Ülkemizde bulunan illere ait birbirinden farklı plaka kodları bulunur. 63 numaralı plaka ise Şanlıurfa iline aittir. Şanlıurfa ilinde bulunan plaka kodları ise Şanlıurfa ilinin bazı ilçelerine aittir.bu haberimizde 63 plaka koduna sahip şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar da öğrenebilirsiniz. Peki, 63 plaka nerenin, neresi? 63 plaka kodu hangi il, şehre ait?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Isparta’da yaşayan bir vatandaş, 63 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi il, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 63 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
63 plaka neresi, 62 plaka kodu hangi ilin?
63 plaka, Türkiye’nin Şanlıurfa iline aittir. Plaka kodu 63 olan araçlar, Şanlıurfa iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin Urfa ili Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanca mücadeleden dolayı Şanlı ünvanını aldıktan sonra Şanlıurfa olarak adlandırılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılında gerçekleştirdiği “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarında Şanlıurfa’nın nüfusu 750.000’i aştığı tespit edilir. Bunun sonucunda 6360 sayılı kanun ile 12 Kasım 2012 tarihinde Şanlıurfa büyükşehir oldu.
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
- sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
- 63 A 0001-63 A 5000
- 63 B 0001-63 B 5000
- 63 AC 001-63 AZ 999
- 63 D 0001-63 D 9999
- 63 DA 001-63 DA 999
- 63 KA 001-63 KZ 999
- 63 MA 001-63 MB 999
- 63 MZ 001-63 MZ 999
- 63 PA 001-63 PA 999
- 63 T 0001-63 T 2500
- 63 VA 001-63 VZ 999
- Siverek İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 D 0500-63 D 599
- 63 EA 001-63 EZ 999
- 63 T 3001-63 T 3500
- Suruç İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 FA 001-63 FZ 999
- 63 T 3501-63 T 4000
- Viranşehir İlçesiPlaka Harf Grupları
- 63 HA 001-63 HZ 999
- Birecik İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 LA 001-63 LZ 999
- Akçakale İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 NA 001-63 NZ 999
- Hilvan İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 RA 001-63 RZ 999
- Ceylanpınar İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 SA 001-63 SZ 999
- Harran İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 TA 001-63 TC 999
- Bozova İlçesiPlaka Harf Grupları:
- 63 UA 001-63 UB 999
ŞANLIURFA’NIN İLÇELERİ
- Akçakale
- Birecik
- Bozova
- Ceylanpınar
- Halfeti
- Harran
- Hilvan
- Siverek
- Eyyübiye
- Suruç
- Viranşehir
- Karaköprü
- Haliliye
ŞANLIURFA ilçelerinin POSTA KODLARI
- 63500 Akçakale
- 63400 Birecik
- 63853 Bozova
- 63570 Ceylanpınar
- 63950 Halfeti
- 63510 Harran
- 63900 Hilvan
- 63600 Siverek
- 63200 Eyyübiye
- 63800 Suruç
- 63700 Viranşehir
- 63320 Karaköprü
- 63050 Haliliye
ŞANLIURFA’NIN TELEFON KODU
ŞANLIURFA’NIN NÜFUSU
ŞANLIURFA HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
ŞANLIURFA’NIN TARIM ÜRÜNLERİ
- Pamuk
- Buğday
- İsot
- Marul
- Karnabahar
- Karalahana
- Brokoli
- Çilek
- Yerfıstığı
Mısır gibi birçok sebze ve meyve üretiminde Şanlıurfa Türkiye’nin tarım merkezi konumundadır.
ŞANLIURFA’DA GEZİLECEK YERLER
HANGİ PLAKA KODU NERENİN?
01 nerenin plakası: Adana
02 nerenin plakası: Adıyaman
03 nerenin plakası: Afyonkarahisar
04 nerenin plakası: Ağrı
05 nerenin plakası: Amasya
06 nerenin plakası: Ankara
07 nerenin plakası: Antalya
08 nerenin plakası: Artvin
09 nerenin plakası: Aydın
10 nerenin plakası: Balıkesir
11 nerenin plakası: Bilecik
12 nerenin plakası: Bingöl
13 nerenin plakası: Bitlis
14 nerenin plakası: Bolu
15 nerenin plakası: Burdur
16 nerenin plakası: Bursa
17 nerenin plakası: Çanakkale
18 nerenin plakası: Çankırı
19 nerenin plakası: Çorum
20 nerenin plakası: Denizli
21 nerenin plakası: Diyarbakır
22 nerenin plakası: Edirne
23 nerenin plakası: Elazığ
24 nerenin plakası: Erzincan
25 nerenin plakası: Erzurum
26 nerenin plakası: Eskişehir
27 nerenin plakası: Gaziantep
28 nerenin plakası: Giresun
29 nerenin plakası: Gümüşhane
30 nerenin plakası: Hakkari
31 nerenin plakası: Hatay
32 nerenin plakası: Isparta
33 nerenin plakası: Mersin
34 nerenin plakası: İstanbul
35 nerenin plakası: İzmir
36 nerenin plakası: Kars
37 nerenin plakası: Kastamonu
38 nerenin plakası: Kayseri
39 nerenin plakası: Kırklareli
40 nerenin plakası: Kırşehir
41 nerenin plakası: Kocaeli
42 nerenin plakası: Konya
43 nerenin plakası: Kütahya
44 nerenin plakası: Malatya
45 nerenin plakası: Manisa
46 nerenin plakası: Kahramanmaraş
47 nerenin plakası: Mardin
48 nerenin plakası: Muğla
49 nerenin plakası: Muş
50 nerenin plakası: Nevşehir
51 nerenin plakası: Niğde
52 nerenin plakası: Ordu
53 nerenin plakası: Rize
54 nerenin plakası: Sakarya
55 nerenin plakası: Samsun
56 nerenin plakası: Siirt
57 nerenin plakası: Sinop
58 nerenin plakası: Sivas
59 nerenin plakası: Tekirdağ
60 nerenin plakası: Tokat
61 nerenin plakası: Trabzon
62 nerenin plakası: Tunceli
63 nerenin plakası: Şanlıurfa
64 nerenin plakası: Uşak
65 nerenin plakası: Van
66 nerenin plakası: Yozgat
67 nerenin plakası: Zonguldak
68 nerenin plakası: Aksaray
69 nerenin plakası: Bayburt
70 nerenin plakası: Karaman
71 nerenin plakası: Kırıkkale
72 nerenin plakası: Batman
73 nerenin plakası: Şırnak
74 nerenin plakası: Bartın
75 nerenin plakası: Ardahan
76 nerenin plakası: Iğdır
77 nerenin plakası: Yalova
78 nerenin plakası: Karabük
79 nerenin plakası: Kilis
80 nerenin plakası: Osmaniye
81 nerenin plakası: Düzce