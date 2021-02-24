63 plaka kodu nerenin, neresi? 63 hangi ilin plakası?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Isparta’da yaşayan bir vatandaş, 63 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi il, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 63 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

63 plaka neresi?

63 plaka, Türkiye’nin Şanlıurfa iline aittir. Plaka kodu 63 olan araçlar, Şanlıurfa iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin Urfa ili Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanca mücadeleden dolayı Şanlı ünvanını aldıktan sonra Şanlıurfa olarak adlandırılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılında gerçekleştirdiği “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarında Şanlıurfa’nın nüfusu 750.000’i aştığı tespit edilir. Bunun sonucunda 6360 sayılı kanun ile 12 Kasım 2012 tarihinde Şanlıurfa büyükşehir oldu.

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Şanlıurfa’nın ilçelerine ait plaka kodları ve harfleri ise şöyle:

63 A 0001-63 A 5000

63 B 0001-63 B 5000

63 AC 001-63 AZ 999

63 D 0001-63 D 9999

63 DA 001-63 DA 999

63 KA 001-63 KZ 999

63 MA 001-63 MB 999

63 MZ 001-63 MZ 999

63 PA 001-63 PA 999

63 T 0001-63 T 2500

63 VA 001-63 VZ 999

Siverek İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 D 0500-63 D 599

63 EA 001-63 EZ 999

63 T 3001-63 T 3500

Suruç İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 FA 001-63 FZ 999

63 T 3501-63 T 4000

Viranşehir İlçesi Plaka Harf Grupları

Plaka Harf Grupları 63 HA 001-63 HZ 999

Birecik İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 LA 001-63 LZ 999

Akçakale İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 NA 001-63 NZ 999

Hilvan İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 RA 001-63 RZ 999

Ceylanpınar İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 SA 001-63 SZ 999

Harran İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 TA 001-63 TC 999

Bozova İlçesi Plaka Harf Grupları:

Plaka Harf Grupları: 63 UA 001-63 UB 999

Şanlıurfa ili hakkında daha fazla içerik için şu bağlantılara göz atabilirsiniz:

Şanlıurfa Haberleri

Şanlıurfa Hava Durumu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri

Şanlıurfa Seçim Sonuçları

ŞANLIURFA’NIN İLÇELERİ

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeyer alan Şanlıurfa ilçeleri şu şekildedir:

Akçakale

Birecik

Bozova

Ceylanpınar

Halfeti

Harran

Hilvan

Siverek

Eyyübiye

Suruç

Viranşehir

Karaköprü

Haliliye

ŞANLIURFA ilçelerinin POSTA KODLARI

Şanlıurfa’nın posta kodu 63000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:

63500 Akçakale

63400 Birecik

63853 Bozova

63570 Ceylanpınar

63950 Halfeti

63510 Harran

63900 Hilvan

63600 Siverek

63200 Eyyübiye

63800 Suruç

63700 Viranşehir

63320 Karaköprü

63050 Haliliye

ŞANLIURFA’NIN TELEFON KODU

Şanlıurfa’nın telefon kodu 414’tür. +90 414’lü bir numara Şanlıurfa iline aittir.

ŞANLIURFA’NIN NÜFUSU

Türkiye’nin en kalabalık 8. İli Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa’nın nüfusu2.115.256’dır. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 1.066.402 erkek, 1.048.854 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 50,41 erkek, % 49,59 kadın olarak ifade edilir.

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ŞANLIURFA HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Şanlıurfa; doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır ve güneyde Suriye ile sınır komşusudur. Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Şehir, coğrafi konum itibariyle Arap Platformu’nun kuzey bölümleri ile Güneydoğu Toroslarının orta kısmındaki güney eteklerinde yer alır. Şanlıurfa’nın kuzeyinde bulunan dağlar alçaktır ve aralarında geniş ovalar yer alır. Fırat Irmağı da Şanlıurfa ilinden geçtiği için şehre önem katar.

ŞANLIURFA’NIN TARIM ÜRÜNLERİ

Şanlıurfa bölgesi subtropikal hava kütleleri ve rölyef etkisi ile Türkiye’nin kurak alanlarından bir tanesidir. Bu kuraklığın GAP projesi ile birlikte önüne geçilerek Şanlıurfa bölgesinin ürün çeşitliliği artmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer alır. Bu proje sonucunda artan Şanlıurfa tarım ürünleri şu şekildedir:

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Pamuk

Buğday

İsot

Marul

Karnabahar

Karalahana

Brokoli

Çilek

Yerfıstığı

Mısır gibi birçok sebze ve meyve üretiminde Şanlıurfa Türkiye’nin tarım merkezi konumundadır.

ŞANLIURFA’DA GEZİLECEK YERLER

Şanlıurfa’nın tarihi M.Ö dönemlerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Şanlıurfa ismi Avrupa’da Edessa olarak geçer. Edessa ismi “suyu bol” manasına gelir. Selefkoslar tarafından şehre bu ad verilir. Şanlıurfa şehrinin içinden akan Karakoyun deresi ve bölgede bulunan birçok kaynayan pınardan dolayı bu ad verilir. Şanlıurfa’da gezilecek yerler şu şekildedir:

Göbekli Tepe: Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan Göbekli Tepe; il merkezinin 22 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında yer alır. Topluluğun ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaşın yuvarlak planda dizilerek aralarının taş duvarlar ile örülü olmasıdır. Dikili taşların çoğunun üzerinde çeşitli motif ve kabartma vardır.

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Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi: Arkeoloji ve mozaik müzesi, 1948 yılında toplanmaya başlayan eserlerin 1949 yılında sergilenmeye başlanması ile açılır. Müze içerisinde 73.800 arkeoloji ve etnografı eseri bulunur.

Şanlıurfa Kalesi: Antik dönemde Osroene tarafından inşa edilen kale Şanlıurfa şehir merkezinde yer alır. Kalenin günümüzdeki duvarları Abbasi Devleti döneminde MS 814 yılında inşa edilir. Kale şu an açık hava müzesi olarak faaliyet verir.

Hz. Eyyub Sabir Makamı: Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alır. İçerisinde Eyüp peygamberin sabır çektiği mağara da bulunur. Bu özelliği ile çok fazla ziyaretçi çeker.

Mevlid-i Halilulrahman Mağarası: Şanlıurfa kalesinin kuzeyinde yer alır. İçerisinde; iki mağara, mescit, hücre, havuz ve Mevlid-i Halil Cami bulunur. Hz İbrahim’in doğduğu mağara olma özelliği ile oldukça büyük öneme sahip olan yapı, dergâh olarak da adlandırılır.