39 nerenin plakası? 39 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 39 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 39 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

39 plaka neresi?

39 plaka Kırklareli iline aittir. Plaka kodu 39 olan araçlar, Kırklareli iline kayıtlı demektir. Eski ismi Kırık Kilise olan şehir daha sonra isim değişikliği ile Kırklareli adını almıştır. Neolitik dönemden beri yaşamın sürdüğü bir coğrafya üzerine kuruludur. Ekonomik anlamda artan bir sanayi gelişimi söz konusudur. Özellikle İstanbul ve Avrupa’ ya olan yakınlığı bu gelişimi olumlu etkilemiştir.

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Kırklareli’nin Nüfusu:

Kırklareli’nin nüfusu 361.737 olarak ölçülmüştür. Bu sayının %50,93’ ü erkek, %49,07’ si kadınlardan oluşur. 6.304 kilometrekareye sahip Kırklareli ilinde bir kilometrekareye 57 kişi düşer. En kalabalık ilçeleri arasında Lüleburgaz, Merkez, Babaeski gelir. En az nüfuslu ilçesi ise Kofçaz’dır. Lüleburgaz il nüfusunun %42,07’ sine, Merkez %28,05’ ine sahiptir. En az nüfuslu yerlerden Kofçaz’ın ildeki nüfus oranı %0,63 şeklindedir. İlde sekiz ilçe, 21 belediye ve 179 köy bulunur.

Kırklareli Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

Trakya kesiminde bulunan Kırklareli’nin bölgesi Marmara Bölgesi’dir. Kuzeyinde Bulgaristan sınırı bulunan ilin doğusunda Karadeniz kıyısı vardır. Edirne ve Tekirdağ illeri ile komşudur. Sahip olduğu başlıca akarsular Ergene Nehri ve Rezve Deresi’dir. Bitki örtüsü genellikle steptir ve ormanlık alanları da bulunur. Bitki örtüsünde tarım arazileri 321.432 hektarlık alana sahiptir, oranı ise %48’ dir. Sahip olduğu ormanlık araziler 239.937 hektar ve %44 oranındadır. Kırklareli ilinde geri kalan çayır/mera ise 31.56 hektar ve %5 orandadır.

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Kırklareli’nin Tarım Ürünleri

Sahip olduğu %41 kültür arazisiile Kırklareli tarım ürünleri yetiştirmek için uygun yerlerden birisidir. İlin genelinde tarımla uğraşan aile sayısı fazladır. Hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, bağ, mısır ve baklagiller yetiştirilir. Bitkisel ürünlerden buğday ve ayçiçeğidir üretiminde önde gelen illerden birisidir. Ayçiçeği üretiminde ülkemizdeki %12’ lik paya sahiptir. Bağ ve bahçecilik de sıklıkla yapılır. Arazilerin %2’ sinde bağcılık ve meyvecilik yaygındır. Kırklareli ilinde bulunan tarım alanlarının %17’ sinde sulu tarım geriye kalan %83’ ünde ise kuru tarım uygulaması yapılır.

Kırklareli’ınde Gezilecek Yerler:

Doğal kaynakları ve tarihsel yapıları ile turizm potansiyeli olan bir şehirdir. Kırklareli’nin gezilecek yerleri ilk olarak iğneada, kıyı köy, panayır plajlarıdır. Doğal besinleri ve sahilleri ile tatilcileri mutlu edecek bir yerdir. Bedre, Dupnisa, Domuzdere, Kıyıköy ve Yenesu gibi mağaraları vardır. Ayrıca göl, baraj ve tabiatı koruma alanları ziyaret edilebilir. Gazi Süleyman Paşa Camii, Aşıklar Tepesi, İstasyon Caddesi, Sislioba Kalesi turistik alanlardır. Kırklareli’ nde gezilecek bazı yerler şu şekildedir:

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Fatih Dökümhanesi

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul şehrini fethetmek için kullandığı topların bir kısmı bu yerde dökülmüştür.

Kırklareli Müzesi

Mustafa Kemal tarafından ziyaret edilen bina zamanla müzeye dönüştürülmüştür. Etnografik, arkeolojik eserler sergilenir.

Kırklareli’nin Telefon Kodu:

Kırklareli’nin telefon kodu 288 şeklindedir. Bu ildeki bir sabit hattı aramak isteyen kişiler 0288 alan kodunu kullanmalıdır. Aynı şekilde size gelen çağrılarda bu alan kodu varsa Kırklareli ilinden aranıyorsunuz

Kırklareli’nin Posta Kodu:

Kırklareli’nin posta kodu olarak 39000 kullanılır. İlin içerisinde bulunan ilçelerin posta kodları farklıdır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 39 plaka koduna ait Kırklareli ilinin ilçelerinin posta kodu da 39 ile başlamaktadır. Kırklareli ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Babaeski: 39570

Demirköy: 39500

Kırklareli Merkez: 39060

Kofçaz: 39700

Lüleburgaz: 39770

Pehlivanköy: 39640

Pınarhisar: 39300

Vize: 39400

Kırklareli’nin İlçeleri:

39 plaka koduna ait Türkiye’nin Trakya kesiminde bulunan Kırklareli’nin ilçeleri sekiz tanedir. Nüfusu en fazla ilçesi Lüleburgaz iken en az olan ilçesi Kofçaz’dır. İlin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Babaeski

Demirköy

Kırklareli Merkez

Kofçaz

Lüleburgaz

Pehlivanköy

Pınarhisar

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Vize

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