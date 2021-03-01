43 nerenin plakası? 43 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 43 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 43 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

43 plaka nerenin?

43 plaka Kütahya iline aittir. Plaka kodu 43 olan araçlar, Kütahya iline kayıtlı demektir. Bu ildeki en eski yerleşim tarihi kaynaklara göre Frig uygarlığına aittir. Anadolu’ ya gelen Frigler bu alanda hükümdar olmuşlardır. Osmanlı Devleti dönemi boyunca da önemli bölgelerden biri olmuştur. Celâli ayaklanmaları, Can Mirza Paşa Vakası, Nasuhoğlu Nasuh vakası,Acemoğlu Vakası gibi birçok tarihi olayda rolü olan yerdir. Osmanlı zamanından gelen birçok kültürel geleneğe sahiptir.

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Kütahya’nın Nüfusu

Kütahya’nın nüfusu 576.688 olarak ölçülmüştür. Bu sayının %49,35’ i erkek, %50,65’ i kadın bireylerden oluşur. Nüfus artış hızı yıllar içinde değişkenlik gösterir, istikrarlı bir çıkış ya da iniş bulunmaz. En kalabalık ilçesi olan Merkez, %47,25 nüfus yüzdesine sahiptir. Dumlupınar ise %0,51 nüfus yüzdesi ile en az nüfuslu ilçedir.

Kütahya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

İç Batı Anadolu bölümünde yer alan Kütahya’nın bölgesi Ege bölgesi’ dir. Bu il İç Anadolu ile Ege arasında kalır. Ortalama yükseltisi 1200 metre civarındadır ve yaylalardan oluşur. Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde geçiş noktası olarak kullanılır. İklim şartları bakımından birçok bölge ile ilişkilidir. Sıcaklıkları İç Anadolu’ ya, karasallığı Ege’ ye, yağış rejimi ise Marmara’ ya daha yakındır. Kütahya’ ya genel anlamda yaylalar ve ovalar hakimdir. Kütahya Ovası’nın güneyinde YelliceDağı, kuzeyinde Yeşil Dağ, batısında Türkmen Dağı ve güneyinde Murat dağı yer alır. Kuru ormanlar şeklinde bir bitki örtüsü vardır. Diğer bölgelerin geçiş alanı olduğu için bölgesel olarak farklı bitki örtüleri yer alır.

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Kütahya’nın Tarım Ürünleri

Tahıl ekim alanlarının fazla olduğu Kütahya’nın tarım ürünleri arasında buğday birinci, arpa da ikinci sırada yer alır. Baklagillerin üretiminde de en fazla fasulye ve nohut ön plandadır. Endüstri bitkisi olarak ekilen ürün ise en çok şeker pancarıdır. Şeker fabrikasının kurulması ile pancar üretimine verilen önem de artmıştır. Kuru sebzelerden en fazla patates üretimi yapılır.

Kütahya’da Gezilecek Yerler

Kütahya’da gezilecek yerler arasında tarihi yapılar ön plandadır. Bu tarihi yapılar içinde Kütahya Kalesi, Kütahya Saat Kulesi, Rüstem Paşa Medresesi, Hıdırlık Mescidi, Seyitömer Höyüğü bulunur. Ulu Camii, Meydan Camii, Kaditler Camii, Çinili Camii, Dönenler Camii gezilebilir. Tabiat alanlarında kamp yapmak ve yaylalara çıkmak mümkündür. Kütahya ilinde gezilebilecek bazı yerler şunlardır:

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Aizonai Antik Kenti

Roma döneminden kalmış olan Antik Kent Çavdarhisar ilçesinde bulunur. Tarihsel yapıları sevenler için güzel bir alandır.

Friglerin Vadisi

Frig uygarlığının yerleştiği vadiyi ziyaret edebilirsiniz. Bu alanda Friglere ait kalıntıları görmek mümkündür.

Kütahya’nın Telefon Kodu

Kütahya ile sabit hat üzerinden konuşmak isteyenler 274 numarasını kullanır. Kütahya’nın telefon kodu 0274 şeklindedir. Bu alan kodundan gelen çağrılar Kütahya ilinden arandığını gösterir. Sizde arama yaparken bu telefon kodunu kullanmalısınız.

Kütahya’nın Posta Kodu

Ege Bölgesi’ nde bulunan Kütahya’nın posta kodu 43000 şeklindedir. Kütahya ilinin 12 tane ilçesi vardır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 43 plaka koduna ait Kütahya ilinin ilçelerinin posta kodu da 43 ile başlamaktadır. Kütahya ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Altıntaş: 43800

Aslanapa: 43210

Çavdarhisar: 43710

Domaniç: 43860

Dumlupınar: 43820

Emet: 43700

Gediz: 43640

Hisarcık: 43780

Kütahya Merkez: 43020

Pazarlar: 43530

Simav: 43590

Şaphane: 43950

Tavşanlı: 43410

Kütahya’nın İlçeleri

43 plaka koduna ait Kütahya’nın ilçeleri bir merkez iliyle birlikte 12 tanedir. İlçeleri arasında Merkez, Tavşanlı ve Simav en kalabalık olanlardır. Kütahya içerisinde bulunan 12 il şu şekilde sıralanabilir:

Simav

Tavşanlı

Gediz

Domaniç

Altıntaş

Emet

Hisarcık

Aslanapa

Şaphane

Çavdarhisar

Dumlupınar

Pazarlar

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