Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 43 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 43 plaka kodu hangi şehre ait? 43 plaka neresi? Araçların 43 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 43 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 43 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
43 plaka nerenin?
43 plaka Kütahya iline aittir. Plaka kodu 43 olan araçlar, Kütahya iline kayıtlı demektir. Bu ildeki en eski yerleşim tarihi kaynaklara göre Frig uygarlığına aittir. Anadolu’ ya gelen Frigler bu alanda hükümdar olmuşlardır. Osmanlı Devleti dönemi boyunca da önemli bölgelerden biri olmuştur. Celâli ayaklanmaları, Can Mirza Paşa Vakası, Nasuhoğlu Nasuh vakası,Acemoğlu Vakası gibi birçok tarihi olayda rolü olan yerdir. Osmanlı zamanından gelen birçok kültürel geleneğe sahiptir.
Kütahya’nın Nüfusu
Kütahya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Kütahya’nın Tarım Ürünleri
Kütahya’da Gezilecek Yerler
Aizonai Antik Kenti
Roma döneminden kalmış olan Antik Kent Çavdarhisar ilçesinde bulunur. Tarihsel yapıları sevenler için güzel bir alandır.
Friglerin Vadisi
Frig uygarlığının yerleştiği vadiyi ziyaret edebilirsiniz. Bu alanda Friglere ait kalıntıları görmek mümkündür.
Kütahya’nın Telefon Kodu
Kütahya’nın Posta Kodu
- Altıntaş: 43800
- Aslanapa: 43210
- Çavdarhisar: 43710
- Domaniç: 43860
- Dumlupınar: 43820
- Emet: 43700
- Gediz: 43640
- Hisarcık: 43780
- Kütahya Merkez: 43020
- Pazarlar: 43530
- Simav: 43590
- Şaphane: 43950
- Tavşanlı: 43410
Kütahya’nın İlçeleri
- Simav
- Tavşanlı
- Gediz
- Domaniç
- Altıntaş
- Emet
- Hisarcık
- Aslanapa
- Şaphane
- Çavdarhisar
- Dumlupınar
- Pazarlar