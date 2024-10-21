Hakkari’nin bölgesi

Doğu Anadolu’dur ve il bu bölgenin en doğu kısmında sınır bölgesinde yer alır. Doğusunda İran ve güneyinde Irak ile komşudur. Batı’ da Şırnak ve Kuzey’ de Van illeri vardır. Bölgede Yüksekova dışında düzlük araziler bulunmaz. İlin genelinde engebeli coğrafik şekiller hakimdir. Dağların çevrili olduğu bölgede yükseltiler 3.000 metreyi geçebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok yağış yerlerden olan ilde, kışlar çok soğuk ve yazlar çok sıcak geçer. Yazın kuraklık yaşanırken kışın yağışlı geçer. Bu coğrafik özelliklerden dolayı hayvancılık ve ticaret yaygındır.