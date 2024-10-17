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33 plaka kodu nerenin? Araçlardaki 33 plaka hangi ile ait?

33 plaka kodu nerenin? Araçlardaki 33 plaka hangi ile ait?

11:0817/10/2024, الخميس
G: 17/10/2024, الخميس
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33 Plaka Kodu
33 Plaka Kodu

Alüminyumdan imal edilen beyaz renkli bir levha üzerinde yer alan rakam ve harflerden meydana gelen araç plakaları, her aracın kendisine özgü ve tektir. Aynı zaman plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlar ile belirli bölgeleri de işaret ederler. Türkiye'de 33 plaka nerenin plakasıdır? 33 plaka neresi? 33 hangi ile ait plaka kodudur? İşte merak edilen bu soruların yanıtı ve detaylar.

33 plaka nerenin sorusu plakalar ile ilgili en çok merak edilenler arasında yer alır. Bu sorunun yanıtıyla birlikte ile ait telefon ve posta kodu hakkında detayları da haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 33 plaka nerenin hangi ile ait? İşte yanıtı...

33 PLAKA KODU NERENİN?

33, Türkiye'nin Mersin iline ait plaka kodudur. 33 plaka kodu olan araçlar, Mersin iline kayıtlı demektir. Akdeniz kıyısında olan Mersin, Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir. Büyük şehir belediyesi statüsündeki Mersin, ihracat ve ithalat merkezlerinden birisidir. Tarihi dokuları ve sahili ile turistik olarak ilgi çeken yerlerdendir.

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MERSİN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HAFLERİ

33 plaka koduna sahip Mersin'in ilçelerinin plaka kodları ve harfleri ise şöyledir:

  • Tarsus (Şehitkerim vd): J, M, N, NA-NZ, NAA-NZZ, P, PA-PZ, S, T,
  • Erdemli: J, M, S, T, V, VA-VZ,
  • Mut: J, M, S, T, UA-UZ,
  • Silifke: J, K, KA-KZ, KAA-KZZ, M, S, T,
  • Akdeniz (Toros vd): A, AC-AZ, AAB, B, D, DA-DZ, E, EA-EZ, F, FA-FZ, H, HA-HZ, J, M, RA-RZ, S, SZ-SZ, T, TA-TZ,
  • Anamur: J, LA-LZ, M, S, T,
  • Aydıncık: J, M, S, T,
  • Bozyazı: J, M, S, T, ZA-ZZ,
  • Çamlıyayla: J, M, S, T,
  • Gülnar: J, M, S, T, YA-YZ.

MERSİN’İN TELEFON KODU

Mersin’in telefon kodu
0324’ tür. Mersin ilinden bir sabit hattı aramak isteyen kişiler bu alan kodunu kullanır. Gelen çağrılarınızda 324 telefon kodu bulunuyorsa bu Mersin ilinden arama yapıldığını gösterir.

MERSİN’İN POSTA KODU

Mersin’in posta kodu
33000’ dır. Mersin ilinde bulunan 13 ilçenin de kendine ait posta kodları bulunur. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 33 plaka koduna ait Mersin ilinin ilçelerinin posta kodu da 33 ile başlamaktadır. Mersin ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
  • Akdeniz: 33010
  • Anamur: 33630
  • Aydıncık: 33840
  • Bozyazı: 33830
  • Çamlıyayla: 33580
  • Erdemli: 33730
  • Gülnar: 33700
  • Mut: 33600
  • Silifke: 33940
  • Tarsus: 33400
  • Toroslar: 33250
  • Yenişehir: 33110

MERSİN’İN İLÇELERİ

33 plaka koduna ait Akdeniz bölgesindeki illerden
Mersin’in ilçeleri
13 tanedir. Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir metropol olan ilçelerdendir. Nüfusun en fazla olduğu ilçe Tarsus’ dur. Nüfusun %18,55’ i bu ilçede yer alır. Mersin’in tüm ilçeleri şunlardır:
  • Akdeniz
  • Anamur
  • Aydıncık
  • Bozyazı
  • Çamlıyayla
  • Erdemli
  • Gülnar
  • Mezitli
  • Mut
  • Silifke
  • Tarsus
  • Toroslar
  • Yenişehir

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