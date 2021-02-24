29 plaka kodu Türkiye'nin hangi iline, şehrine ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Giresun’da yaşayan bir vatandaş, 29 plaka kodu ile karşılaştığında, 29 plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 29 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

29 plaka nerenin?

29 plaka, Türkiye’nin Gümüşhane şehrine aittir. Plaka kodu 29 olan araçlar, Gümüşhane iline kayıtlı demektir. Gümüşhane telefon kodu ise 0456’dır.

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Gümüşhane plaka kodu: 29

Merkezle birlikte altı ilçesi bulunan Gümüşhane’de 322 adet köy bulunur. İl adını sahip olduğu madenden almıştır. Bölgede metalik madenler ve endüstriyel hammadde yatakları bulunur. Yer altı kaynakları ve doğal güzellikleri ile tarih boyunca önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur.

Gümüşhane’nin Nüfusu

Karadeniz illerinden biri olan Gümüşhane’nin nüfusu 141.702’dir. Bu sayının %50,77’ si erkeklerden, % 49,23’ ü kadınlardan oluşur. Bu ilimizde kilometrekare başına 22 kişi düşer. Nüfusun miktarında istikrarlı bir çıkış ya da iniş yoktur. Fakat 2019 yılına göre 22.819 kişi azalmıştır. En kalabalık ilçesi 51.483 nüfusla merkezdir. Onun ardından 39.123 ile Kelkit ilçesi gelir. Yaş grubuna göre baktığımızda %10,57 ile 20 ile 24 yaş arasındaki grup liderdir. Yöresel ürünleri ve kış turizmi bölgenin dikkat geçen özelliklerinden bazılarıdır.

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Gümüşhane Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Gümüşhane Karadeniz Bölgesi içinde bulunur. Diğer illerimizden Giresun, Erzincan, Trabzon ve Bayburt ile komşudur. Topraklarının büyük bir kısmını dağlar kaplar. Merkezin kuzeyinde Zigana ve Soğanlı Dağları, güneyinde Çoruh, Kelkit, Kop ve Otlukbeli dağları vardır. İlin en yüksek yeri Çakırgöl olarak bilinen Kolat dağındadır. 3,000 metreyi aşan bir yüksekliğe sahiptir. Genel olarak engebeli bir arazisi vardır. Karasal iklimin özellikleri yoğun olarak görülür. Doğu Anadolu Bölgesi’nden soğuk hava akımı Zigana dağları ile engellenir. Gümüşhane’deki dağlık alanlar kayın, meşin, sarıçam gibi ağaçların olduğu ormanlarla kaplıdır.

Gümüşhane’nin Tarım Ürünleri

Bu ilimizde tarım ve hayvancılık sektörleri yaygındır. Gümüşhane’nin tarım ürünleri olarak tahıl üretimi ön plana çıkar. Özellikle de buğday üretiminin çoğunluğu ilçelerinden biri olan Kelkit’te yapılır. Yarım alanlarının %36’sı bu ilçede bulunur. Yem bitkileri tarım alanı %28,56 ile yüksek bir orana sahiptir. Bölgede kullanılmayan tarım arazisi oranı da %50’ den fazladır. Organik tarım potansiyeli olan illerimizden birisidir.

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Gümüşhane Gezilecek Yerler

Gümüşhane’nin gezilecek yerleri arasındaki doğal alanlar Karaca Mağarası, Limni Gölü Tabiat Parkı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi şeklinde sıralanabilir. Müze gezmek isteyen kişiler İkizevler ve Baksı müzelerine gidebilir. İldeki Gümüşhane Konakları ve Süleymaniye Mahallesi de tarihi yerlerdendir. Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi ile de turistlerin dikkatini çeker. Gelen kişilerin dut pekmezi, gümüş takı, kilim, kuşburnu ürünleri alması tavsiye edilir. Gümüşhane ilinin simgelerinden biri olarak gezilecek yerlerden birisi de Kov Kalesidir.

Kov Kalesi: Kalenin dış cephesinin Ortaçağ döneminde inşa edildiği düşünülüyor. En yüksek noktası 1.760 metredir ve sabit bir ana kütle üzerine kuruludur. İç kalenin içerisinde mutfak ve sarnıç alanları vardır. Kale merkeze 21 kilometre uzaklıkta Esenyurt köyünden yer alır.

Gümüşhane Telefon Kodu

Gümüşhane’nin telefon kodu 0456 olarak kullanılır. Bu ildeki sabit telefon kullanan kişilerin 0456 alan kodunu kullanması gerekir. Altı ilçesi bulunan bu Karadeniz ilinde bu sabit numara kullanılarak arama yapılır.

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Gümüşhane’nin Posta Kodu

Karadeniz bölgesinin bir ucunda yer alan illerimizden Gümüşhane’nin posta kodu 29000. Gümüşhane iline bağlı olan altı ilçe vardır. Bu altı ilçenin posta kodları şunlardır:

Gümüşhane Merkez: 29200

Kelkit: 29600

Köse: 29650

Kürtün: 29830

Şiran: 29700

Torul: 29800

Gümüşhane’nin İlçeleri

Gümüşhane’nin ilçeleri merkez olan Gümüşhane ile birlikte altı tanedir. En kalabalık ilçeleri merkez Giresun, Kelkit ve Şiran’dır. 29 numaralı plakaya sahip ilimizin altı ilçesi şu şekildedir:

Gümüşhane (il merkezi)

Kelkit

Köse

Kürtün

Şiran

Torul

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