31 plaka kodu nerenin, hangi ile, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Gümüşhane’de yaşayan bir vatandaş, 31 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 31 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

31 plaka nerenin?

Türkiye'de 81 ilin araç plakaları arasındaki 31 plaka kodu Hatay ili için kullanılır. Plaka kodu 31 olan araçlar, Hatay iline kayıtlı demektir. Hatay’ın telefon kodu ise 0326’dır. Tunç çağından itibaren yerleşim yeri olarak kullanılan bu toprakların tarihsel önemi büyüktür. El sanatları, halk oyunları ve tarih turizmi için ön plana çıkan yerlerdendir. Akdeniz’ de sahip olduğu liman ticari anlamda da önemini arttırır. Hatay ayrıca lezzetli mutfağı ile de ün kazanmıştır. Portakal ve turunçgil üretimi önemli geçim kaynaklarındandır.

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Hatay Nüfusu

Hatay nüfusu 1.659.320 olarak ölçülmüş ve geçen yıla göre artış göstermiştir. Nüfus içindeki kadın- erkek dağılımı, 833.146 erkek ve 826.174 kadın şeklindedir. Kilometrekare başına düşen insan sayısı 283’ tür. Hatay ilinin nüfusu 2010’lardan beri artış gösterir. En fazla nüfuslu ilçesi 389.377 ile Antakya’dır. En az nüfuslu ilçesi ise 13.445 ile Kumlu’ dur. İlde toplamda 15 ilçe ve 593 mahalle bulunur. Nüfusun çoğu tarla tarımı, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapar.

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Hatay Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

31 plaka kodlu ilimiz Hatay’ın bölgesi Akdeniz’dir. Türkiye’nin Akdeniz kıyısında bulunan Hatay ilinin çevresinde Adana, Osmaniye ve Gaziantep illeri bulunur. İlin güneyinde ise Suriye vardır. Türkiye’ deki büyükşehirlerden biri olan il Akdeniz limanı ile önem kazanır. Amanos Dağları il topraklarının çatısını oluşturur ve ilin %46.1’ i dağlık alanlardan oluşur. Bitki örtüsü maki ve ormanlardan meydana gelir. Asi nehri önemli akarsulardan biridir. Hatay’daki yükseltilere bağlı olarak ilin büyük kısmı Akdeniz iklimi etkisindedir.

Hatay Tarım Ürünleri

Hatay’ın tarım ürünleri denilince başlıca buğday, tahıl, patates, soğan, domates, biber, limon, üzüm, karpuz, yer fıstığı, muz akla gelir. %54.7 oranında tarım arazisine sahiptir. Çeşitli zeytinler üretilir. Ayrıca narenciye alanında portakal, limon, mandalina, turunç ve ağaç kavunu meyveleri yetiştirilir. Organik tarım içinde uygun alanlar vardır.

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Hatay’da Gezilecek Yerler

Tarihi yerleri ile dikkat geçen Hatay’da gezilecek yerler farklı kaplıcalar, müzeler, plaj, nehir ve caddeler olabilir. Asi nehri, Yenişehir Gölü ve tabiat parkları doğal alanlar arasındadır. Affan kahvesi, İskenderun körfezi görmeye değer yerlerdendir. Hatay ilinde gezilecek yerlere şu örnekler verilebilir:

Musa Ağacı: 3 bin yıldır hayatta olduğu düşünülen bu ağaç en sık ziyaretçi toplayan yerlerdendir. Hz. Hızır ve Hz. Musa’ ya dayanan bir efsaneden bu ismi almıştır.

3 bin yıldır hayatta olduğu düşünülen bu ağaç en sık ziyaretçi toplayan yerlerdendir. Hz. Hızır ve Hz. Musa’ ya dayanan bir efsaneden bu ismi almıştır. Eski Antakya Evleri: Kurtuluş caddesi üzerinde dar bir sokakta birbiri ardına inşa edilmiş tarihi evler turistlerin ilgisini çeker. Kendilerine has tarihi bir dokuları vardır.

Hatay Telefon Kodu

Hatay telefon kodu 326 olarak belirlenmiştir. 0326 alan kodundan gelen aramalar Hatay ilçesindeki sabit hatlardan yapılıyordur. Hatay ilçesinden bir sabit telefonu aramak isteyenler de bu kodu kullanmalıdır. Hatay 15 ilçeye sahip olan 81 ilimizden birisidir.

Hatay Posta Kodu

Hatay posta kodu 31000 olarak kabul edilir. Hatay ilinin içinde yer alan 15 ilçe vardır. Bu 15 ilçenin posta kodları şu şekildedir:

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Altınözü: 31753

Antakya: 31135

Arsuz: 31225

Belen: 31350

Defne: 31141

Dörtyol: 31670

Erzin: 31960

Hassa: 31720

İskenderun: 31280

Kırıkhan: 31440

Kumlu: 31520

Payas: 31900

Reyhanlı: 31500

Samandağ: 31785

Yayladağı: 31553

Hatay İlçeleri

Ülkemizin en kalabalık on üçüncü şehri olan Hatay’ın ilçeleri 15 tanedir. Antakya, İskenderun, Dörtyol ve Samandağ en kalabalık ilçeleri arasında yer alır. Hatay ilinin ilçeleri şunlardır: