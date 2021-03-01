45 nerenin plakası? 45 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 45 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 45 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

45 plaka neresi?

45 plaka Manisa iline aittir. Plaka kodu 45 olan araçlar, Manisa iline kayıtlı demektir. Manisa ülkenin en kalabalık on dördüncü ili durumundadır. Yontma Taş Devri’ne kadar uzanan bir tarihi vardır. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Persler bu topraklar üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. “Şehzadeler Şehri” ismi ile de anılan bir şehirdir. Gediz nehrinin büyük bir kısmı burada bulunur. Manisa Tarzanı bu şehirdeki bilindik isimlerden birisidir. Ayrıca kültürel zenginliklerinin yanında mesir macunu da önemli bir yöresel üründür.

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Manisa’nın Nüfusu:

Manisa’nın nüfusu 1.450.616 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 728.724 kişisi erkek ve 721.892 kişisi kadındır. Nüfus genel olarak artma eğilimindedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler Yunusemre, Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler ve Salihli’ dir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçeler ise Gölmarmara ve Köprübaşı’dır. Manisa ilinde 17 ilçe ve belediyesi bulunur. Toplamda 1089 mahallesi vardır.

Manisa Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

13.339 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Manisa’nın bölgesi Ege Bölgesi’dir. Doğudan Uşak, batıda İzmir, güneyde Aydın ve Denizli, kuzeyde Balıkesir illeri ile komşudur. Ege Bölgesi’nin önemli göllerinden Marmara gölü ve Bakırçay, Gediz Nehri bu ilde bulunur. İl topraklarının %54,3 gibi bir çoğunluğu dağlık alanlarla kaplıdır. Kalan %27,8’ lik alan plato, %17,8’ lik alan da ovalardan oluşur. Demirköprü, Afşar, Sevişler Barajları buradadır. İlde gözlemlenen iklim şartları bölgesel olarak değişiklik gösterir. Gediz nehri havzasında ve batı kesimlerde Akdeniz iklimi yaygındır. Dağlık bölgelerde ise karasal iklim hakim olur.

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Manisa’nın Tarım Ürünleri:

Manisa’nın tarım ürünleri arasında en önde gelenler buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, patlıcan, lahana, ıspanak, biber, bakla, tütün, pamuk, susam, fasulye, kereviz, domates bulunur. Özellikle meyce yetiştiriciliği gelişmiştir. Üzümün ana kaynağı olarak bu il görülür. Türkiye’nin üretimin miktarının %85’ i Manisa tarafından karşılanır. Üzüme ek olarak şeftali, kiraz, kayısı da üretilir. Kavun ve karpuz üretiminde de Türkiye dördüncüsüdür.

Manisa’da Gezilecek Yerler:

Ege Bölgesi içinde yer alan Manisa’nın gezilecek yerleri hem tarihsel hem de doğal güzelliklerden oluşur. Manisa müzesi, Turgutlu Kent Müzesi, Akhisar Müzesi tarihsel geçmişini öğrenmek için gezilebilir. Doğal güzellikleri için Kiraz Yaylası, Akpınar Mesire Yeri, Ovacık Yaylası ve Manisa Kent Ormanı gibi yerler görülebilir. Manisa’nın simgesi olan bazı yerler şunlardır:

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Muradiye Cami ve Külliyesi: 3. Murat için yapılmış bir cami Osmanlı Döneminin en güzel örneklerinden birisidir.

Manisa Kalesi: Sipil dağı’ nın kuzey kesiminde yer alan kale kalıntılarının tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmez ama birçok yüzyıla tanıklık etmiştir.

Manisa’nın Telefon Kodu:

Manisa’nın telefon kodu olarak 236 kullanılır. 0236 alan kodu ile Manisa iline sabit hat aramaları yapılabilir. Gelen aramalarda da bu numaralı kodun olması Manisa ilinden arandığınızı gösterir.

Manisa’nın Posta Kodu:

Manisa’nın posta kodu 45000 olarak belirlenmiştir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 45 plaka koduna ait Manisa ilinin ilçelerinin posta kodu da 45 ile başlamaktadır. Manisa ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Ahmetli: 45450

Akhisar: 45200

Alaşehir: 45600

Demirci: 45900

Gölmarmara: 45580

Gördes: 45750

Kırkağaç: 45730

Köprübaşı: 45940

Kula: 45180

Salihli: 45320

Sarıgöl: 45470

Saruhanlı: 45880

Selendi: 45970

Soma: 45520

Şehzadeler: 45060

Turgutlu: 45400

Yunusemre: 45125

Manisa’nın İlçeleri:

45 plaka koduna ait Manisa’nın ilçeleri toplamda 17 tanedir. Manisa ilinin ilçelerinden en kalabalık olanlar Yunusemre, Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler, Salihli, Soma ve Alaşehir’ dir. Manisa’nın 17 ilçesi şu şekildedir: