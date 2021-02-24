67 nerenin plakası? 67 plaka kodu neresi, hangi ilin?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, 67 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 67 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

67 plaka neresi?

67 plaka Zonguldak iline aittir. Plaka kodu 67 olan araçlar, Zonguldak iline kayıtlı demektir. Türkiye'de toplam 81 adet plaka kodu bulunur. Zonguldak, Türkiye’nin deniz ticaretinde Karadeniz ülkelerine karşı önemli yer tutar. En zengin taş kömürü maden yataklarına ev sahipliği yapan Zonguldak, Karadeniz bölgesinin önemli ticaret merkezlerindendir.

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Zonguldak’ın Nüfusu

Zonguldak’ın nüfusu591.204’tür. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 293.068 erkek, 298.136 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 49,57 erkek, % 50,43 kadın olarak ifade edilir.

Zonguldak Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Zonguldak Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Karabük, Bolu, Düzce sınır komşularıdır. Zonguldak ili coğrafi olarak oldukça engebeli bir araziye sahiptir. Bölgenin % 56’sı dağlık arazi, % 31’i plato ve % 13’ü ovalık arazi ile kaplıdır. Zonguldak ilinin toprakları akarsu vadilerinden dolayı derin bir şekilde parçalanarak orta yükseklikte dağlık alanlar meydana getirir. Zonguldak, Batı Karadeniz’in önemli illeri arasında yer alır.

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Zonguldak’ın Tarım Ürünleri

Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde oldukça geniş yelpazeye sahip olan Zonguldak’ın tarım ürünleri şu şekildedir:

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Bakla, Fasulye, Fındık, Pırasa, Armut, Dut, Kestane, Kızılcık, Kiraz.

Zonguldak’ta Gezilecek Yerler

Karadeniz bölgesinin önemli ticaret noktası olan liman şehri Zonguldak’ta gezilecek yerler şu şekildedir:

Filyos Kalesi: Zonguldak Filyos’ta denize hâkim bir burun üzerinde konumlanan kale Romalılar döneminde inşa edilir. Son zamanlarda harabelik haline gelen yapı Bakanlık tarafından restore edilmiştir.

Gökgöl Mağarası: Zonguldak’ın Üzülmez bölgesinde yer alan aktif bir damla taş mağarasıdır. 3350 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 10. mağarasıdır. Mağarada Erçek deresine dökülen bir yer altı deresi bulunur. Anayol kenarında kolay ulaşımlı olan mağara 1977 yılında Speoloji Kulübü tarafından keşfedilmiştir.

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Zonguldak Maden Müzesi: Çınartepe Mahallesi üzerinde bulunan müze binası 09.12.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Müze binasında fuaye, teşhir salonları, toplantı salonu, depolar ve idari birimler yer alır. Müzede kömürün kok türevleri, fosiller ve kömür oluşumu anlatılır.

Harmankaya Şelaleleri: Şelalelerin yer aldığı vadi oldukça geniş bir alanı kaplar. Zonguldak merkeze 3 kilometre mesafede bulunan vadi Elvanpazarcık Belediyesi sınırlarındadır.

Cehennemağzı Mağaraları: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan İnönü Mahallesi’nde bulunur. Antik dönemde Acheron Vadisi olarak adlandırılır. Bölgede yan yana sıralı üç mağara vardır. Mağaralardan bir tanesi Hristiyan kilisesi olarak kullanılmıştır. Bir diğeri su sarnıcı olarak görev görür. Mağaraların insan eli ile yapıldığı bilinir.

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Gazi Alemdar Gemisi Müzesi: Dünya Savaşı dönemlerinde 9 Şubat 1920 tarihinde Alemdar gemisi Karadeniz Ereğli limanında karaya oturtulur ve Fransızlara karşı savaşılarak bölge güvenliği sağlanır. Geminin bire bir örneği yapılarak 08.08.2008 tarihinde müze olarak hizmete açılır.

Ilıksu Plajı: Kozlu Aşağıçayır Köyü Ilıksu mevkiinde yer alır. Deniz turizminde önemli yeri olan plaj birçok ziyaretçinin uğrak noktasıdır.

Bastoncular Çarşısı: Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bulunur. Bölgenin en önemli el sanatlarından biri olan baston yerli yabancı birçok turistin ilgisini çeker.

Orhangazi Cami: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alır. Önceleri Bizanslılar tarafından kilise olarak inşa edilen yapı cami olarak restore edilir. Orhangazi veya Orta Cami olarak adlandırılır.

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Zonguldak’ın Telefon Kodu

Zonguldak’ın telefon kodu 372’tür. Alan kodu +90 372’lü bir numara Zonguldak iline aittir.

Zonguldak’ın Posta Kodu

Zonguldak’ın posta kodu 67000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:

67850 Alaplı

67900 Çaycuma

67830 Devrek

67680 Gökçebey

67350 Karadeniz Ereğli

67600 Kozlu

67500 Kilimli

Zonguldak’ın İlçeleri

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeyer alan Zonguldak’ın ilçeleri şu şekildedir: