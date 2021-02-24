30 plaka kodu nerenin, hangi ile, şehre ait?

30 plaka, Türkiye’nin Hakkari iline aittir. Plaka kodu 30 olan araçlar, Hakkari şehrine kayıtlı demektir. Bu ilin telefon kodu ise 0438’dir. Hakkari’nin tamamı Doğu Anadolu Bölgesinin bir ucunda yer alır. 30 plakalı Hakkari ili yüzölçümü olarak Türkiye sıralamasında kırk sekizincidir. Genel olarak hayvancılık ve sınır ticareti yaygındır. Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı ile büyükşehirler arasında ulaşım sağlanır. İlin genelinde zorlu coğrafik koşullar hakimdir.

Hakkari Nüfusu

81 ilimizden biri olan Hakkari’nin nüfusu 280.541 olarak ölçülmüştür. 7.228 kilometre karelik yüzölçümünde bir kilometrekareye 39 insan düşer. Ülkenin en doğusunda yer alan şehirde son yıllarda nüfusta artış gözlememiştir. Beş ilçesi bulunan şehrin en kalabalık yeri Yüksekova’dır. İlde toplamda sekiz belediye, bu belediyelere bağlı 56 mahalle ve 125 köy bulunur. Hakkari ilinin nüfusunun %53,11’ i erkek, %46,89’ u kadınlardan oluşur.

REKLAM

Hakkari Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Hakkari’nin bölgesi Doğu Anadolu’dur ve il bu bölgenin en doğu kısmında sınır bölgesinde yer alır. Doğusunda İran ve güneyinde Irak ile komşudur. Batı’ da Şırnak ve Kuzey’ de Van illeri vardır. Bölgede Yüksekova dışında düzlük araziler bulunmaz. İlin genelinde engebeli coğrafik şekiller hakimdir. Dağların çevrili olduğu bölgede yükseltiler 3.000 metreyi geçebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok yağış yerlerden olan ilde, kışlar çok soğuk ve yazlar çok sıcak geçer. Yazın kuraklık yaşanırken kışın yağışlı geçer. Bu coğrafik özelliklerden dolayı hayvancılık ve ticaret yaygındır.

Hakkari Tarım Ürünleri

Hakkari’nin tarım ürünleri arasında buğday, arpa, darı, mısır ve çavdar gibi ürünler bulunur. İklim şartlarından dolayı her türlü tarım ürününün yetiştirilmesi mümkün değildir. Sebze üretiminde domates en başta gelirken az da olsa biber, patlıcan, kabak, lahana, marul ve sarımsak yetiştiriciliği yapılır. Özellikle bağcılık Hakkari ilinde önemli bir tarihe sahiptir fakat zamanla yetiştiriciliği azalmıştır. Var olan nüfusun %90’ ı hayvancılık ve tarımla geçimini sağlar.

REKLAM

Hakkari Gezilecek Yerler

Tarih boyunca birçok medeniyetin bulunduğu Hakkari’de gezilecek yerler tarihi ve doğal mekanlardır. İl sınırları içinde Cilo Dağı, Mor Dağı, Sat Dağı, Sümbül Dağı gibi yükseltiler bulunur. Seyithan Gölü’ de Cilo Dağının zirvesinde yer alan doğal göllerden biridir. Birçok yayla ve vadisi vardır. Hakkari ilinde şu yerler gezilebilir:

Kilim Müzesi: şehirde el sanatlarından kilim dokuması önemli yere sahiptir. Farklı kilimlerin sergilendiği bu müzeyi ücretsiz olarak gezmeniz mümkün. Hakkari’ de dokunan kilimlerin çoğu il dışında satışa sunuluyor.

şehirde el sanatlarından kilim dokuması önemli yere sahiptir. Farklı kilimlerin sergilendiği bu müzeyi ücretsiz olarak gezmeniz mümkün. Hakkari’ de dokunan kilimlerin çoğu il dışında satışa sunuluyor. Cennet Cehennem Vadisi: 3.500 rakım yükseklikle dört mevsimin bir arada yaşandığı bu vadi görülmeye değer doğal güzelliklerden biri. Kamp kurmak ya da dağ tırmanışı yapmak için elverişli alanlardan.

Hakkari Telefon Kodu

Plaka kodu 30 olan ve beş ilçesi bulunan ilimiz Hakkari’nin telefon kodu 438’ dir. Bu kod ile Hakkari ilinde bulunan sabit hatlı numaralar aranabilir. 0438 numarası ile başlayan bir numara sizi arıyorsa bu arama yapan sabit hattın Hakkari ilinde bulunduğunu gösterir.

Hakkari Posta Kodu

Hakkari posta kodu 3000’ dır. Hakkari ilçelerindeki posta kodları şu şekildedir:

REKLAM

Çukurca Posta Kodu: 30700

Hakkari Merkez Posta Kodu: 30110

Şemdinli Posta Kodu: 30800

Yüksekova Posta Kodu: 30330

Hakkari İlçeleri

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Hakkari’nin ilçeleri beş tanedir. Uzun süre dört ilçesi olan ilde 2018 yılında Derecik ilçesinin kurulmuştur. Şemdinli ilçesinin bölünmesiyle Derecik ilçesi oluşturulmuştur. Bu değişimle birlikte ilçe sayı beşe ulaşmıştır. Bu ilçelerden en yüksek nüfus Yüksekova’ da iken en düşük nüfus Çukurca’ da bulunur. Hakkari ilindeki ilçeler şu şekildedir:

Hakkâri

Çukurca

Şemdinli

Yüksekova

Derecik

Hakkari Hakkında Daha Fazla İçerik:

Hakkari Haberleri

Hakkari Hava Durumu

Hakkari Namaz Vakitleri

Hakkari Seçim Sonuçları