Alüminyumdan imal edilen beyaz renkli bir levha üzerinde yer alan rakam ve harflerden meydana gelen araç plakaları, her aracın kendisine özgü ve tektir. Aynı zaman plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlar ile belirli bölgeleri de işaret ederler. Türkiye'de 33 plaka nerenin plakasıdır? 33 plaka neresi? 33 hangi ile ait plaka kodudur? İşte merak edilen bu soruların yanıtı ve detaylar.
33 plaka nerenin sorusu plakalar ile ilgili en çok merak edilenler arasında yer alır. Bu sorunun yanıtıyla birlikte ile ait telefon ve posta kodu hakkında detayları da haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 33 plaka nerenin hangi ile ait? İşte yanıtı...
33 PLAKA KODU NERENİN?
33, Türkiye'nin Mersin iline ait plaka kodudur. 33 plaka kodu olan araçlar, Mersin iline kayıtlı demektir. Akdeniz kıyısında olan Mersin, Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir. Büyük şehir belediyesi statüsündeki Mersin, ihracat ve ithalat merkezlerinden birisidir. Tarihi dokuları ve sahili ile turistik olarak ilgi çeken yerlerdendir.
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
- sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
MERSİN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HAFLERİ
33 plaka koduna sahip Mersin'in ilçelerinin plaka kodları ve harfleri ise şöyledir:
- Tarsus (Şehitkerim vd): J, M, N, NA-NZ, NAA-NZZ, P, PA-PZ, S, T,
- Erdemli: J, M, S, T, V, VA-VZ,
- Mut: J, M, S, T, UA-UZ,
- Silifke: J, K, KA-KZ, KAA-KZZ, M, S, T,
- Akdeniz (Toros vd): A, AC-AZ, AAB, B, D, DA-DZ, E, EA-EZ, F, FA-FZ, H, HA-HZ, J, M, RA-RZ, S, SZ-SZ, T, TA-TZ,
- Anamur: J, LA-LZ, M, S, T,
- Aydıncık: J, M, S, T,
- Bozyazı: J, M, S, T, ZA-ZZ,
- Çamlıyayla: J, M, S, T,
- Gülnar: J, M, S, T, YA-YZ.
MERSİN’İN TELEFON KODU
MERSİN’İN POSTA KODU
- Akdeniz: 33010
- Anamur: 33630
- Aydıncık: 33840
- Bozyazı: 33830
- Çamlıyayla: 33580
- Erdemli: 33730
- Gülnar: 33700
- Mut: 33600
- Silifke: 33940
- Tarsus: 33400
- Toroslar: 33250
- Yenişehir: 33110
MERSİN’İN İLÇELERİ
- Akdeniz
- Anamur
- Aydıncık
- Bozyazı
- Çamlıyayla
- Erdemli
- Gülnar
- Mezitli
- Mut
- Silifke
- Tarsus
- Toroslar
- Yenişehir
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- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.