Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
63 plaka kodu nerenin, neresi? 63 hangi ilin plakası?

63 plaka kodu nerenin, neresi? 63 hangi ilin plakası?

11:0818/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
63 Plaka Kodu
63 Plaka Kodu

Ülkemizde bulunan illere ait birbirinden farklı plaka kodları bulunur. 63 numaralı plaka ise Şanlıurfa iline aittir. Şanlıurfa ilinde bulunan plaka kodları ise Şanlıurfa ilinin bazı ilçelerine aittir.bu haberimizde 63 plaka koduna sahip şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar da öğrenebilirsiniz. Peki, 63 plaka nerenin, neresi? 63 plaka kodu hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Isparta’da yaşayan bir vatandaş, 63 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi il, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 63 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

63 plaka neresi, 62 plaka kodu hangi ilin?

63 plaka, Türkiye’nin Şanlıurfa iline aittir. Plaka kodu 63 olan araçlar, Şanlıurfa iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin Urfa ili Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanca mücadeleden dolayı Şanlı ünvanını aldıktan sonra Şanlıurfa olarak adlandırılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılında gerçekleştirdiği “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarında Şanlıurfa’nın nüfusu 750.000’i aştığı tespit edilir. Bunun sonucunda 6360 sayılı kanun ile 12 Kasım 2012 tarihinde Şanlıurfa büyükşehir oldu.

  • Plakalar hakkında daha fazla detay için

plaka kodları

  • sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Şanlıurfa’nın ilçelerine ait plaka kodları ve harfleri ise şöyle:
  • 63 A 0001-63 A 5000
  • 63 B 0001-63 B 5000
  • 63 AC 001-63 AZ 999
  • 63 D 0001-63 D 9999
  • 63 DA 001-63 DA 999
  • 63 KA 001-63 KZ 999
  • 63 MA 001-63 MB 999
  • 63 MZ 001-63 MZ 999
  • 63 PA 001-63 PA 999
  • 63 T 0001-63 T 2500
  • 63 VA 001-63 VZ 999
  • Siverek İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 D 0500-63 D 599
  • 63 EA 001-63 EZ 999
  • 63 T 3001-63 T 3500
  • Suruç İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 FA 001-63 FZ 999
  • 63 T 3501-63 T 4000
  • Viranşehir İlçesi
    Plaka Harf Grupları
  • 63 HA 001-63 HZ 999
  • Birecik İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 LA 001-63 LZ 999
  • Akçakale İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 NA 001-63 NZ 999
  • Hilvan İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 RA 001-63 RZ 999
  • Ceylanpınar İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 SA 001-63 SZ 999
  • Harran İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 TA 001-63 TC 999
  • Bozova İlçesi
    Plaka Harf Grupları:
  • 63 UA 001-63 UB 999
Şanlıurfa ili hakkında daha fazla içerik için şu bağlantılara göz atabilirsiniz:

ŞANLIURFA’NIN İLÇELERİ

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeyer alan
Şanlıurfa ilçeleri
şu şekildedir:
  • Akçakale
  • Birecik
  • Bozova
  • Ceylanpınar
  • Halfeti
  • Harran
  • Hilvan
  • Siverek
  • Eyyübiye
  • Suruç
  • Viranşehir
  • Karaköprü
  • Haliliye

ŞANLIURFA ilçelerinin POSTA KODLARI

Şanlıurfa’nın posta kodu
63000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:
  • 63500 Akçakale
  • 63400 Birecik
  • 63853 Bozova
  • 63570 Ceylanpınar
  • 63950 Halfeti
  • 63510 Harran
  • 63900 Hilvan
  • 63600 Siverek
  • 63200 Eyyübiye
  • 63800 Suruç
  • 63700 Viranşehir
  • 63320 Karaköprü
  • 63050 Haliliye

ŞANLIURFA’NIN TELEFON KODU

Şanlıurfa’nın telefon kodu
414’tür. +90 414’lü bir numara Şanlıurfa iline aittir.

ŞANLIURFA’NIN NÜFUSU

Türkiye’nin en kalabalık 8. İli Şanlıurfa’dır.
Şanlıurfa’nın nüfusu2.115.256’dır. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 1.066.402 erkek, 1.048.854 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 50,41 erkek, % 49,59 kadın olarak ifade edilir.

ŞANLIURFA HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Şanlıurfa; doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır ve güneyde Suriye ile sınır komşusudur.
Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
yer alır. Şehir, coğrafi konum itibariyle Arap Platformu’nun kuzey bölümleri ile Güneydoğu Toroslarının orta kısmındaki güney eteklerinde yer alır. Şanlıurfa’nın kuzeyinde bulunan dağlar alçaktır ve aralarında geniş ovalar yer alır. Fırat Irmağı da Şanlıurfa ilinden geçtiği için şehre önem katar.

ŞANLIURFA’NIN TARIM ÜRÜNLERİ

Şanlıurfa bölgesi subtropikal hava kütleleri ve rölyef etkisi ile Türkiye’nin kurak alanlarından bir tanesidir. Bu kuraklığın GAP projesi ile birlikte önüne geçilerek Şanlıurfa bölgesinin ürün çeşitliliği artmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer alır. Bu proje sonucunda artan
Şanlıurfa tarım ürünleri
şu şekildedir:
  • Pamuk
  • Buğday
  • İsot
  • Marul
  • Karnabahar
  • Karalahana
  • Brokoli
  • Çilek
  • Yerfıstığı

Mısır gibi birçok sebze ve meyve üretiminde Şanlıurfa Türkiye’nin tarım merkezi konumundadır.

ŞANLIURFA’DA GEZİLECEK YERLER

Şanlıurfa’nın tarihi M.Ö dönemlerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Şanlıurfa ismi Avrupa’da Edessa olarak geçer. Edessa ismi “suyu bol” manasına gelir. Selefkoslar tarafından şehre bu ad verilir. Şanlıurfa şehrinin içinden akan Karakoyun deresi ve bölgede bulunan birçok kaynayan pınardan dolayı bu ad verilir.
Şanlıurfa’da gezilecek yerler
şu şekildedir:
Göbekli Tepe:
Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan Göbekli Tepe; il merkezinin 22 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında yer alır. Topluluğun ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaşın yuvarlak planda dizilerek aralarının taş duvarlar ile örülü olmasıdır. Dikili taşların çoğunun üzerinde çeşitli motif ve kabartma vardır.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi:
Arkeoloji ve mozaik müzesi, 1948 yılında toplanmaya başlayan eserlerin 1949 yılında sergilenmeye başlanması ile açılır. Müze içerisinde 73.800 arkeoloji ve etnografı eseri bulunur.
Şanlıurfa Kalesi:
Antik dönemde Osroene tarafından inşa edilen kale Şanlıurfa şehir merkezinde yer alır. Kalenin günümüzdeki duvarları Abbasi Devleti döneminde MS 814 yılında inşa edilir. Kale şu an açık hava müzesi olarak faaliyet verir.
Hz. Eyyub Sabir Makamı:
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alır. İçerisinde Eyüp peygamberin sabır çektiği mağara da bulunur. Bu özelliği ile çok fazla ziyaretçi çeker.
Mevlid-i Halilulrahman Mağarası:
Şanlıurfa kalesinin kuzeyinde yer alır. İçerisinde; iki mağara, mescit, hücre, havuz ve Mevlid-i Halil Cami bulunur. Hz İbrahim’in doğduğu mağara olma özelliği ile oldukça büyük öneme sahip olan yapı, dergâh olarak da adlandırılır.

HANGİ PLAKA KODU NERENİN?

01 nerenin plakası: Adana

02 nerenin plakası: Adıyaman

03 nerenin plakası: Afyonkarahisar

04 nerenin plakası: Ağrı

05 nerenin plakası: Amasya

06 nerenin plakası: Ankara

07 nerenin plakası: Antalya

08 nerenin plakası: Artvin

09 nerenin plakası: Aydın

10 nerenin plakası: Balıkesir

11 nerenin plakası: Bilecik

12 nerenin plakası: Bingöl

13 nerenin plakası: Bitlis

14 nerenin plakası: Bolu

15 nerenin plakası: Burdur

16 nerenin plakası: Bursa

17 nerenin plakası: Çanakkale

18 nerenin plakası: Çankırı

19 nerenin plakası: Çorum

20 nerenin plakası: Denizli

21 nerenin plakası: Diyarbakır

22 nerenin plakası: Edirne

23 nerenin plakası: Elazığ

24 nerenin plakası: Erzincan

25 nerenin plakası: Erzurum

26 nerenin plakası: Eskişehir

27 nerenin plakası: Gaziantep

28 nerenin plakası: Giresun

29 nerenin plakası: Gümüşhane

30 nerenin plakası: Hakkari

31 nerenin plakası: Hatay

32 nerenin plakası: Isparta

33 nerenin plakası: Mersin

34 nerenin plakası: İstanbul

35 nerenin plakası: İzmir

36 nerenin plakası: Kars

37 nerenin plakası: Kastamonu

38 nerenin plakası: Kayseri

39 nerenin plakası: Kırklareli

40 nerenin plakası: Kırşehir

41 nerenin plakası: Kocaeli

42 nerenin plakası: Konya

43 nerenin plakası: Kütahya

44 nerenin plakası: Malatya

45 nerenin plakası: Manisa

46 nerenin plakası: Kahramanmaraş

47 nerenin plakası: Mardin

48 nerenin plakası: Muğla

49 nerenin plakası: Muş

50 nerenin plakası: Nevşehir

51 nerenin plakası: Niğde

52 nerenin plakası: Ordu

53 nerenin plakası: Rize

54 nerenin plakası: Sakarya

55 nerenin plakası: Samsun

56 nerenin plakası: Siirt

57 nerenin plakası: Sinop

58 nerenin plakası: Sivas

59 nerenin plakası: Tekirdağ

60 nerenin plakası: Tokat

61 nerenin plakası: Trabzon

62 nerenin plakası: Tunceli

63 nerenin plakası: Şanlıurfa

64 nerenin plakası: Uşak

65 nerenin plakası: Van

66 nerenin plakası: Yozgat

67 nerenin plakası: Zonguldak

68 nerenin plakası: Aksaray

69 nerenin plakası: Bayburt

70 nerenin plakası: Karaman

71 nerenin plakası: Kırıkkale

72 nerenin plakası: Batman

73 nerenin plakası: Şırnak

74 nerenin plakası: Bartın

75 nerenin plakası: Ardahan

76 nerenin plakası: Iğdır

77 nerenin plakası: Yalova

78 nerenin plakası: Karabük

79 nerenin plakası: Kilis

80 nerenin plakası: Osmaniye

81 nerenin plakası: Düzce



#63 Plaka
#Şanlıurfa Plaka Kodu
#Türkiye Plaka Kodları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için sıkı pazarlık başlayacak: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler gelmeye başladı