laka kodları, şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşır ve araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamamızı sağlar. Türkiye'de toplam 81 il için plaka kodları belirlenmiştir ve bu kodlar araçların kimlik numarası gibi kullanılmaktadır. 81 ilimizin plakaları arasında 35 kodu da yer alıyor. Peki, 35 plaka neresi? Araçların 35 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? 35 plaka kodu hangi şehire aittir?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 35 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 35 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
35 plaka neresi, hangi ile ait?
35 plaka kodlu İzmir’in Nüfusu
İzmir Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
İzmir’in Tarım Ürünleri
İzmir’inde Gezilecek Yerler
İzmir’in Telefon Kodu
İzmir’in Posta Kodu
- Aliağa: 35800
- Balçova: 35330
- Bayındır: 35840
- Bayraklı: 35540
- Bergama: 35715
- Beydağ: 35790
- Bornova: 35080
- Buca: 35390
- Çeşme: 35937
- Çiğli: 35640
- Dikili: 35985
- Foça: 35683
- Gaziemir: 35410
- Güzelbahçe: 35310
- Karabağlar: 35140
- Karaburun: 35960
- Karşıyaka: 35600
- Kemalpaşa: 35737
- Kınık: 35990
- Kiraz: 35890
- Konak: 35220
- Menderes: 35479
- Menemen: 35667
- Narlıdere: 35320
- Ödemiş: 35753
- Seferihisar: 35465
- Selçuk: 35925
- Tire: 35910
- Torbalı: 35870
- Urla: 35430
İzmir'in İlçeleri
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Çiğli
- Dikili
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karabağlar
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Ödemiş
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Torbalı
- Urla
HANGİ PLAKA KODU NERENİN?
01 nerenin plakası: Adana
02 nerenin plakası: Adıyaman
03 nerenin plakası: Afyonkarahisar
04 nerenin plakası: Ağrı
05 nerenin plakası: Amasya
06 nerenin plakası: Ankara
07 nerenin plakası: Antalya
08 nerenin plakası: Artvin
09 nerenin plakası: Aydın
10 nerenin plakası: Balıkesir
11 nerenin plakası: Bilecik
12 nerenin plakası: Bingöl
13 nerenin plakası: Bitlis
14 nerenin plakası: Bolu
15 nerenin plakası: Burdur
16 nerenin plakası: Bursa
17 nerenin plakası: Çanakkale
18 nerenin plakası: Çankırı
19 nerenin plakası: Çorum
20 nerenin plakası: Denizli
21 nerenin plakası: Diyarbakır
22 nerenin plakası: Edirne
23 nerenin plakası: Elazığ
24 nerenin plakası: Erzincan
25 nerenin plakası: Erzurum
26 nerenin plakası: Eskişehir
27 nerenin plakası: Gaziantep
28 nerenin plakası: Giresun
29 nerenin plakası: Gümüşhane
30 nerenin plakası: Hakkari
31 nerenin plakası: Hatay
32 nerenin plakası: Isparta
33 nerenin plakası: Mersin
34 nerenin plakası: İstanbul
35 nerenin plakası: İzmir
36 nerenin plakası: Kars
37 nerenin plakası: Kastamonu
38 nerenin plakası: Kayseri
39 nerenin plakası: Kırklareli
40 nerenin plakası: Kırşehir
41 nerenin plakası: Kocaeli
42 nerenin plakası: Konya
43 nerenin plakası: Kütahya
44 nerenin plakası: Malatya
45 nerenin plakası: Manisa
46 nerenin plakası: Kahramanmaraş
47 nerenin plakası: Mardin
48 nerenin plakası: Muğla
49 nerenin plakası: Muş
50 nerenin plakası: Nevşehir
51 nerenin plakası: Niğde
52 nerenin plakası: Ordu
53 nerenin plakası: Rize
54 nerenin plakası: Sakarya
55 nerenin plakası: Samsun
56 nerenin plakası: Siirt
57 nerenin plakası: Sinop
58 nerenin plakası: Sivas
59 nerenin plakası: Tekirdağ
60 nerenin plakası: Tokat
61 nerenin plakası: Trabzon
62 nerenin plakası: Tunceli
63 nerenin plakası: Şanlıurfa
64 nerenin plakası: Uşak
65 nerenin plakası: Van
66 nerenin plakası: Yozgat
67 nerenin plakası: Zonguldak
68 nerenin plakası: Aksaray
69 nerenin plakası: Bayburt
70 nerenin plakası: Karaman
71 nerenin plakası: Kırıkkale
72 nerenin plakası: Batman
73 nerenin plakası: Şırnak
74 nerenin plakası: Bartın
75 nerenin plakası: Ardahan
76 nerenin plakası: Iğdır
77 nerenin plakası: Yalova
78 nerenin plakası: Karabük
79 nerenin plakası: Kilis
80 nerenin plakası: Osmaniye
81 nerenin plakası: Düzce