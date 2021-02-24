32 plaka kodu neresi? 32 hangi ilin plakası?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye, hangi il, şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Hatay’da yaşayan bir vatandaş, 32 araç plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi il, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 32 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

32 plaka nerenin, neresi?

32 plaka kodu 81 ilimizden biri olan Isparta’yı temsil eder. Plaka kodu 32 olan araçlar, Isparta iline kayıtlı demektir. Isparta telefon kodu ise 0246’dır. Bu şehrimiz dokuma halı ve gül yetiştiriciliği ile ün salmıştır. Plaka kodu 32 olan Isparta Akdeniz’in kuzeyinde yer alır. Tarih boyunca göller bölgesi olarak adlandırılmış bir yerdir. Doğal yaşam ve yaban hayatının zenginliği nedeniyle il içinde milli tabiat parkları yaygındır. Bu bölgeye giden kişiler gül yağı, gül lokumu, gül suyu gibi ürünler alır.

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Isparta Nüfusu

Akdeniz bölgesindeki illerden, 39 plaka kodlu Isparta’nın nüfusu 440.304 olarak ölçülmüştür. Bu sayı 218.526 erkek ve 221.778 kadın olarak ayrılabilir. İlin yüzde olarak cinsiyet oranına baktığımızda ise %49,63 erkek ve %50,37 kadın olduğunu görürüz. Kilometrekare başına düşen insan sayısı 49’ dur. En kalabalık ilçeleri merkez, Yalvaç, Eğirdir ve Şarkikaraağaç’tır. En an nüfuslu ilçe ise Yenişarbademli’dir.

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Isparta Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Isparta’nın bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir ve Konya, Afyon, Denizli, Burdur, Antalya illeri ile komşudur. Birçok tarihi ve doğal güzellik sahibidir. 13 ilçesi bulunan ilin genelinde hem karasal hem de akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Göllerin ve Toros Dağları’nın bulunması tek bir iklimin hakim olmasını engeller. 39 plaka kodlu Isparta’nın yüzde 68,4’ü dağlar, % 16,8’ i ovalar ve % 14,8’ i platolardan meydana gelir. Önemli dağlar arasında Dedegöl, Barla, Davraz ve Akdağ vardır. Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Kovada Gölü ve Gölcük Krater Gölü ise önemli göllerdir.

Isparta Tarım Ürünleri

Isparta tarım ürünleri alanında özellikle gül yetiştiriciliği ön plana çıkar. Dünya üzerindeki en kaliteli güllerin bu şehirde yetiştiği söylenir. Dünya gül yağı üretiminin %65’ lik bir kısmı burada yapılır. 39 plaka kodlu Isparta’da tarım alanları oldukça engebelidir. Bu tarım alanlarında başta hububat ürünleri ekilir. Elma, kiraz, armut, vişne gibi meyveler ve enginar, bamya, patates, sarımsak, soğan gibi sebzeler ekilir. Tarımsal ürünlerde özellikle gül, elma ve kirazın önemi büyüktür. Elmacılıkla uğraşan ile sayısı 25-30 bin civarıdır. Kirazcılık alanında da “Napolyon kirazı” adı verilen türdeki ürün burada yetiştirilir.

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Isparta’da Gezilecek Yerler

Göller bölgesinde yer alan Isparta’ da gezilecek yerler fazladır. Eğirdir Kalesi, Adada Antik Kent, Antiocheia Su Kemerleri, Men Tapınağı gibi tarihi unsurları vardır. Ayrıca tarihi alanlar için, müzeler, medreseler ve camiler gezilebilir. Türkiye’nin 39 plaka kodlu Isparta ilinde gezilecek yerlerden bazıları şunlardır:

Eğirdir Kalesi: Milattan önce 4. yy içinde inşa edildiği düşünülen kalenin sadece iç kale denilen kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Roma ve Bizans döneminde de kullanılmış bir yapıdır.

Milattan önce 4. yy içinde inşa edildiği düşünülen kalenin sadece iç kale denilen kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Roma ve Bizans döneminde de kullanılmış bir yapıdır. Dündar Bey Medresesi: 1301 yılında Hamidoğulları’nın Dündar Bey’i tarafından yaptırılmıştır. Önce kervansaray olarak hizmet vermiş sonra medreseye dönüştürülmüştür.

Isparta Telefon Kodu

Isparta’nın telefon kodu 246’dır. Alan kodu 0246 numaralı sabit hatlardan gelen çağrılar Isparta ilinden yapılır. Bu ili aramak için de sabit hatlarda bu alan kodunu kullanmak gerekir.

Isparta ilçeleri

Isparta’nın ilçeleri toplamda 13 tanedir. Bu ilçelerden en Merkez en yüksek nüfusa sahipken Yenişarbademli en düşük nüfuslu yerdir. Isparta ilinin ilçeleri şunlardır:

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Aksu

Atabey

Eğirdir

Gelendost

Gönen

Isparta Merkez

Keçiborlu

Senirkent

Sütçüler

Şarkikaraağaç

Uluborlu

Yalvaç

Yenişarbademli

Isparta'nın ve ilçelerinin Posta Kodları

Gülüyle ünlü ilimiz Isparta’nın posta kodu 32000’ dir. Isparta ilinin içinde yer alan 13 ilçe vardır. Bu ilçelerin sahip oldukları posta kodları şu şekildedir:

Aksu: 32510

Atabey: 32670

Eğirdir: 32500

Gelendost: 32900

Gönen: 32090

Isparta Merkez: 32040

Keçiborlu: 32700

Senirkent: 32610

Sütçüler: 32950

Şarkikaraağaç: 32810

Uluborlu: 32650

Yalvaç: 32430

Yenişarbademli: 32850

Isparta'nın İlçelerine ait Plaka Kodları ve Harfleri