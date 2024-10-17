Şehir içerisinde ya da şehirler arası yolculuk yaparken farklı şehirlerin plaka numaralarına sık sık rastlarız. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, 68 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 68 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

68 plaka nerenin plakasıdır?

68 plaka Aksaray iline aittir. Plaka kodu 68 olan araçlar, Aksaray iline kayıtlı demektir. Türkiye'de toplam 81 adet plaka kodu bulunur. Aksaray, 15 Haziran 1989 tarihinde onaylanan 3578 sayılı kanun ile Niğde’den ayrılarak Türkiye’de bir il konumuna gelmiştir.





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68 Plakaya Sahip Aksaray’ın Nüfusu

Aksaray’ın nüfusu 423.011’tür. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 211.232 erkek, 211.779 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 49,94 erkek, % 50,06 kadın olarak ifade edilir.

Aksaray Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Doğusunda Nevşehir, güneydoğusunda Niğde, batısında Konya, kuzeyinde Ankara ile kuzeydoğuda Kırşehir ile sınır komşusu olan Aksaray, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Şehrin yüzölçümü 7626 km 2 ’dir. Coğrafi olarak Orta Anadolu’nun Tuz Gölü havzasında yer alan Aksaray’ın; güneyinde Toros Dağları, doğusunda yüksek Doğu Anadolu platosu, batısında İç Batı Anadolu platosu, kuzeyinde Karadeniz Bölgesi bulunur. Deniz etkisinden uzak olan bölgenin en önemli akarsuyu Ulu Irmak’tır.

Aksaray’ın Tarım Ürünleri

Birçok tarımsal ürün üretiminde Türkiye’de 10. Sırada yer alan Aksaray’ın tarım ürünleri şu şekildedir:

Arpa, aspir, buğday, çavdar, mısır, soğan, nohut, patates, ayçiçeği.

Aksaray’da Gezilecek Yerler

Önemli medeniyetlere ev sahipliği yaparak geniş bir tarihi kültüre sahip Aksaray’da gezilecek yerler şu şekildedir:

Ihlara Vadisi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinin sınırları içinde yer alır. 18 kilometre uzunluğunda, 150 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde olan vadi dünyanın en büyük kanyonu olma özelliği taşır. İçerisinde geçmiş dönemlerde insanlar yaşamıştır. Tarihi kaynaklarda ismi Peristremma olarak geçer.

Hasan Dağı

Dağ sporları bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dağ eteğinde Nora Antik kenti bulunur. Helvadere Göleti yanında meşhur balık lokantaları yer alır.

Sultanhan

Aksaray ilinin Sultanhanı ilçesinde yer alır. Anadolu Selçuklu Sutanı I. Alaeddin Keykubad tarafından 1229 yılında inşa ettirilir. Han, içerisindeki tüm yapılar ile Sivas ilinde bulunan Gök Medrese’ye benzetilir.

Eğri Minare

Aksaray merkezde yer alır. Selçuklu döneminde kalma bir yapı olan minareye kırmızı tuğlalarından dolayı Kızıl Minare de denir. Yapının yüksekliği 30.6 metredir.

Ulu Cami

Bir diğer ismi Karamanoğlu Mehmed Bey Camii’dir. Yapının birçok halı ve kilimi Selçuklu veya Osmanlı dönemine aittir. Günümüzde Aksaray Müzesi tarafından koruma altına alınmıştır. Camii, Kılıçarslan’ın oğlu Rükneddin Mesud tarafından inşa ettirilir.

Acemhöyük

Bölgede 4 bin yıl önce maden üretim merkezi olarak önemli bir yere sahiptir. Acemhöyük, Akad ve Hitit yazıtlarında Puruşhattum olarak geçer. Anadolu’nun en büyük höyükleri arasında yer alır. Geniş hacmini çevreleyen bir de Aşağı Şehir bölümü vardır.

Narlıgöl

Aksaray – Niğde sınırında yer alır. Acıgöl olarak da adlandırılan Narlıgöl’ün termal suyunun şifalı olduğuna inanılır. İçeriğinde kalsiyum, sodyum, bikarbonat bulunur. Krater gölünün termal su sıcaklığı 65 derece civarıdır.

Aziz Gregorius Kilisesi

Aksaray iline 38 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt ilçe merkezinde yer alır. İmparator Theodouis tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına 385 yılında inşa edilir. Önceleri kapalı haç planı şeklinde yapılan kilise daha sonra restore edilerek çan kulesi minareye çevrilmiş ve camii olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kilise, ahşap oymacılığının en iyi örneği olma özelliği taşır.

Aksaray’ın Telefon Kodu

Aksaray’ın telefon kodu 382’tür. Alan kodu +90 382’li bir numara Aksaray iline aittir.

Aksaray’ın Posta Kodu

Aksaray’ın posta kodu 68120’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:

68602 Ağaçören

68800 Eskil

68902 Gülağaç

68502 Güzelyurt

68402 Ortaköy

68702 Sarıyahşi

68190 Sultanhan

Aksaray’ın İlçeleri

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeyer alan Aksaray’ın 8 ilçesi 192 tane de köy ve kasabası vardır. Aksaray’ın ilçeleri şu şekildedir:

Ağaçören

Eskil

Gülağaç

Güzelyurt

Ortaköy

Sarıyahşi

Sultanhan

Aksaray Merkez







