

Tarsus: 33400

Toroslar: 33250

Yenişehir: 33110

MERSİN’İN İLÇELERİ:

33 plaka koduna ait Akdeniz bölgesindeki illerden Mersin’in ilçeleri 13 tanedir. Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir metropol olan ilçelerdendir. Nüfusun en fazla olduğu ilçe Tarsus’ dur. Nüfusun %18,55’ i bu ilçede yer alır. Mersin’in tüm ilçeleri şunlardır:

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