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34 nerenin plakası? 34 plaka kodu hangi ilin, neresidir?

34 nerenin plakası? 34 plaka kodu hangi ilin, neresidir?

11:1121/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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34 Plaka Kodu
34 Plaka Kodu

Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 34 plaka kodu, hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülkenin en önemli şehirlerinden birine işaret ediyor. Peki, 34 plaka kodu hangi şehre ait? 34 nerenin plakası? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. Detaylarına yakından bakalım.

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 34 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 34 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

34 PLAKA KODU NERESİ?

34 plaka kodu
Türkiye’nin en önde gelen şehri İstanbul’u temsil eder. Asya ve Avrupa’nın birleştiği şehir olan İstanbul’un üç tarafı Marmara Denizi ile kaplıdır. Batıdaki sınırlarını İstanbul Surları oluşturur, Boğaziçi ve Haliç’le kaplı bir yarımada üzerindedir. Ekonomik, sosyo-kültürel ve tarihi olarak çeşitliliğin en fazla olduğu şehirdir.

  • Plakalar hakkında daha fazla detay için

plaka kodları

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34 PLAKAYA SAHİP İSTANBUL’UN NÜFUSU

Türkiye’nin en kalabalık şehri unvanına sahip
İstanbul’un nüfusu
15.462.452’ dur. Kilometrekare başına düşün insan sayısı 2910’ dur. En kalabalık ilçelerinin arasında Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye gelir. En az nüfuslu ilçesi ise Adalar’dır.

İSTANBUL HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

İstanbul denilince ilk akla gelen şehrin Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirmesidir.
İstanbul’un bölgesi
Marmara olmakla birlikte Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarına sahiptir. Kentin ortası İstanbul Boğazını oluşturur. Tekirdağ ve Kocaeli il komşularıdır. Çatalca ve Kocaeli yarımadalarının üzerine kurulmuş şehirde fazla yükselti bulunmaz. İstanbul genel olarak ılıman iklime sahip olsa da ilçelerinde farklı mikro iklimler görülmesi doğaldır.

İSTANBUL’UN TARIM ÜRÜNLERİ

Ticaret ve sanayinin başkenti olan şehir hiçbir zaman tarım merkezi olarak kullanılmamıştır. Stratejik konumu nedeniyle hem siyasi hem ekonomik önemi vardır.
İstanbul tarım ürünleri
konusunda buğday, ayçiçeği, fasulye, fındık gibi ürünler yetiştirir. Bu tarımsal alanlar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde bulunur. Topraklarının %30’ u tarıma elverişli alanlardır. Fakat yüksek yaşam standartları, sanayileşme ve kentleşmenin fazla olması tarım sektörünün ekonomik payını küçültmüştür.

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan ve Bizans, Osmanlı gibi tarihin önemli devletlerine tanıklı etmiş bir şehirdir.
İstanbul’un gezilecek yerleri
arasında tarihi anıtlarından eşsiz boğaz manzarasına yüzlerce çeşit vardır. En çok turist ağırlayan şehirden biri olan şehirde İstanbul Surları, Haliç, Beylerbeyi Sarayı, Topkapı Sarayı, Çırağan Sarayı, Gülhane Parkı gezilebilir. İstiklal caddesi, Beyazıt Meydanı, Kapalıçarşı, Ayasofya Camii en turistik alanlardandır. Turistik yerlerden bazıları da şunlardır:
Galata Kulesi:
Galata semtinde bulunan kula 528 yılında Bizans imparatoru Anastasius tarafından inşa edilmiştir. İstanbul manzarasına doyacağınız kulenin yanında Galata Meydanı bulunur.
Sultanahmet Meydanı:
Meydanda yer alan Alman Çeşmesi, Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Örme Dikilitaş, Sultan Ahmet Camii gezilebilir. Ayrıca Yerebatan Sarnıcı ve Binbirdirek Sarnıcı da bu meydanın yanındadır.

İSTANBUL’UN TELEFON KODU

İstanbul’un telefon kodu
olarak iki ayrı kıtada, farklı kodlar kullanır. Avrupa yakasında bulunan sabit hatlar için 212 alan kodu kullanılır. Anadolu yakasında bulunan sabit hatlarda ise 216 alan kodu kullanılır.
İSTANBUL’UN POSTA KODU:
En kalabalık ilimiz
İstanbul’un posta kodu
34000’ dır. 39 ilçesinin posta kodları şu şekildedir:

Adalar: 34975

Arnavutköy: 34275

Ataşehir: 34758

Avcılar: 34315

Bağcılar: 34200

Bahçelievler: 34180

Bakırköy: 34158

Başakşehir: 34494

Bayrampaşa: 34035

Beşiktaş: 34353

Beykoz: 34810

Beylikdüzü: 34520

Beyoğlu: 34421

Büyükçekmece: 34500

Çatalca: 34550

Çekmeköy: 34794

Esenler: 34230

Esenyurt: 34517

Eyüp: 34060

Fatih: 34096

Gaziosmanpaşa: 34245

Güngören: 34160

Kadıköy: 34744

Kağıthane: 34403

Kartal: 34862

Küçükçekmece: 34307

Maltepe: 34854

Pendik: 34893

Sancaktepe: 34885

Sarıyer: 34396

Silivri: 34582

Sultanbeyli: 34920

Sultangazi: 34265

Şile: 34990

Şişli: 34360

Tuzla: 34959

Ümraniye: 34773

Üsküdar: 34660

Zeytinburnu: 34025

İSTANBUL’UN İLÇELERİ

İstanbul’un ilçeleri
toplamda 39 tanedir. Bu ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Adalar

Arnavutköy

Ataşehir

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beykoz

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Çekmeköy

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan,

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Sarıyer

Silivri

Sultanbeyli

Sultangazi

Şile

Şişli

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

Zeytinburnu



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