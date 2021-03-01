35 nerenin plakası? 35 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 35 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 35 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

35 plaka neresi?

35 plaka kodu Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’ e aittir. Plaka kodu 35 olan araçlar, İzmir iline kayıtlı demektir. Ege Denizi’ne kıyı olan İzmir önemli bir liman şehridir. Aynı zamanda fuar merkezi olarak sık sık kullanılır. Antik Çağ’ın en önemli kentlerinden Efes burada yer alır. Gemi ve yatlarla kaplanmış dar bir körfezi vardır. Ülkemizin en büyük yedinci limanına sahip şehir kültürel ve tarihsel birçok zenginliği içinde barındırır. Helenistik dönemin ve Roma İmparatorluğu’nun önemli kentlerinden olmuştur.

REKLAM

İzmir’in Nüfusu

Ülkemizin kalabalık şehirlerinden biri olan İzmir’in Nüfusu 4.394.694' tür. Bu sayının %49,77 kişisi erkek, %50,23 kişisi kadınlardan oluşur. Kilometrekare başına 366 insan düşen ilde nüfus artış eğilimindedir. En kalabalık ilçeleri arasında Buca %11,55, Karabağlar %10,91, Bornova %10,17 nüfus yüzdesine sahiptir. Nüfus oranı en az olan ilçeler ise Foça, Kınık, Beydağ, Karaburun’dur. Konak kentin merkez ilçesi konumundadır.

İzmir Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

İzmir’in Bölgesi Ege Bölgesi’dir ve şehirde genelde Akdeniz iklimi halimdir. Ege bölgesinde bulunan İzmir Balıkesir, Manisa ve Aydın ilçelerle komşudur. Dikili ilçesinin tam karşısında Yunanistan yer alır. Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay gibi önemli akarsuları vardır. Yazları sıcak ve nemli olan bölgede kıları da ılık ve yağışlı geçer. Kar yağışı nadir olarak görülür. Genel bitki örtüsünde ardıç, kermes meşesi, zeytin, sakız, akçakesme, tespih, çitlembik gibi maki florası bulunur. İlin üzerinde bulunduğu irili ufaklı birçok fay hatta vardır. Sık sık depremlere maruz kalan bir bölgedir.

REKLAM

İzmir’in Tarım Ürünleri

Verimli topraklara sahip olması ve ılıman iklimi İzmir’i tarım ürünleri açısından zenginleştirmiştir. Zeytin, üzüm, tütün ve pamuk üretiminde ön plana çıkar. Çeşme ilçesi sakız ağaçları ve kavunu ile meşhurdur. Misket üzümü ve kara üzüm çeşitleri üretilen üzümlerden en yaygın olanlarıdır. Ayrıca şifalı otları ile ünlü bir şehirdir. Bunlar dışında kiraz, mandalina, kestane ve pembe domates üretimi yapılır.

İzmir’inde Gezilecek Yerler

İzmir gezilecek yerler merkezde bulunanlar için Tarihi Kemer altı Çarşısı, Smyrna Antik Kenti, Kadifekale, Alsancak Sevgi Yolu, İnciraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi olarak sıralanabilir. İzmir çevresinde bulunan yerlerden Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Şirince Köyü de turistik alanlardır. İzmir ilindeki bazı gezilebilecek yerler şunlardır:

REKLAM

Saat Kulesi: İzmir içim sembolleşmiş bu kula ikinci Abdülhamid’ in tahta çıkışının 25. yılı anısına yapılmıştır. Saat 1901 tarihinden bu yana hiç durmadan çalışıyor.

Tarihi Asansör: Nesim Levi tarafından iki semt arasındaki güzergahı kolaylaştırmak için inşa edilmiş bir asansördür.

İzmir’in Telefon Kodu

İzmir iline bir sabit telefon araması yapılacaksa 232 alan kodu kullanılır. İzmir’in telefon kodu olan 0232 giden çağrılarda ve İzmir’den gelen sabit hat çağrılarında bulunur.

İzmir’in Posta Kodu

İzmir’in posta kodu 35000’ dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 35 plaka koduna ait İzmir ilinin ilçelerinin posta kodu da 35 ile başlamaktadır. İzmir ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

REKLAM

Aliağa: 35800

Balçova: 35330

Bayındır: 35840

Bayraklı: 35540

Bergama: 35715

Beydağ: 35790

Bornova: 35080

Buca: 35390

Çeşme: 35937

Çiğli: 35640

Dikili: 35985

Foça: 35683

Gaziemir: 35410

Güzelbahçe: 35310

Karabağlar: 35140

Karaburun: 35960

Karşıyaka: 35600

Kemalpaşa: 35737

Kınık: 35990

Kiraz: 35890

Konak: 35220

Menderes: 35479

Menemen: 35667

Narlıdere: 35320

Ödemiş: 35753

Seferihisar: 35465

Selçuk: 35925

Tire: 35910

Torbalı: 35870

Urla: 35430

İzmir'in İlçeleri

35 plaka koduna ait Ege Bölgesi’nde bulunan İzmir'in ilçeleri 30 tanedir. Plaka numarası 35 olan ilin ilçeleri şunlardır:

Aliağa

Balçova

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Buca

Çeşme

Çiğli

Dikili

Foça

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Konak

Menderes

Menemen

Narlıdere

Ödemiş

Seferihisar

Selçuk

Tire

Torbalı

Urla