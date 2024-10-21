Gümüşhane Karadeniz Bölgesi

içinde bulunur. Diğer illerimizden Giresun, Erzincan, Trabzon ve Bayburt ile komşudur. Topraklarının büyük bir kısmını dağlar kaplar. Merkezin kuzeyinde Zigana ve Soğanlı Dağları, güneyinde Çoruh, Kelkit, Kop ve Otlukbeli dağları vardır. İlin en yüksek yeri Çakırgöl olarak bilinen Kolat dağındadır. 3,000 metreyi aşan bir yüksekliğe sahiptir. Genel olarak engebeli bir arazisi vardır. Karasal iklimin özellikleri yoğun olarak görülür. Doğu Anadolu Bölgesi’nden soğuk hava akımı Zigana dağları ile engellenir. Gümüşhane’deki dağlık alanlar kayın, meşin, sarıçam gibi ağaçların olduğu ormanlarla kaplıdır.