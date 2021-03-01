47 nerenin plakası? 47 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 47 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 47 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

47 plaka neresi?

47 plaka Mardin iline aittir. Plaka kodu 47 olan araçlar, Mardin iline kayıtlı demektir. Ülkemizin en kalabalık yirmi altıncı şehri arasında yer alır. Suriye ile sınır komşusu bir ildir. Kültürel açıdan birçok esere ev sahipliği yapar. Uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilen tarihi eserleri bulunur. İpek yolu üzerinde bulunan ilde han ve kervansaray da vardır. El sanatları alanında da telkâri, bakırcılık, ahşap oymacılığı, semercilik ve taş işlemeciliği gelişmiştir. Mardin Havalimanı ile ülkenin her yerine kolayca ulaşım sağlanır.

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Mardin’in Nüfusu:

Mardin’in nüfusu 854.716 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 428.780 kişisi erkek, 425.936 kişisi kadınlardan oluşur. Yıllar içinde yaşanan terör olayları ve güvenlik sorunları nedeniyle göç olayları yaşanmıştır. Özellikle 2000 yılında kırsal nüfusun kent nüfusundan geri kalmaya başladığı gözlenmiştir. 8.858 km2 yüz ölçümü olan Mardin’ de kilometrekare başına 96 kişi düşer. En fazla nüfus %30,59 yoğunluk ile Kızıltepe ilçesinde bulunur. En az nüfus ise %1,65 yoğunluk ile Ömerli ilçesindedir.

Mardin Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Sınır illerimizden biri olan Mardin’in bölgesi Güney Doğu Anadolu’dur. Suriye ile sınır komşusudur. İlin güneyinde Suriye, batısında Şanlıurfa, doğusunda Şırnak, kuzeyinde Diyarbakır ve batman yer alır. Son olarak kuzeydoğusunda da Siirt bulunur. Buğur çayı, Çağçağ suyu, Savur çayı ve Zergan deresi gibi akarsuları vardır. Buğur köyü yakınlarında olan Buğur çayının tamamı il içerisinde akar. İlin genelinde karasal ilkim hakimdir. Kışları soğuk geçerken yazları kural geçer. Hatta çöl iklimi etkisi görülür. Ülkenin en sıcak olan illerinin başında gelir.

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Mardin’in Tarım Ürünleri:

Mardin’in tarım ürünleri daha çok Derik, Savur ve Kızıltepe ilçelerinde bulunan tarım arazilerinde yetişir. Mardin ilinde bulunan 293.359 hektarlık tarım arazisinin %75,33 gibi bir çoğunluğu tahıl üretimi için kullanılır. Geriye kalan %14,52’ lik kısım baklagillerin üretimi, % 7,19’ luk kısım endüstriyel bitkilerin üretimi içindir. En önemli ürünler buğday, arpa, kırmızı mercimek ve pamuktur.

Mardin’de Gezilecek Yerler:

Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin’in gezilecek yerleri arasında Midyat Devlet Konukevi, Kayseriye Çarşısı, Mardin Bakırcılar Çarşısı bulunur. Tarihsel kalıntıları görmek isteyenler Dara Mezopotamya Harabeleri’ ne gidebilir. Mor Gabriel Manastırı, Sakıp Sabancı Kent Müzesi, Mardin Müzesi ücretsiz şekilde ziyaret edilebilir.Mardin ilini simgeleyen yerler şunlardır:

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Mardin Kalesi: Sümer, Asur, Babil, Roma, Selçuklu, Abbasi, Bizans ve Osmanlı gibi birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Ayakta olduğu durumlarda altı kapısı vardır ve birçok savaşta kuşatılmıştır.

Mardin Evleri: Mazı Dağı yamaçlarına yapılmış evler birçok tarihi döneme tanıklık etmiştir. Sarı kalker kullanılarak yapılan evler etkileyici bir manzara oluşturur.

Mardin’in Telefon Kodu:

Mardin’in telefon kodu 482 şeklindedir. 0482 numarası kullanılarak Mardin iline telefon araması yapılabilir. Türkiye’de her ilin kendine ait bit telefon kodu bulunur. Mardin ilinde aramlar için kullanılan kod ise 0482’ dir.

Mardin’in Posta Kodu:

81 ilimizden biri olan Mardin’in posta kodu 47000 şeklindedir. Mardin’in her ilçesinde farklı posta kodları vardır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 47 plaka koduna ait Mardin ilinin ilçelerinin posta kodu da 47 ile başlamaktadır. Mardin ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Artuklu: 47420

Dargeçit: 47750

Derik: 47800

Kızıltepe: 47460

Mazıdağı: 47700

Midyat: 47545

Nusaybin: 47320

Ömerli: 47570

Savur: 47860

Yeşilli: 47650

Mardin’in İlçeleri:

47 plaka koduna ait Mardin’in ilçeleri toplamda 10 tanedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde bulunan Mardin ilinin 10 ilçesi şu şekilde sıralanabilir:

Artuklu

Dargeçit

Derik

Kızıltepe

Mazıdağı

Midyat

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Nusaybin

Ömerli

Savur

Yeşilli