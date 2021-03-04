61 Plaka Kodu Nerenin Plakası, Hangi İl?

Ülkemizde her il bir plaka kodu ile temsil edilir. 61 plaka kodu ile temsil edilen il Trabzon’dur. Türkiye’nin en kalabalık yirmi yedinci ili konumunda olan 2012 yılında büyükşehir unvanına sahip olmuştur. “Şehzadeler Şehri” olarak da anılan ilde Yontma Taş Devri’nden başlayarak farklı dönemlere ait kalıntılar bulunur. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi devletlere ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli yöresel yemekleri, kıyafetleri ve halk oyunları olan bir ildir.

TRABZON’UN NÜFUSU:

81 ilimizden biri olan Trabzon’un nüfusu 881.901’dir. Bu sayının 402.224 kişisi erkek ve 409.677 kişisi kadınlardan oluşur. Yüzde olarak baktığımızda yine nüfusun %49,54’ ü erkek, %50,46’ si kadındır. Nüfus yoğunluğu en fazla %40,69 oranla Ortahisar ilçesinde bulunur. 330.373 ile yine Ortahisar en fazla nüfusa sahiptir. En az nüfus yoğunluğu ise %0,49 ile Dernekpazarı ilçesindedir ve 3.948 nüfusa sahiptir. Trabzon ilinin sahip olduğu yüzölçümü 4.662 kilometrekaredir. Bir kilometrekare başına düşen insan sayısı ise 174 kişidir. İlde 18 ilçe ve belediye bulunur.

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TRABZON HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Karadeniz’ e kıyısı olan Trabzon’un bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir. Merkezi Boztepe üzerine kurulmuş olan şehir denize paralel uzanan sağlarla kaplıdır. Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize illeri ile komşu durumdadır. Çamlık Deresi, İskefiye Deresi, Ağasar, Baltacı, Değirmendere, Yanbolu Deresi, Fol Deresi, Karadere, Küçükdere,gibi dereleri vardır. Aynı zamanda Uzungöl, Sera Gölü, Çakırgöl ve Haldizen Gölü bu ilde yer alır. Sıcaklıklar genel olarak 7-23 derece civarındadır. Şehre ılıman bir iklim hakimdir.

TRABZON’UN TARIM ÜRÜNLERİ:

Trabzon’un tarım ürünleri arasında en çok paya sahip olanlar çay, fındık, mısır ve tütündür. Bunların yanında buğday, fasulye, patates bulunur. Ayrıca sebzecilik ve meyvecilik sektörleri de gelişmiştir. İlde 40 milyon kadar fındık ağacı vardır. Fındıktan sonra da en fazla armuz, turunçgiller ve kiraz yetiştiriciliği yapılır. Lahana, hıyar, domates, marul ve taze fasulye de yetiştirilir.

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TRABZON’DA GEZİLECEK YERLER:

Trabzon’un gezilecek yerleri içinde farklı devletlere ev sahipliği yaptığı için tarihi yapılar başta gelir. Ayasofya müzesi, Kaymaklı Manastırı, Atatürk Köşkü, Memiş Ağa Konağı gibi yerler vardır. Hagia Anna, Sotha K, Hagios Theodoros gibi kiliseler ve İskender Paşa Camii, Semerciler, Çarşı Camii, Gülbahar Hatun Camii gibi camiler turistik dini mekanlardır. Trabzon ilinde en fazla ziyaret edilen yerlerden bazıları şunlardır:

· Sümela Manastırı: 18. Yüzyılda yapıldığı düşünülen manastır Maçka ilçesinde yer alır. Trabzon’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelir.

· Bedesten: 1647 yılında inşa edilen yer şehirdeki en eski Kapalıçarşılardan biridir.

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TRABZON’UN TELEFON KODU:

Ülkemizde her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunur. Trabzon’un telefon kodu 462 olarak belirlenmiştir. Bu il merkezine ya da ilçelere arama yapmak isteyenler 0462 numaralı kodu kullanmalıdır.

TRABZON’UN POSTA KODU:

Trabzon’un posta kodu 61000 şeklidedir. Trabzon ilinin 18 tane ilçesi bulunur ve bu 18 ilçesine ait farklı posta kodları vardır. Trabzon’un ilçe posta kodları şu şekildedir:

· Akçaabat: 61300

· Araklı: 61700

· Arsin: 61900

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· Beşikdüzü: 61800

· Çarşıbaşı: 61420

· Çaykara: 61940

· Dernekpazarı: 61950

· Düzköy: 61390

· Hayrat: 61470

· Köprübaşı: 61630

· Maçka: 61750

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· Of: 61830

· Ortahisar: 61000

· Sürmene: 61530

· Şalpazarı: 61670

· Tonya: 61510

· Vakfıkebir: 61400

· Yomra: 61290

TRABZON’UN İLÇELERİ:

Karadeniz’ e kıyısı olan Trabzon’un ilçeleri 18 tanedir. Trabzon ilinde bulunan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

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· Akçaabat

· Araklı

· Arsin

· Beşikdüzü

· Çarşıbaşı

· Çaykara

· Dernekpazarı

· Düzköy

· Hayrat

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· Köprübaşı

· Maçka

· Of

· Ortahisar

· Sürmene

· Şalpazarı

· Tonya

· Vakfıkebir

· Yomra