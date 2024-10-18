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35 nerenin plakası? 35 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

35 nerenin plakası? 35 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

11:1218/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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35 Plaka Kodu
35 Plaka Kodu

laka kodları, şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşır ve araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamamızı sağlar. Türkiye'de toplam 81 il için plaka kodları belirlenmiştir ve bu kodlar araçların kimlik numarası gibi kullanılmaktadır. 81 ilimizin plakaları arasında 35 kodu da yer alıyor. Peki, 35 plaka neresi? Araçların 35 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? 35 plaka kodu hangi şehire aittir?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 35 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 35 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

35 plaka neresi, hangi ile ait?

35 plaka kodu
Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’ e aittir. Plaka kodu 35 olan araçlar, İzmir iline kayıtlı demektir. Ege Denizi’ne kıyı olan İzmir önemli bir liman şehridir. Aynı zamanda fuar merkezi olarak sık sık kullanılır. Antik Çağ’ın en önemli kentlerinden Efes burada yer alır. Gemi ve yatlarla kaplanmış dar bir körfezi vardır. Ülkemizin en büyük yedinci limanına sahip şehir kültürel ve tarihsel birçok zenginliği içinde barındırır. Helenistik dönemin ve Roma İmparatorluğu’nun önemli kentlerinden olmuştur.

35 plaka kodlu İzmir’in Nüfusu

Ülkemizin kalabalık şehirlerinden biri olan
İzmir’in Nüfusu
4.394.694' tür. Bu sayının %49,77 kişisi erkek, %50,23 kişisi kadınlardan oluşur. Kilometrekare başına 366 insan düşen ilde nüfus artış eğilimindedir. En kalabalık ilçeleri arasında Buca %11,55, Karabağlar %10,91, Bornova %10,17 nüfus yüzdesine sahiptir. Nüfus oranı en az olan ilçeler ise Foça, Kınık, Beydağ, Karaburun’dur. Konak kentin merkez ilçesi konumundadır.

İzmir Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

İzmir’in Bölgesi
Ege Bölgesi’dir ve şehirde genelde Akdeniz iklimi halimdir. Ege bölgesinde bulunan İzmir Balıkesir, Manisa ve Aydın ilçelerle komşudur. Dikili ilçesinin tam karşısında Yunanistan yer alır. Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay gibi önemli akarsuları vardır. Yazları sıcak ve nemli olan bölgede kıları da ılık ve yağışlı geçer. Kar yağışı nadir olarak görülür. Genel bitki örtüsünde ardıç, kermes meşesi, zeytin, sakız, akçakesme, tespih, çitlembik gibi maki florası bulunur. İlin üzerinde bulunduğu irili ufaklı birçok fay hatta vardır. Sık sık depremlere maruz kalan bir bölgedir.

İzmir’in Tarım Ürünleri

Verimli topraklara sahip olması ve ılıman iklimi
İzmir’i tarım ürünleri
açısından zenginleştirmiştir. Zeytin, üzüm, tütün ve pamuk üretiminde ön plana çıkar. Çeşme ilçesi sakız ağaçları ve kavunu ile meşhurdur. Misket üzümü ve kara üzüm çeşitleri üretilen üzümlerden en yaygın olanlarıdır. Ayrıca şifalı otları ile ünlü bir şehirdir. Bunlar dışında kiraz, mandalina, kestane ve pembe domates üretimi yapılır.

İzmir’inde Gezilecek Yerler

İzmir gezilecek yerler
merkezde bulunanlar için Tarihi Kemer altı Çarşısı, Smyrna Antik Kenti, Kadifekale, Alsancak Sevgi Yolu, İnciraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi olarak sıralanabilir. İzmir çevresinde bulunan yerlerden Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Şirince Köyü de turistik alanlardır. İzmir ilindeki bazı gezilebilecek yerler şunlardır:
Saat Kulesi:
İzmir içim sembolleşmiş bu kula ikinci Abdülhamid’ in tahta çıkışının 25. yılı anısına yapılmıştır. Saat 1901 tarihinden bu yana hiç durmadan çalışıyor.
Tarihi Asansör:
Nesim Levi tarafından iki semt arasındaki güzergahı kolaylaştırmak için inşa edilmiş bir asansördür.

İzmir’in Telefon Kodu

İzmir iline bir sabit telefon araması yapılacaksa 232 alan kodu kullanılır.
İzmir’in telefon kodu
olan 0232 giden çağrılarda ve İzmir’den gelen sabit hat çağrılarında bulunur.

İzmir’in Posta Kodu

İzmir’in posta kodu
35000’ dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 35 plaka koduna ait İzmir ilinin ilçelerinin posta kodu da 35 ile başlamaktadır. İzmir ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
  • Aliağa: 35800
  • Balçova: 35330
  • Bayındır: 35840
  • Bayraklı: 35540
  • Bergama: 35715
  • Beydağ: 35790
  • Bornova: 35080
  • Buca: 35390
  • Çeşme: 35937
  • Çiğli: 35640
  • Dikili: 35985
  • Foça: 35683
  • Gaziemir: 35410
  • Güzelbahçe: 35310
  • Karabağlar: 35140
  • Karaburun: 35960
  • Karşıyaka: 35600
  • Kemalpaşa: 35737
  • Kınık: 35990
  • Kiraz: 35890
  • Konak: 35220
  • Menderes: 35479
  • Menemen: 35667
  • Narlıdere: 35320
  • Ödemiş: 35753
  • Seferihisar: 35465
  • Selçuk: 35925
  • Tire: 35910
  • Torbalı: 35870
  • Urla: 35430

İzmir'in İlçeleri

35 plaka koduna ait Ege Bölgesi’nde bulunan
İzmir'in ilçeleri
30 tanedir. Plaka numarası 35 olan ilin ilçeleri şunlardır:
  • Aliağa
  • Balçova
  • Bayındır
  • Bayraklı
  • Bergama
  • Beydağ
  • Bornova
  • Buca
  • Çeşme
  • Çiğli
  • Dikili
  • Foça
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karabağlar
  • Karaburun
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Konak
  • Menderes
  • Menemen
  • Narlıdere
  • Ödemiş
  • Seferihisar
  • Selçuk
  • Tire
  • Torbalı
  • Urla

HANGİ PLAKA KODU NERENİN?

01 nerenin plakası: Adana

02 nerenin plakası: Adıyaman

03 nerenin plakası: Afyonkarahisar

04 nerenin plakası: Ağrı

05 nerenin plakası: Amasya

06 nerenin plakası: Ankara

07 nerenin plakası: Antalya

08 nerenin plakası: Artvin

09 nerenin plakası: Aydın

10 nerenin plakası: Balıkesir

11 nerenin plakası: Bilecik

12 nerenin plakası: Bingöl

13 nerenin plakası: Bitlis

14 nerenin plakası: Bolu

15 nerenin plakası: Burdur

16 nerenin plakası: Bursa

17 nerenin plakası: Çanakkale

18 nerenin plakası: Çankırı

19 nerenin plakası: Çorum

20 nerenin plakası: Denizli

21 nerenin plakası: Diyarbakır

22 nerenin plakası: Edirne

23 nerenin plakası: Elazığ

24 nerenin plakası: Erzincan

25 nerenin plakası: Erzurum

26 nerenin plakası: Eskişehir

27 nerenin plakası: Gaziantep

28 nerenin plakası: Giresun

29 nerenin plakası: Gümüşhane

30 nerenin plakası: Hakkari

31 nerenin plakası: Hatay

32 nerenin plakası: Isparta

33 nerenin plakası: Mersin

34 nerenin plakası: İstanbul

35 nerenin plakası: İzmir

36 nerenin plakası: Kars

37 nerenin plakası: Kastamonu

38 nerenin plakası: Kayseri

39 nerenin plakası: Kırklareli

40 nerenin plakası: Kırşehir

41 nerenin plakası: Kocaeli

42 nerenin plakası: Konya

43 nerenin plakası: Kütahya

44 nerenin plakası: Malatya

45 nerenin plakası: Manisa

46 nerenin plakası: Kahramanmaraş

47 nerenin plakası: Mardin

48 nerenin plakası: Muğla

49 nerenin plakası: Muş

50 nerenin plakası: Nevşehir

51 nerenin plakası: Niğde

52 nerenin plakası: Ordu

53 nerenin plakası: Rize

54 nerenin plakası: Sakarya

55 nerenin plakası: Samsun

56 nerenin plakası: Siirt

57 nerenin plakası: Sinop

58 nerenin plakası: Sivas

59 nerenin plakası: Tekirdağ

60 nerenin plakası: Tokat

61 nerenin plakası: Trabzon

62 nerenin plakası: Tunceli

63 nerenin plakası: Şanlıurfa

64 nerenin plakası: Uşak

65 nerenin plakası: Van

66 nerenin plakası: Yozgat

67 nerenin plakası: Zonguldak

68 nerenin plakası: Aksaray

69 nerenin plakası: Bayburt

70 nerenin plakası: Karaman

71 nerenin plakası: Kırıkkale

72 nerenin plakası: Batman

73 nerenin plakası: Şırnak

74 nerenin plakası: Bartın

75 nerenin plakası: Ardahan

76 nerenin plakası: Iğdır

77 nerenin plakası: Yalova

78 nerenin plakası: Karabük

79 nerenin plakası: Kilis

80 nerenin plakası: Osmaniye

81 nerenin plakası: Düzce


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