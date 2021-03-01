41 nerenin plakası? 41 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 41 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 41 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

41 plaka neresi?

41 plaka Kocaeli iline aittir. Plaka kodu 41 olan araçlar, Kocaeli iline kayıtlı demektir. Sanayi ve ticaret alanında gelişmiş bir ildir. Gelişmişlik seviyesi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra gelir. İlk çağlarda “Bitinya” ismi ile bilinirdi. Cumhuriyetten sonraki sanayileşme döneminde hızla gelişmiş ve göç almaya başlamıştır. 1993 yılında Kocaeli büyükşehir unvanının sahibi olmuştur. Diğer büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gelişimini etkilemiştir. İhracat açısından baktığımızda il üç içinde yer alır. Yabancı sermayeli sanayi kuruluşlarına sahiptir. Kocaeli ilinde 7 tanesi faal olarak toplamda 12 organize sanayi bölgesi yer alır.

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Kocaeli’nin İlçeleri:

41 plaka koduna ait Kocaeli’nin ilçeleri toplamda 12 tanedir. Kocaeli ilinin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Başiskele

Çayırova

Darıca

Derince

Dilovası

Gebze

İzmit

Körfez

Gölcük

Kandıra

Karamürsel

Kartepe

Kocaeli’nin Telefon Kodu:

Kocaeli’nin telefon kodu 262 şeklinde kullanılır. Kocaeli’nde bulunan bir sabit hat aranırken bu alan kodu kullanılır. 0262 şeklinde başlayan numaralar ile bu ildeki kişilerle telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Kocaeli’nin Posta Kodu:

Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Kocaeli’nin posta kodu 41000 şeklindedir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 41 plaka koduna ait Kocaeli ilinin ilçelerinin posta kodu da 41 ile başlamaktadır. Kocaeli ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Başiskele: 41030

Çayırova: 41420

Darıca: 41700

Derince:41900

Dilovası: 41455

Gebze: 41400

Gölcük: 41950

İzmit: 41310

Kandıra: 41600

Karamürsel: 41500

Kartepe: 41320

Körfez(tütünçiftlik): 41800

Kocaeli’nin Nüfusu:

Kocaeli’nin nüfusu 1.997.258 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 1.009.533’ ü erkek ve 987.725’ i kadınlardan oluşur. Ekonomik durumu ve konumu sebebiyle göç alan şehirlerden birisidir. 2020 yılında ölçülen nüfus artış hızı %2.26’ dır. Yüzölçümü olarak 3.623 kilometrekareye sahip ilde bir kilometrekare başına 551 kişi düşer. Nüfusu genel olarak artma eğilimindedir. En kalabalık ilçeleri Gebze ve İzmit’tir.

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Kocaeli Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

Kocaeli’nin bölgesi Marmara Bölgesi’dir ve Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alır. Marmara Denizi ve Karadeniz’ e kıyıları vardır. Bursa, Sakarya, Yalova, İstanbul ile komşudur. İzmit Körfezi gibi doğal bir limana sahiptir. Asya ve Avrupa’yı birleştiren önemli noktalardan birisidir. İlin güneyinde Samanlı Dağları bulunur. Kocaeli Yarımadası denilen bölgede birçok akarsu vadisi bulunur. Karadeniz kıyısında olan kısmı için Karadeniz ikliminin hakim olduğu söylenebilir. Kalan kısımlarında ise Akdeniz ile Karadeniz arasında bir geçiş söz konusudur. Yaz aylarında körfez kıyılarında sıcaklık yüksekken Karadeniz kıyılarında hava serindir.

Kocaeli’nin Tarım Ürünleri:

İl yüzölçümünden %21,2’ si tarım alanları ile kaplı olan Kocaeli tarım ürünleri üretmeye müsait bir iklime sahiptir. Fakat alanın fazla olmamasından ve sanayi tesislerinin çokluğundan dolayı her tarım arazisi verimli kullanılamaz. Başlıca üretilen tarım ürünleri buğday, mısır, ayçiçeği, tütün, şeker pancarı, yulaf ve ketendir. İzmir Körfezi kısmı özellikle sebze yetiştirmek için uygundur. 100 bin tona yakın olarak yetiştirilen sebzelerin arasında domates, ıspanak, kereviz, lahana, bakla ve enginar bulunur. Meyvelerden de elma, kiraz, erik, vişne, şeftali, dut ve üzüm yetiştirilir. Özellikle pişmaniyesi, kirazı, fındığı ve çene suyu ile ünlü bir ildir.

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Kocaeli’ inde Gezilecek Yerler:

Kocaeli’nin gezilecek yerleri arasında hem doğal yerler hem de tarihi eserler vardır. Hannibal Anıt Mezarı, Değirmendere Yalı Evleri, Tarihi Tren Garı, Hünkar Çeşmesi ve Çayırı, Koca Mustafa Paşa Camii, Eskihisar Kalesi gibi alanlar gezilebilir. Kocaeli denilince akla ilk gelen turistik yerler şunlardır:

Selim Sırrı Paşa Konağı:

19. Yy sivil Türk mimarisine ait bir eserdir. 1892 yılında haremlik ve selamlık şeklinde dört katlı olarak yapılmıştır.

İzmit Saat Kulesi

Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkmasının 25. Yılı hatırası olarak Osmanlı döneminde yapılmış bir tarihi yapıdır.

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