66 Plaka Nerenin? Araçlardaki 66 Plaka Kodu Hangi ile ait, neresi?

66 plaka neresi?

66 plaka Yozgat iline aittir. Plaka kodu 66 olan araçlar, Yozgat iline kayıtlı demektir. Türkiye'de toplam 81 tane plaka kodu bulunur.

Oğuzların Bozok koluna mensup olan Türkmenlerin bölgeye akını ile birlikte bölge, Bozok olarak adlandırılır. 1800’lü yıllarda yavaş yavaş Yozgat denilmeye başlanır.

Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri:

AC 001 – 999 Merkez

DA 001 - 999 Merkez

DF 001 – 999 Boğazlıyan

DK 001 – 999 Merkez

DL 001 – 999 Boğazlıyan

DP 001 – 999 Merkez

DS 001 –999 Boğazlıyan

DU 001 –999 Merkez

EA 001 –999 Boğazlıyan

FA 001 – 999 Çekerek

HA 001 – 999 Akdağmadeni

KA 001 – 999 Yerköy

LA 001 – 999 Sorgun

M 0001 – 1000 Merkez

M 1001 – 1500 Akdağmadeni

M 1501 – 2000 Boğazlıyan

M 2001 – 2500 Çayıralan

M 2501 – 3000 Çekerek

M 3001 – 3500 Sarıkaya

M 3501 – 4000 Sorgun

M 4001 – 4500 Şefaatli

M 4501 – 5000 Yerköy

NA 001 – 999 Sarıkaya

PA 001 – 999 Şefaatli

RA 001 – 999 Çayıralan

SA 001 – 999 Merkez

T 0001 – 1000 Merkez

T 1001 – 1500 Akdağmadeni

T 1501 – 2000 Boğazlıyan

T 2751 – 3000 Çekerek

T 3001 – 3500 Sarıkaya

66 T 3501 – 66 T 4500 Sorgun

66 T 4501 – 66 T 4750 Şefaatli

66 T 4751 – 66 T 5750 Yerköy

66 T 5751 – 66 T 6000 Çayıralan

Yozgat’ın Nüfusu

66 Plaka koduna sahip Yozgat’ın nüfusu 419.095’tir. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 209.257 erkek, 209.838 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 49,93 erkek, % 50,07 kadın olarak ifade edilir.

Yozgat Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Yozgat, Orta Kızılırmak Bölümü’nün Bozok Platosu üzerinde yer alır. Yozgat İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Ankara – Sivas karayolu ile Samsun – Kayseri – Mersin karayolu Yozgat’tan geçer. Yozgat’ın doğusunda Sivas, güneyinde Kayseri ve Nevşehir, güneybatısında Kırşehir, batısında Kırıkkale, kuzeyinde Çorum, Amasya ve Tokat illeri bulunur. Yozgat ilinin yüzölçümü 14.037 km²’dir.

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Yozgat’ın Tarım Ürünleri Nelerdir?

Yeşil mercimek ve çemen otu üretiminde Türkiye’de birinci sırada olan Yozgat’ın tarım ürünleri şu şekildedir:

Buğday

Şekerpancarı

Yeşil mercimek

Nohut

Patates

Yonca

Ayçiçeği

Adi fiğ

Mısır

Çemen otu

Yozgat’ta Gezilecek Yerler Nerelerdir?

Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin yaşadığı, birçok merkeze geçiş noktası olan Yozgat’ta gezilecek yerler şu şekildedir:

Behramşah Kalesi: Necmeddin Behramşah-ı Candar tarafından inşa edilir. Kale, Türkiye’de bulunan kaleler arasında en küçük büyüklüğe sahiptir.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı: İç Anadolu Bölgesi’nin insan eli ile yapılan step bitki örtülü sayılı milli parkları arasında yer alır.Türkiye’nin ilk milli parkıdır. Ortalama yüksekliği 1350 metredir.

Yozgat Saat Kulesi: 1908 yılında Belediye Başkanı Tevfikizade Ahmet Bey tarafından inşa ettirildi. Yozgat meydanında yer alan saat kulesinin tek balkonu vardır.

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Çapanoğlu Cami: 1779 tarihinde Osmanlı döneminin Bozok Sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından inşa ettirildi. Yozgat çarşısı bu cami etrafında konumlanır.

Sarıkaya Kaplıcaları: Bölge Bakanlar Kurulu kararı ile termal turizm merkezi olarak ilan edilir. Yozgat’ın 77 km güneydoğusunda yer alan Sarıkaya ilçesinde yer alır. Kaplıca sularının çıkış sıcaklığı 48 derece civarıdır. Dinlendirme yöntemi ile 38 – 40 derecede kullanılır.

Kazankaya Kanyonu: Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine 10 km uzaklıkta yer alan Kazankaya Kasabası’nda yer alır. Kanyonun uzunluğu 10 km’dir. Kanyon içerisinden Yeşilırmak’ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçer. Kanyon duvarlarında hatıl oyuklar ve 3.16 metre büyüklüğünde Kybele kabartması yer alır.

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Kerkenes Harabeleri: Bölge kayıp şehir Pteria olarak da bilinir. Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyünde yer alan bu bölgede İngiliz asıllı Dr. Geoffrey Summers öncülüğünde kazı çalışmaları halen devam eder. Kalıntılarda Medler ve Frigler’den kalma eserler bulunur.

Tavium Antik Kenti: Yozgat il merkezinin 40 km batısında yer alan Büyüknefes köyünde Tavium Antik Kenti bulunur. Galatlar döneminden kalan antik kent kalıntılarında Hitit ve Frig dönemlerinden izler de görülür.

Yozgat Müzesi: Yozgat merkezde İstanbulluoğlu Mahallesi’nde yer alan Nizamoğlu Konağı müze binasını oluşturur. Bina daha önceleri sanat okulu, tekel deposu olarak kullanılsa da 1985 yılında müze olarak hizmet vermeye başlar.

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Yozgat’ın Telefon Kodu Kaçtır?

Yozgat’ın telefon kodu 354’tür. Alan kodu +90 354’lü bir numara Yozgat iline aittir.

Yozgat’ın Posta Kodu Kaçtır?

66 Plaka koduna sahip Yozgat’ın posta kodu 66000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:

66300 Akdağmadeni

66510 Aydıncı

66400 Boğazlıyan

66620 Çandır

66600 Çayıralan

66500 Çekerek

66540 Kadışehri

66320 Saraykent

66650 Sarıkaya

66710 Sorgun

66800 Şefaatli

66470 Yenifakılı

66900 Yerköy

Yozgat’ın İlçeleri Nelerdir?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat’ın ilçeleri şu şekildedir:

Akdağmadeni

Aydıncı

Boğazlıyan

Çandır

Çayıralan

Çekerek

Kadışehri

Saraykent

Sarıkaya

Sorgun

Şefaatli

Yenifakılı

Yerköy

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