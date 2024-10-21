Tunceli’nin nüfusu

83.443 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 44.815 kişisi erkek ve 38.628 kişisi kadınlardan oluşur. Oransal olarak %53,71 erkek varken %46,29 kadın vardır. 38.429 kişilik nüfusu ile Merkez ilçe en kalabalık olandır. Onun ardından 11.065 ile Pertek ilçesi gelir. En az nüfuslu ilçeler ise sırasıyla 3.351 kişi ile Pülümür, 3.142 kişi ile Nazımiye’dir. 7.705 kilometrekare yüzölçümü olan ilde kilometre kare başına düşen insan sayısı 11’dir. Nüfus artış oranı en çok Pertek ve en az Hozat ilçesindedir.