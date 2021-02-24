65 nerenin plakası? 65 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Araçların 65 plaka kodu her zaman bir yerlerde önümüze gelebilir. Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Uşak'ta yaşayan bir vatandaş, 65 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 65 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

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65 plaka neresi?

65 plaka Van iline aittir. Plaka kodu 65 olan araçlar, Türkiye’nin Van iline kayıtlı demektir. Van şehri, Urartu dilinde kullanılan Biane, Viane isimlerinden zamanla Van ismini almıştır. Eskiçağlardan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin oldukça köklü bir tarihi vardır.

Van’ın Nüfusu

Türkiye’nin en kalabalık 19. ili Van’dır. Van’ın nüfusu1.149.342’dir. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 585.854 erkek, 563.488 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 50,97 erkek, % 49,03 kadın olarak ifade edilir.

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Van Hava Durumu

Van Namaz Vakitleri

Van Seçim Sonuçları

Van Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Van; kuzeyde Ağrı, batıda Bitlis, güneybatıda Siirt, güneyde Hakkâri ve doğuda da İran ile sınır komşusudur. Van Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Anadolu’nun en büyük kapalı havzası özelliği taşır. Şehir, coğrafi konum itibariyle Van Gölü’nün doğusunda 150 km2’lik bir alanı kaplar. Ova yükseltisi 200 metre civarıdır. Van Ovası, kuzeydoğuda Sıhke Düzü, güneyinde Şamranaltı Düzü, kuzeyinde Akköprü Düzü olarak adlandırılan bölümlerden oluşur. Bu alan oldukça verimli topraklara ev sahipliği yapar.

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Van’ın Tarım Ürünleri

Van ilinin yer şekilleri engebeli ve iklimi kuraktır. Bu yüzden bölgede çok fazla bitki yetişmese de Van Gölü etrafında tarıma elverişli alan fazladır. Bölgede su sorunu da bulunmaz. Buna göre Van’ın tarım ürünleri şu şekildedir: Buğday, Arpa, Çavdar, Karpuz, Fasulye, Şekerpancarı, Patates, Domates, Kavun, Ceviz, Elma, Armut, Kayısı.

Van’da Gezilecek Yerler

Van ili, arkeolojik araştırmalara göre M.Ö. 5000 – 3000 Kalkolitik dönemlere kadar uzanır. Bölgede Hurrilerden başlayarak Urartu, Medler, Persler, Romalılar, Ruslar, Ermeniler gibi birçok toplum yaşamış veya eser bırakmıştır. Köklü bir tarihi olan Van’da gezilecek yerler şu şekildedir:

· Van Kalesi: Urartu Krallığı tarafından M.Ö. 9. Yüzyılda Lutipri’nin oğlu Sarduri yönetiminde inşa edilmiştir. Kütle halinde bir taştan yapılan kale Urartu’nun baş şehri Tuşpa’yı kuşbakışı olarak görür. Van Gölü kıyısında olan Kale Van’a 5 km uzaklıktadır.

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· Van Müzesi: Müze binası 13 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilir. Uratulardan günümüze birçok medeniyete ait eser barındırır. Van ilinin merkezine 5 km’lik bir mesafede yer alır.

· Van Kedi Villası: Van ilinin simgesi haline gelen kedileri Van Kedi Villası’nda ziyaret etmek mümkün.

· Ulu Cami: Ahlatşahlar döneminde inşa edilir. Dikdörtgen planlı, mihrap önü kubbeli, çok destekli camiler grubuna girer. Eski Van şehrinde Tebriz Kapı ile İskele Kapı arasında yer alır.

· Yedi Kilise: Varagavank veya Varak Surp Haç manastırı olarak da bilinen Yedi Kilise, Van merkezine bağlı Yukarı Bakraçlı köyünde yer alır. 8. Yüzyılda inşa edilmiş bir Ermeni manastırıdır. En eski parçası St. Sophia kilisesidir. Günümüzde sadece apsisi mevcuttur.

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· Van Kalesi Höyüğü: Van il merkezinin batısında yer alır. Van Kalesi’nin 70 metre kuzeyindedir. Höyük 1000 metre uzunluğundadır.

· Akdamar Kilisesi: Kral I. Gagik tarafından 915 – 921 yılları arasında mimar Manuel tarafından inşa ettirilir. 7. Yüzyılda Van’a getirildiği rivayet edilen Hakiki Haç’ın bir parçasını muhafaza etmek için inşa edilir.

Van’ın Telefon Kodu

Van’ın telefon kodu 432’tür. Alan kodu +90 432’li bir numara Van iline aittir.

Van’ın Posta Kodu

Van’ın posta kodu 65000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:

65710 Bahçesaray

65600 Başkale

65970 Çaldıran

65870 Çatak

65170 Edremit

65440 Erciş

65700 Gevaş

65900 Gürpınar

65130 İpekyolu

65500 Muradiye

65570 Özalp

65830 Saray

65040 Tuşba

Van’ın İlçeleri

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeyer alan Van’ın ilçeleri şu şekildedir: