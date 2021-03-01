34 nerenin plakası? 34 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 34 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 34 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
34 PLAKA KODU NERESİ?
34 plaka kodu Türkiye’nin en önde gelen şehri İstanbul’u temsil eder. Asya ve Avrupa’nın birleştiği şehir olan İstanbul’un üç tarafı Marmara Denizi ile kaplıdır. Batıdaki sınırlarını İstanbul Surları oluşturur, Boğaziçi ve Haliç’le kaplı bir yarımada üzerindedir. Ekonomik, sosyo-kültürel ve tarihi olarak çeşitliliğin en fazla olduğu şehirdir.
İSTANBUL’UN NÜFUSU:
Türkiye’nin en kalabalık şehri unvanına sahip İstanbul’un nüfusu 15.462.452’ dur. Kilometrekare başına düşün insan sayısı 2910’ dur. En kalabalık ilçelerinin arasında Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye gelir. En az nüfuslu ilçesi ise Adalar’dır.
İSTANBUL HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ:
İstanbul denilince ilk akla gelen şehrin Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirmesidir. İstanbul’un bölgesi Marmara olmakla birlikte Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarına sahiptir. Kentin ortası İstanbul Boğazını oluşturur. Tekirdağ ve Kocaeli il komşularıdır. Çatalca ve Kocaeli yarımadalarının üzerine kurulmuş şehirde fazla yükselti bulunmaz. İstanbul genel olarak ılıman iklime sahip olsa da ilçelerinde farklı mikro iklimler görülmesi doğaldır.
İSTANBUL’UN TARIM ÜRÜNLERİ:
Ticaret ve sanayinin başkenti olan şehir hiçbir zaman tarım merkezi olarak kullanılmamıştır. Stratejik konumu nedeniyle hem siyasi hem ekonomik önemi vardır. İstanbul tarım ürünleri konusunda buğday, ayçiçeği, fasulye, fındık gibi ürünler yetiştirir. Bu tarımsal alanlar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde bulunur. Topraklarının %30’ u tarıma elverişli alanlardır. Fakat yüksek yaşam standartları, sanayileşme ve kentleşmenin fazla olması tarım sektörünün ekonomik payını küçültmüştür.
İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER:
Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan ve Bizans, Osmanlı gibi tarihin önemli devletlerine tanıklı etmiş bir şehirdir. İstanbul’un gezilecek yerleri arasında tarihi anıtlarından eşsiz boğaz manzarasına yüzlerce çeşit vardır. En çok turist ağırlayan şehirden biri olan şehirde İstanbul Surları, Haliç, Beylerbeyi Sarayı, Topkapı Sarayı, Çırağan Sarayı, Gülhane Parkı gezilebilir. İstiklal caddesi, Beyazıt Meydanı, Kapalıçarşı, Ayasofya Camii en turistik alanlardandır. Turistik yerlerden bazıları da şunlardır:
Galata Kulesi: Galata semtinde bulunan kula 528 yılında Bizans imparatoru Anastasius tarafından inşa edilmiştir. İstanbul manzarasına doyacağınız kulenin yanında Galata Meydanı bulunur.
Sultanahmet Meydanı: Meydanda yer alan Alman Çeşmesi, Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Örme Dikilitaş, Sultan Ahmet Camii gezilebilir. Ayrıca Yerebatan Sarnıcı ve Binbirdirek Sarnıcı da bu meydanın yanındadır.
İSTANBUL’UN TELEFON KODU:
İstanbul’un telefon kodu olarak iki ayrı kıtada, farklı kodlar kullanır. Avrupa yakasında bulunan sabit hatlar için 212 alan kodu kullanılır. Anadolu yakasında bulunan sabit hatlarda ise 216 alan kodu kullanılır.
İSTANBUL’UN POSTA KODU:
En kalabalık ilimiz İstanbul’un posta kodu 34000’ dır. 39 ilçesinin posta kodları şu şekildedir:
Adalar: 34975
Arnavutköy: 34275
Ataşehir: 34758
Avcılar: 34315
Bağcılar: 34200
Bahçelievler: 34180
Bakırköy: 34158
Başakşehir: 34494
Bayrampaşa: 34035
Beşiktaş: 34353
Beykoz: 34810
Beylikdüzü: 34520
Beyoğlu: 34421
Büyükçekmece: 34500
Çatalca: 34550
Çekmeköy: 34794
Esenler: 34230
Esenyurt: 34517
Eyüp: 34060
Fatih: 34096
Gaziosmanpaşa: 34245
Güngören: 34160
Kadıköy: 34744
Kağıthane: 34403
Kartal: 34862
Küçükçekmece: 34307
Maltepe: 34854
Pendik: 34893
Sancaktepe: 34885
Sarıyer: 34396
Silivri: 34582
Sultanbeyli: 34920
Sultangazi: 34265
Şile: 34990
Şişli: 34360
Tuzla: 34959
Ümraniye: 34773
Üsküdar: 34660
Zeytinburnu: 34025
İSTANBUL’UN İLÇELERİ:
İstanbul’un ilçeleri toplamda 39 tanedir. Bu ilçeler şu şekilde sıralanabilir:
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan,
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu