Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Plaka kodları arasında yer alan 40 plaka kodu da merak edilenlerden biridir. Peki, 67 plaka neresi? Araçların 67 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Ülkemizde araç plakaları her şehir için 01-81 sayıları arasında numaralandırılmış ve plakaların ilk hanesine konumlandırılmıştır. Çoğu zaman yurt içi yolculuklar sırasında görülen farklı araç plaka kodları vatandaşların dikkatini çeker. Bu kodlardan olan 67 plaka kodunun hangi ile ait olduğu vatandaşlarca merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, 67 plaka nerenin kodu? İşte 67 plaka kodunun ait olduğu şehir…
67 plaka nerenin plakası?
67 plaka Zonguldak iline aittir. Plaka kodu 67 olan araçlar, Zonguldak iline kayıtlı demektir. Türkiye'de toplam 81 adet plaka kodu bulunur. Zonguldak, Türkiye’nin deniz ticaretinde Karadeniz ülkelerine karşı önemli yer tutar. En zengin taş kömürü maden yataklarına ev sahipliği yapan Zonguldak, Karadeniz bölgesinin önemli ticaret merkezlerindendir.
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67 Plakaya Sahip Zonguldak’ın Nüfusu
591.204’tür. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 293.068 erkek, 298.136 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 49,57 erkek, % 50,43 kadın olarak ifade edilir.
Zonguldak Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Zonguldak Karadeniz Bölgesi’nde
yer alır. Karabük, Bolu, Düzce sınır komşularıdır. Zonguldak ili coğrafi olarak oldukça engebeli bir araziye sahiptir. Bölgenin % 56’sı dağlık arazi, % 31’i plato ve % 13’ü ovalık arazi ile kaplıdır. Zonguldak ilinin toprakları akarsu vadilerinden dolayı derin bir şekilde parçalanarak orta yükseklikte dağlık alanlar meydana getirir. Zonguldak, Batı Karadeniz’in önemli illeri arasında yer alır.
Zonguldak’ın Tarım Ürünleri
Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde oldukça geniş yelpazeye sahip olan
Zonguldak’ın tarım ürünleri
şu şekildedir:
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Bakla, Fasulye, Fındık, Pırasa, Armut, Dut, Kestane, Kızılcık, Kiraz.
Zonguldak’ta Gezilecek Yerler
Karadeniz bölgesinin önemli ticaret noktası olan liman şehri
Zonguldak’ta gezilecek yerler
şu şekildedir:
Zonguldak Filyos’ta denize hâkim bir burun üzerinde konumlanan kale Romalılar döneminde inşa edilir. Son zamanlarda harabelik haline gelen yapı Bakanlık tarafından restore edilmiştir.
Zonguldak’ın Üzülmez bölgesinde yer alan aktif bir damla taş mağarasıdır. 3350 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 10. mağarasıdır. Mağarada Erçek deresine dökülen bir yer altı deresi bulunur. Anayol kenarında kolay ulaşımlı olan mağara 1977 yılında Speoloji Kulübü tarafından keşfedilmiştir.
Çınartepe Mahallesi üzerinde bulunan müze binası 09.12.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Müze binasında fuaye, teşhir salonları, toplantı salonu, depolar ve idari birimler yer alır. Müzede kömürün kok türevleri, fosiller ve kömür oluşumu anlatılır.
Şelalelerin yer aldığı vadi oldukça geniş bir alanı kaplar. Zonguldak merkeze 3 kilometre mesafede bulunan vadi Elvanpazarcık Belediyesi sınırlarındadır.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan İnönü Mahallesi’nde bulunur. Antik dönemde Acheron Vadisi olarak adlandırılır. Bölgede yan yana sıralı üç mağara vardır. Mağaralardan bir tanesi Hristiyan kilisesi olarak kullanılmıştır. Bir diğeri su sarnıcı olarak görev görür. Mağaraların insan eli ile yapıldığı bilinir.
Gazi Alemdar Gemisi Müzesi:
Dünya Savaşı dönemlerinde 9 Şubat 1920 tarihinde Alemdar gemisi Karadeniz Ereğli limanında karaya oturtulur ve Fransızlara karşı savaşılarak bölge güvenliği sağlanır. Geminin bire bir örneği yapılarak 08.08.2008 tarihinde müze olarak hizmete açılır.
Kozlu Aşağıçayır Köyü Ilıksu mevkiinde yer alır. Deniz turizminde önemli yeri olan plaj birçok ziyaretçinin uğrak noktasıdır.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bulunur. Bölgenin en önemli el sanatlarından biri olan baston yerli yabancı birçok turistin ilgisini çeker.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alır. Önceleri Bizanslılar tarafından kilise olarak inşa edilen yapı cami olarak restore edilir. Orhangazi veya Orta Cami olarak adlandırılır.
Zonguldak’ın Telefon Kodu
Zonguldak’ın telefon kodu
372’tür. Alan kodu +90 372’lü bir numara Zonguldak iline aittir.
67000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeyer alan
şu şekildedir:
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