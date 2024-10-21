Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 32 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 32 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 32 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 32 plaka kodu nerenin plakasıdır? İşte, merak edilen detaylar!
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye, hangi il, şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Hatay’da yaşayan bir vatandaş, 32 araç plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi il, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 32 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
32 plaka nerenin, neresi?
81 ilimizden biri olan Isparta’yı temsil eder. Plaka kodu 32 olan araçlar, Isparta iline kayıtlı demektir. Isparta telefon kodu ise 0246’dır. Bu şehrimiz dokuma halı ve gül yetiştiriciliği ile ün salmıştır. Plaka kodu 32 olan Isparta Akdeniz’in kuzeyinde yer alır. Tarih boyunca göller bölgesi olarak adlandırılmış bir yerdir. Doğal yaşam ve yaban hayatının zenginliği nedeniyle il içinde milli tabiat parkları yaygındır. Bu bölgeye giden kişiler gül yağı, gül lokumu, gül suyu gibi ürünler alır.
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Akdeniz bölgesindeki illerden, 39 plaka kodlu
440.304 olarak ölçülmüştür. Bu sayı 218.526 erkek ve 221.778 kadın olarak ayrılabilir. İlin yüzde olarak cinsiyet oranına baktığımızda ise %49,63 erkek ve %50,37 kadın olduğunu görürüz. Kilometrekare başına düşen insan sayısı 49’ dur. En kalabalık ilçeleri merkez, Yalvaç, Eğirdir ve Şarkikaraağaç’tır. En an nüfuslu ilçe ise Yenişarbademli’dir.
Isparta Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Akdeniz Bölgesi’dir ve Konya, Afyon, Denizli, Burdur, Antalya illeri ile komşudur. Birçok tarihi ve doğal güzellik sahibidir. 13 ilçesi bulunan ilin genelinde hem karasal hem de akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Göllerin ve Toros Dağları’nın bulunması tek bir iklimin hakim olmasını engeller. 39 plaka kodlu Isparta’nın yüzde 68,4’ü dağlar, % 16,8’ i ovalar ve % 14,8’ i platolardan meydana gelir. Önemli dağlar arasında Dedegöl, Barla, Davraz ve Akdağ vardır. Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Kovada Gölü ve Gölcük Krater Gölü ise önemli göllerdir.
alanında özellikle gül yetiştiriciliği ön plana çıkar. Dünya üzerindeki en kaliteli güllerin bu şehirde yetiştiği söylenir. Dünya gül yağı üretiminin %65’ lik bir kısmı burada yapılır. 39 plaka kodlu Isparta’da tarım alanları oldukça engebelidir. Bu tarım alanlarında başta hububat ürünleri ekilir. Elma, kiraz, armut, vişne gibi meyveler ve enginar, bamya, patates, sarımsak, soğan gibi sebzeler ekilir. Tarımsal ürünlerde özellikle gül, elma ve kirazın önemi büyüktür. Elmacılıkla uğraşan ile sayısı 25-30 bin civarıdır. Kirazcılık alanında da “Napolyon kirazı” adı verilen türdeki ürün burada yetiştirilir.
Isparta’da Gezilecek Yerler
Göller bölgesinde yer alan
Isparta’ da gezilecek yerler
fazladır. Eğirdir Kalesi, Adada Antik Kent, Antiocheia Su Kemerleri, Men Tapınağı gibi tarihi unsurları vardır. Ayrıca tarihi alanlar için, müzeler, medreseler ve camiler gezilebilir. Türkiye’nin 39 plaka kodlu Isparta ilinde gezilecek yerlerden bazıları şunlardır:
Milattan önce 4. yy içinde inşa edildiği düşünülen kalenin sadece iç kale denilen kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Roma ve Bizans döneminde de kullanılmış bir yapıdır.
1301 yılında Hamidoğulları’nın Dündar Bey’i tarafından yaptırılmıştır. Önce kervansaray olarak hizmet vermiş sonra medreseye dönüştürülmüştür.
246’dır. Alan kodu 0246 numaralı sabit hatlardan gelen çağrılar Isparta ilinden yapılır. Bu ili aramak için de sabit hatlarda bu alan kodunu kullanmak gerekir.
toplamda 13 tanedir. Bu ilçelerden en Merkez en yüksek nüfusa sahipken Yenişarbademli en düşük nüfuslu yerdir. Isparta ilinin ilçeleri şunlardır:
Isparta'nın ve ilçelerinin Posta Kodları
Gülüyle ünlü ilimiz
32000’ dir. Isparta ilinin içinde yer alan 13 ilçe vardır. Bu ilçelerin sahip oldukları posta kodları şu şekildedir:
Isparta'nın İlçelerine ait Plaka Kodları ve Harfleri
Isparta Merkez: 32 AC 001-32 AZ 999
Isparta Merkez: 32 C 0001-32 C 9999
Isparta Merkez: 32 DA 001-32 DZ 999
Isparta Merkez: 32 FA 001-32 FZ 999
Isparta Merkez: 32 HA 001-32 HZ 999
Isparta Merkez: 32 MA 001-32 MA 999
Isparta Merkez: 32 S 0001-32 S 9999
Isparta Merkez: 32 T 0001-32 T 9999
Yalvaç: 32 EA 001-32 ED 999
Yalvaç: 32 EK 001-32 EK 999
Yalvaç: 32 YA 001-32 YZ 999
Eğirdir: 32 EH 001-32 EH 999
Eğirdir: 32 EL 001-32 EZ 999 Eğirdir
Keçiborlu: 32 K 0001-32 K 9999
Gelendost: 32 KA 001-32 KZ 999
Senirkent: 32 NA 001-32 NZ 999
Şarkikaraağaç: 32 SA 001-32 SZ 999
Uluborlu: 32 UA 001-32 UZ 999
Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
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