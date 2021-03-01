34 nerenin plakası? 34 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 34 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 34 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

34 PLAKA KODU NERESİ?

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34 plaka kodu Türkiye’nin en önde gelen şehri İstanbul’u temsil eder. Asya ve Avrupa’nın birleştiği şehir olan İstanbul’un üç tarafı Marmara Denizi ile kaplıdır. Batıdaki sınırlarını İstanbul Surları oluşturur, Boğaziçi ve Haliç’le kaplı bir yarımada üzerindedir. Ekonomik, sosyo-kültürel ve tarihi olarak çeşitliliğin en fazla olduğu şehirdir.

İSTANBUL’UN NÜFUSU:

Türkiye’nin en kalabalık şehri unvanına sahip İstanbul’un nüfusu 15.462.452’ dur. Kilometrekare başına düşün insan sayısı 2910’ dur. En kalabalık ilçelerinin arasında Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye gelir. En az nüfuslu ilçesi ise Adalar’dır.

İSTANBUL HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ:

İstanbul denilince ilk akla gelen şehrin Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirmesidir. İstanbul’un bölgesi Marmara olmakla birlikte Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarına sahiptir. Kentin ortası İstanbul Boğazını oluşturur. Tekirdağ ve Kocaeli il komşularıdır. Çatalca ve Kocaeli yarımadalarının üzerine kurulmuş şehirde fazla yükselti bulunmaz. İstanbul genel olarak ılıman iklime sahip olsa da ilçelerinde farklı mikro iklimler görülmesi doğaldır.

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İSTANBUL’UN TARIM ÜRÜNLERİ:

Ticaret ve sanayinin başkenti olan şehir hiçbir zaman tarım merkezi olarak kullanılmamıştır. Stratejik konumu nedeniyle hem siyasi hem ekonomik önemi vardır. İstanbul tarım ürünleri konusunda buğday, ayçiçeği, fasulye, fındık gibi ürünler yetiştirir. Bu tarımsal alanlar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde bulunur. Topraklarının %30’ u tarıma elverişli alanlardır. Fakat yüksek yaşam standartları, sanayileşme ve kentleşmenin fazla olması tarım sektörünün ekonomik payını küçültmüştür.

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER:

Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan ve Bizans, Osmanlı gibi tarihin önemli devletlerine tanıklı etmiş bir şehirdir. İstanbul’un gezilecek yerleri arasında tarihi anıtlarından eşsiz boğaz manzarasına yüzlerce çeşit vardır. En çok turist ağırlayan şehirden biri olan şehirde İstanbul Surları, Haliç, Beylerbeyi Sarayı, Topkapı Sarayı, Çırağan Sarayı, Gülhane Parkı gezilebilir. İstiklal caddesi, Beyazıt Meydanı, Kapalıçarşı, Ayasofya Camii en turistik alanlardandır. Turistik yerlerden bazıları da şunlardır:

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Galata Kulesi: Galata semtinde bulunan kula 528 yılında Bizans imparatoru Anastasius tarafından inşa edilmiştir. İstanbul manzarasına doyacağınız kulenin yanında Galata Meydanı bulunur.

Sultanahmet Meydanı: Meydanda yer alan Alman Çeşmesi, Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Örme Dikilitaş, Sultan Ahmet Camii gezilebilir. Ayrıca Yerebatan Sarnıcı ve Binbirdirek Sarnıcı da bu meydanın yanındadır.

İSTANBUL’UN TELEFON KODU:

İstanbul’un telefon kodu olarak iki ayrı kıtada, farklı kodlar kullanır. Avrupa yakasında bulunan sabit hatlar için 212 alan kodu kullanılır. Anadolu yakasında bulunan sabit hatlarda ise 216 alan kodu kullanılır.

İSTANBUL’UN POSTA KODU:

En kalabalık ilimiz İstanbul’un posta kodu 34000’ dır. 39 ilçesinin posta kodları şu şekildedir:

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Adalar: 34975 Arnavutköy: 34275 Ataşehir: 34758 Avcılar: 34315 Bağcılar: 34200 Bahçelievler: 34180 Bakırköy: 34158 Başakşehir: 34494 Bayrampaşa: 34035 Beşiktaş: 34353 Beykoz: 34810 Beylikdüzü: 34520 Beyoğlu: 34421 Büyükçekmece: 34500 Çatalca: 34550 Çekmeköy: 34794 Esenler: 34230 Esenyurt: 34517 Eyüp: 34060 Fatih: 34096 Gaziosmanpaşa: 34245 Güngören: 34160 Kadıköy: 34744 Kağıthane: 34403 Kartal: 34862 Küçükçekmece: 34307 Maltepe: 34854 Pendik: 34893 Sancaktepe: 34885 Sarıyer: 34396 Silivri: 34582 Sultanbeyli: 34920 Sultangazi: 34265 Şile: 34990 Şişli: 34360 Tuzla: 34959 Ümraniye: 34773 Üsküdar: 34660 Zeytinburnu: 34025

İSTANBUL’UN İLÇELERİ:

İstanbul’un ilçeleri toplamda 39 tanedir. Bu ilçeler şu şekilde sıralanabilir: