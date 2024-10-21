Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 34 plaka kodu, hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülkenin en önemli şehirlerinden birine işaret ediyor. Peki, 34 plaka kodu hangi şehre ait? 34 nerenin plakası? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. Detaylarına yakından bakalım.
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 34 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 34 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
34 PLAKA KODU NERESİ?
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
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34 PLAKAYA SAHİP İSTANBUL’UN NÜFUSU
İSTANBUL HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
İSTANBUL’UN TARIM ÜRÜNLERİ
İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER
İSTANBUL’UN TELEFON KODU
Adalar: 34975
Arnavutköy: 34275
Ataşehir: 34758
Avcılar: 34315
Bağcılar: 34200
Bahçelievler: 34180
Bakırköy: 34158
Başakşehir: 34494
Bayrampaşa: 34035
Beşiktaş: 34353
Beykoz: 34810
Beylikdüzü: 34520
Beyoğlu: 34421
Büyükçekmece: 34500
Çatalca: 34550
Çekmeköy: 34794
Esenler: 34230
Esenyurt: 34517
Eyüp: 34060
Fatih: 34096
Gaziosmanpaşa: 34245
Güngören: 34160
Kadıköy: 34744
Kağıthane: 34403
Kartal: 34862
Küçükçekmece: 34307
Maltepe: 34854
Pendik: 34893
Sancaktepe: 34885
Sarıyer: 34396
Silivri: 34582
Sultanbeyli: 34920
Sultangazi: 34265
Şile: 34990
Şişli: 34360
Tuzla: 34959
Ümraniye: 34773
Üsküdar: 34660
Zeytinburnu: 34025
İSTANBUL’UN İLÇELERİ
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan,
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu