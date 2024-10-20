Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 45 nerenin plakası? 45 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 45 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 45 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
45 plaka neresi?
45 plaka Manisa iline aittir. Plaka kodu 45 olan araçlar, Manisa iline kayıtlı demektir. Manisa ülkenin en kalabalık on dördüncü ili durumundadır. Yontma Taş Devri’ne kadar uzanan bir tarihi vardır. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Persler bu topraklar üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. “Şehzadeler Şehri” ismi ile de anılan bir şehirdir. Gediz nehrinin büyük bir kısmı burada bulunur. Manisa Tarzanı bu şehirdeki bilindik isimlerden birisidir. Ayrıca kültürel zenginliklerinin yanında mesir macunu da önemli bir yöresel üründür.
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
- sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Manisa’nın Nüfusu
Manisa Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:
Manisa’nın Tarım Ürünleri
Manisa’da Gezilecek Yerler
Manisa’nın Telefon Kodu
Manisa’nın Posta Kodu
- Ahmetli: 45450
- Akhisar: 45200
- Alaşehir: 45600
- Demirci: 45900
- Gölmarmara: 45580
- Gördes: 45750
- Kırkağaç: 45730
- Köprübaşı: 45940
- Kula: 45180
- Salihli: 45320
- Sarıgöl: 45470
- Saruhanlı: 45880
- Selendi: 45970
- Soma: 45520
- Şehzadeler: 45060
- Turgutlu: 45400
- Yunusemre: 45125
Manisa’nın İlçeleri
- Ahmetli
- Akhisar
- Alaşehir
- Demirci
- Gölmarmara
- Gördes
- Kırkağaç
- Köprübaşı
- Kula
- Salihli
- Sarıgöl
- Saruhanlı
- Selendi
- Soma
- Şehzadeler
- Turgutlu
- Yunusemre