Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 40 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 40 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 40 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 40 plaka kodu nerenin plakasıdır? İşte, merak edilen detaylar!
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 40 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 40 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
40 plaka neresi?
40 plaka Kırşehir iline aittir. Plaka kodu 40 olan araçlar, Kırşehir iline kayıtlı demektir. Tarihsel açıdan baktığımızda Hititler dönemine kadar gitmek gerekir. Binlerce yıldır değişik devletlere ev sahipliği yapmış bir yerdir. İsmini uçsuz bucaksız kırların ortasından olduğu için almıştır. Bu kente gelen Türkler ona “Kır Şehri” ismini vermiştir ve isim zamanla şu anki halini almıştır. Kayseri ve Nevşehir ile birlikte Kapadokya bölgesinin kuzeyinde yer alır. Son yıllarda artan turist sayısı ile Anadolu’daki gözde yerlerden biri haline gelmiştir.
40 Plaka Koduna Sahip Kırşehir’in İlçeleri:
- Kırşehir (merkez)
- Akçakent
- Akpınar
- Boztepe
- Çiçekdağı
- Kaman
- Mucur
Plakası 40 olan Kırşehir ilçeleri Posta Kodları
- Akçakent: 40720
- Akpınar: 40320
- Boztepe: 40020
- Çiçekdağı: 40700
- Kaman: 40300
- Kırşehir Merkez: 40100
- Mucur: 40500
Kırşehir’in Nüfusu:
Kırşehir’in Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Kırşehir’in Tarım Ürünleri:
Kırşehir’de Gezilecek Yerler:
Neşet Ertaş Müzesi
Neşet Ertaş anısına yapılan müzede farklı ozanlık bilgileri anlatılır ve bu kültüre ait nesneler sergilenir.
Japon Bahçesi
Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından inşa edilmiş yapı güzel manzalar görmek isteyenler için ideal bir yerdir.