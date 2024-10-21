Devletin resmî kurumları tarafından araçların kayıt edilip tanınmasını sağlayan taşıt plakaları, araçların değişmez parçalarıdırlar. Peki, 29 hangi şehrin plakası? Gümüşhane ilçelerinin plaka kodları neler? Peki, 29 plaka nerenin, neresi? 29 plaka kodu hangi il?
29 plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar haberimizde. Peki, 29 plaka nerenin plakası? 29 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?
29 plaka, Türkiye’nin Gümüşhane şehrine aittir. Plaka kodu 29 olan araçlar, Gümüşhane iline kayıtlı demektir. Gümüşhane telefon kodu ise 0456’dır.
Merkezle birlikte altı ilçesi bulunan Gümüşhane’de 322 adet köy bulunur. İl adını sahip olduğu madenden almıştır. Bölgede metalik madenler ve endüstriyel hammadde yatakları bulunur. Yer altı kaynakları ve doğal güzellikleri ile tarih boyunca önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur.
Plakası 29 olan Gümüşhane’nin Nüfusu kaç?
Karadeniz illerinden biri olan
141.702’dir. Bu sayının %50,77’ si erkeklerden, % 49,23’ ü kadınlardan oluşur. Bu ilimizde kilometrekare başına 22 kişi düşer. Nüfusun miktarında istikrarlı bir çıkış ya da iniş yoktur. Fakat 2019 yılına göre 22.819 kişi azalmıştır. En kalabalık ilçesi 51.483 nüfusla merkezdir. Onun ardından 39.123 ile Kelkit ilçesi gelir. Yaş grubuna göre baktığımızda %10,57 ile 20 ile 24 yaş arasındaki grup liderdir. Yöresel ürünleri ve kış turizmi bölgenin dikkat geçen özelliklerinden bazılarıdır.
29 Plaka koduna sahip Gümüşhane Hangi Bölgede?
Gümüşhane Karadeniz Bölgesi
içinde bulunur. Diğer illerimizden Giresun, Erzincan, Trabzon ve Bayburt ile komşudur. Topraklarının büyük bir kısmını dağlar kaplar. Merkezin kuzeyinde Zigana ve Soğanlı Dağları, güneyinde Çoruh, Kelkit, Kop ve Otlukbeli dağları vardır. İlin en yüksek yeri Çakırgöl olarak bilinen Kolat dağındadır. 3,000 metreyi aşan bir yüksekliğe sahiptir. Genel olarak engebeli bir arazisi vardır. Karasal iklimin özellikleri yoğun olarak görülür. Doğu Anadolu Bölgesi’nden soğuk hava akımı Zigana dağları ile engellenir. Gümüşhane’deki dağlık alanlar kayın, meşin, sarıçam gibi ağaçların olduğu ormanlarla kaplıdır.
Gümüşhane’nin Tarım Ürünleri
Bu ilimizde tarım ve hayvancılık sektörleri yaygındır.
Gümüşhane’nin tarım ürünleri
olarak tahıl üretimi ön plana çıkar. Özellikle de buğday üretiminin çoğunluğu ilçelerinden biri olan Kelkit’te yapılır. Yarım alanlarının %36’sı bu ilçede bulunur. Yem bitkileri tarım alanı %28,56 ile yüksek bir orana sahiptir. Bölgede kullanılmayan tarım arazisi oranı da %50’ den fazladır. Organik tarım potansiyeli olan illerimizden birisidir.
Gümüşhane Gezilecek Yerler
Gümüşhane’nin gezilecek yerleri
arasındaki doğal alanlar Karaca Mağarası, Limni Gölü Tabiat Parkı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi şeklinde sıralanabilir. Müze gezmek isteyen kişiler İkizevler ve Baksı müzelerine gidebilir. İldeki Gümüşhane Konakları ve Süleymaniye Mahallesi de tarihi yerlerdendir. Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi ile de turistlerin dikkatini çeker. Gelen kişilerin dut pekmezi, gümüş takı, kilim, kuşburnu ürünleri alması tavsiye edilir. Gümüşhane ilinin simgelerinden biri olarak gezilecek yerlerden birisi de Kov Kalesidir.
Kalenin dış cephesinin Ortaçağ döneminde inşa edildiği düşünülüyor. En yüksek noktası 1.760 metredir ve sabit bir ana kütle üzerine kuruludur. İç kalenin içerisinde mutfak ve sarnıç alanları vardır. Kale merkeze 21 kilometre uzaklıkta Esenyurt köyünden yer alır.
Gümüşhane’nin telefon kodu
0456 olarak kullanılır. Bu ildeki sabit telefon kullanan kişilerin 0456 alan kodunu kullanması gerekir. Altı ilçesi bulunan bu Karadeniz ilinde bu sabit numara kullanılarak arama yapılır.
Karadeniz bölgesinin bir ucunda yer alan illerimizden
29000. Gümüşhane iline bağlı olan altı ilçe vardır. Bu altı ilçenin posta kodları şunlardır:
merkez olan Gümüşhane ile birlikte altı tanedir. En kalabalık ilçeleri merkez Giresun, Kelkit ve Şiran’dır. 29 plaka koduna sahip ilimizin altı ilçesi şu şekildedir:
Gümüşhane iline ait haberler, hava durumu bilgisi, namaz vakitleri ve seçim sonuçları hakkında detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
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