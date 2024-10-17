Şehirler arası yolculuklarda çoğunlukla trafiğe çıkarken farklı il kodu olan araç plakaları ile karşılaşmaktayız. raç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder. Hazırladığımız içerikte 68 plaka kodunun ait olduğu ili, nüfusunu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 68 plaka neresi? Araçların 68 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? İşte detaylar...
Şehir içerisinde ya da şehirler arası yolculuk yaparken farklı şehirlerin plaka numaralarına sık sık rastlarız. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, 68 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 68 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
68 plaka nerenin plakasıdır?
68 plaka Aksaray iline aittir. Plaka kodu 68 olan araçlar, Aksaray iline kayıtlı demektir. Türkiye'de toplam 81 adet plaka kodu bulunur. Aksaray, 15 Haziran 1989 tarihinde onaylanan 3578 sayılı kanun ile Niğde’den ayrılarak Türkiye’de bir il konumuna gelmiştir.
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
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68 Plakaya Sahip Aksaray’ın Nüfusu
Aksaray Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Aksaray’ın Tarım Ürünleri
Arpa, aspir, buğday, çavdar, mısır, soğan, nohut, patates, ayçiçeği.
Aksaray’da Gezilecek Yerler
Ihlara Vadisi
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinin sınırları içinde yer alır. 18 kilometre uzunluğunda, 150 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde olan vadi dünyanın en büyük kanyonu olma özelliği taşır. İçerisinde geçmiş dönemlerde insanlar yaşamıştır. Tarihi kaynaklarda ismi Peristremma olarak geçer.
Hasan Dağı
Dağ sporları bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dağ eteğinde Nora Antik kenti bulunur. Helvadere Göleti yanında meşhur balık lokantaları yer alır.
Sultanhan
Aksaray ilinin Sultanhanı ilçesinde yer alır. Anadolu Selçuklu Sutanı I. Alaeddin Keykubad tarafından 1229 yılında inşa ettirilir. Han, içerisindeki tüm yapılar ile Sivas ilinde bulunan Gök Medrese’ye benzetilir.
Eğri Minare
Aksaray merkezde yer alır. Selçuklu döneminde kalma bir yapı olan minareye kırmızı tuğlalarından dolayı Kızıl Minare de denir. Yapının yüksekliği 30.6 metredir.
Ulu Cami
Bir diğer ismi Karamanoğlu Mehmed Bey Camii’dir. Yapının birçok halı ve kilimi Selçuklu veya Osmanlı dönemine aittir. Günümüzde Aksaray Müzesi tarafından koruma altına alınmıştır. Camii, Kılıçarslan’ın oğlu Rükneddin Mesud tarafından inşa ettirilir.
Acemhöyük
Bölgede 4 bin yıl önce maden üretim merkezi olarak önemli bir yere sahiptir. Acemhöyük, Akad ve Hitit yazıtlarında Puruşhattum olarak geçer. Anadolu’nun en büyük höyükleri arasında yer alır. Geniş hacmini çevreleyen bir de Aşağı Şehir bölümü vardır.
Narlıgöl
Aksaray – Niğde sınırında yer alır. Acıgöl olarak da adlandırılan Narlıgöl’ün termal suyunun şifalı olduğuna inanılır. İçeriğinde kalsiyum, sodyum, bikarbonat bulunur. Krater gölünün termal su sıcaklığı 65 derece civarıdır.
Aziz Gregorius Kilisesi
Aksaray iline 38 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt ilçe merkezinde yer alır. İmparator Theodouis tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına 385 yılında inşa edilir. Önceleri kapalı haç planı şeklinde yapılan kilise daha sonra restore edilerek çan kulesi minareye çevrilmiş ve camii olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kilise, ahşap oymacılığının en iyi örneği olma özelliği taşır.
Aksaray’ın Telefon Kodu
Aksaray’ın Posta Kodu
- 68602 Ağaçören
- 68800 Eskil
- 68902 Gülağaç
- 68502 Güzelyurt
- 68402 Ortaköy
- 68702 Sarıyahşi
- 68190 Sultanhan
Aksaray’ın İlçeleri
- Ağaçören
- Eskil
- Gülağaç
- Güzelyurt
- Ortaköy
- Sarıyahşi
- Sultanhan
- Aksaray Merkez