Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 31 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 31 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. Detaylarına yakından bakalım.
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Gümüşhane’de yaşayan bir vatandaş, 31 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 31 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
31 plaka nerenin?
Türkiye'de 81 ilin araç plakaları arasındaki 31 plaka kodu Hatay ili için kullanılır. Plaka kodu 31 olan araçlar, Hatay iline kayıtlı demektir. Hatay’ın telefon kodu ise 0326’dır. Tunç çağından itibaren yerleşim yeri olarak kullanılan bu toprakların tarihsel önemi büyüktür. El sanatları, halk oyunları ve tarih turizmi için ön plana çıkan yerlerdendir. Akdeniz’ de sahip olduğu liman ticari anlamda da önemini arttırır. Hatay ayrıca lezzetli mutfağı ile de ün kazanmıştır. Portakal ve turunçgil üretimi önemli geçim kaynaklarındandır.
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Hatay’da Gezilecek Yerler
- Musa Ağacı:3 bin yıldır hayatta olduğu düşünülen bu ağaç en sık ziyaretçi toplayan yerlerdendir. Hz. Hızır ve Hz. Musa’ ya dayanan bir efsaneden bu ismi almıştır.
- Eski Antakya Evleri:Kurtuluş caddesi üzerinde dar bir sokakta birbiri ardına inşa edilmiş tarihi evler turistlerin ilgisini çeker. Kendilerine has tarihi bir dokuları vardır.
Hatay Telefon Kodu
Hatay Posta Kodu
- Altınözü: 31753
- Antakya: 31135
- Arsuz: 31225
- Belen: 31350
- Defne: 31141
- Dörtyol: 31670
- Erzin: 31960
- Hassa: 31720
- İskenderun: 31280
- Kırıkhan: 31440
- Kumlu: 31520
- Payas: 31900
- Reyhanlı: 31500
- Samandağ: 31785
- Yayladağı: 31553
Hatay İlçeleri
- Altınözü
- Antakya
- Arsuz
- Belen
- Defne
- Dörtyol
- Erzin
- Hassa
- İskenderun
- Kırıkhan
- Kumlu
- Payas
- Reyhanlı
- Samandağ
- Yayladağı