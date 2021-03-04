62 Plaka Kodu Nerenin Plakası, Hangi İl?

62 plaka kodu ülkemizdeki 81 ilden Tunceli’yi temsil eder. Ülkemizde her il bir plaka kodu ile gösterilir. Tunceli birçok medeniyete tanıklık etmiş bir şehirdir. Tarihsel kalıntılara göre Kalkolitik Çağ’da yerleşim görülür. Hititler, Persler, Sasaniler, Bizanslılar, Moğollar, Akkoyunlular gibi birçok devletin denetimi altında kalmıştır. İlin eski adı olan Dersim 1935 yılında Tunceli ismine dönüştürüldü. Ekonomisi tarım ve hayvancılık sektörüne dayalıdır. Balıkçılık ve arıcılık da yapılır. Fakat sanayi sektörü genel olarak gelişmemiştir.

TUNCELİ’NİN NÜFUSU:

Tunceli’nin nüfusu 83.443 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 44.815 kişisi erkek ve 38.628 kişisi kadınlardan oluşur. Oransal olarak %53,71 erkek varken %46,29 kadın vardır. 38.429 kişilik nüfusu ile Merkez ilçe en kalabalık olandır. Onun ardından 11.065 ile Pertek ilçesi gelir. En az nüfuslu ilçeler ise sırasıyla 3.351 kişi ile Pülümür, 3.142 kişi ile Nazımiye’dir. 7.705 kilometrekare yüzölçümü olan ilde kilometre kare başına düşen insan sayısı 11’dir. Nüfus artış oranı en çok Pertek ve en az Hozat ilçesindedir.

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TUNCELİ HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Yukarı Fırat kesiminde yer alan Tunceli’nin bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Doğuda Bingöl ve Elazığ, batı ve kuzeyde Erzincan, güneyde Elazığ illeri ile komşudur. Akarsu yönünden zengin Tunceli’ de Munzur Suyu, Mercan Deresi, Pülümür Çayı, Peri Suyu, Tahar Çayı gibi su kaynakları bulunur. İlde Munzur Dağları, Biçare Dağı gibi yükseltileri vardır. Bunun yanında Munzur, Mercan, Pülümür ve Peri vadileri; Zeranik Ovası, Yeşilyazı Ovası gibi ovaları vardır. İlin genelinde karasal iklim hakimdir ve ortalama yağış 939 mm’dir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar soğuk ve yağışlıdır.

TUNCELİ’NİN TARIM ÜRÜNLERİ:

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Tunceli’nin tarım ürünleri arasında en çok buğday yetişir. Diğer yetişen ürünler arpa, fasulye, soğan, şekerpancarı şeklinde sıralanabilir. Ayrıca bazı bölgelerinde pamuk yetiştiriciliği de görülür. Tunceli ilinde üretilen tütün oldukça iyi cins kokulu olur. Bölgeler farklılıklardan dolayı güney kısımları sebze ve meyve yetiştirmek için daha uygundur. En çok yetişen meyveler ceviz, badem ve duttur. Tarıma müsait olan araziler genelde Keban Barajı altında kalmış yerlerdir.

TUNCELİ’DE GEZİLECEK YERLER:

Tarihsel geçmişi uzun olan Tunceli gezilecek yerleri konusunda kültürel ve tarihsel zenginlikler barındırır. Çemişgezek Kalesi, Mazgirt Kalesi, Bağın Kalesi, Kale Köyü Kalesi ve Sağman Kalesi gibi birçok devletten kalan kaleleri vardır. Yusuf Ziya Paşa Köprüsü, Aşağı Köprüsü ve Sidvin Köprüsü gibi köprüler turistlerin uğrak mekanlarındandır. Tunceli’nin bazı gezilecek yerleri şunlardır:

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· Göktepe Höyüğü: İlin Mazgirt ilçesinde bulunan tarihi bir güzelliktir.

· Pertek Kalesi: 11. Yüzyılda yapıldığı düşünülen kale Baraj Gölü suları altında kaldığı için ada görünümünü almıştır.

TUNCELİ’NİN TELEFON KODU:

Tunceli’nin telefon kodu 0428’ dir. Tunceli ilindeki bir sabit hattı aramak isteyen kişiler 428 alan kodunu kullanmalıdır. Aynı zamanda size gelen çağrılarda bu alan kodu varsa Tunceli ilinden arandığınızı gösterir.

TUNCELİ’NİN POSTA KODU:

Doğu kesimde yer alan illerimizden Tunceli’nin posta kodu 62000’ dır. Tunceli sekiz ilçeye sahiptir. Bu ilçelerin her birinin kendine ait bir posta kodu vardır. İlçelerin posta kodu şu şekildedir:

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· Çemişgezek: 62600

· Hozat: 62400

· Mazgirt: 62800

· Nazımiye: 62950

· Ovacık: 62900

· Pertek: 62500

· Pülümür: 62710

· Tunceli Merkez: 62000

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TUNCELİ’NİN İLÇELERİ:

Tunceli’nin ilçeleri merkezle birlikte 8 tanedir. 62 plaka kodu ile temsile edilen Tunceli ilinde 8 ilçe, 9 belediye bulunur. Bu 8 ilçe şu şekilde sıralanabilir:

· Tunceli (il merkezi)

· Çemişgezek

· Hozat

· Mazgirt

· Nazımiye

· Ovacık

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· Pertek

· Pülümür