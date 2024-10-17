Gökgöl Mağarası:

Zonguldak’ın Üzülmez bölgesinde yer alan aktif bir damla taş mağarasıdır. 3350 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 10. mağarasıdır. Mağarada Erçek deresine dökülen bir yer altı deresi bulunur. Anayol kenarında kolay ulaşımlı olan mağara 1977 yılında Speoloji Kulübü tarafından keşfedilmiştir.