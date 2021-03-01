36 nerenin plakası? 36 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 36 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 36 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

36 plaka neresi?

Kars ilinde bulunan araçlar için 36 plaka kodu kullanılır. Plaka kodu 36 olan araçlar, Kars iline kayıtlı demektir. Paleolitik dönemden başlayan ve Selçuklulara uzanan bir tarihi vardır şehrin. Osmanlı Devleti sınırları içine ise Kanunu Sultan Süleyman tarafından katılmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 1921 yılında yeni sınırları belirlenmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra da il halini getirilmiştir. Erzurum-Kars Bölümü adı verilen kısmında yer alır.

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Kars’ın Nüfusu:

Kars’ın nüfusu 284.923 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 147.150 kişisi erkek, 137.773 kişisi kadından meydana gelir. Oran olarak baktığımızda nüfusun %51,65’ i erkek iken %48,35’ i kadınlardan oluşur. Sekiz ilçesi bulunan ilde kilometrekare başına düşün insan sayısı 29’ dur. Kars ilinin nüfusu düşme eğilimindedir. Nüfus yoğunluğuna baktığımızda en fazla merkez olan ile %41,49 orana sahiptir. Onun ardından Kağızman %15,95, Sarıkamış %14,09 olarak gelir. En az nüfus yoğun ise Susuz, Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde bulunur.

Kars Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

Çok eski kültürlere ev sahipliği yapan Kars’ın bölgesi Doğu Anadolu’ dur. Doğu Anadolu’ nun da Erzurum- Kars Bölgesi adı verilen kısmında yer alır. Doğusunda Ermenistan ile sınır komşudur. Güneyinde Iğdır ve Ağrı, batısında Erzurum, kuzeyinde Ardahan bulunur. 2000 metreyi bulan rakımlı toprakları ile ilin büyük kısmı yaylalardan oluşur. Allahuekber Dağları, Kısır Dağı, Akbaba, Aladağ ve Aşağıdağ gibi önemli yükseltileri vardır. Ayrıca Aras Nehri ve Kura Nehri bu ilin topraklarından geçer. Karasal iklime sahip olması nedeniyle kışlar kurak ve yaşlar yağışlıdır. Karla kaplı olduğu günler fazladır. Kışın sıcaklık eksi 39 dereceye kadar düşebilir.

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Kars’ın Tarım Ürünleri:

Kars’ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Kars’ın tarım ürünleri arasında buğday, arpa gibi hububatlar, yem ve endüstri bitkiler vardır. En çok üretilen ürün buğdaydır. Yıllık 230.000 bin tonun üzerindeki buğday üretimini, 170,984 tonla arpa ve 74,400 tonla şeker pancarı takip eder. Coğrafi konumu ve iklim şartları nedeniyle daha çok kayısı, elma ve ceviz yetiştirilir. Sebze olarak ise beyaz lahana, taze fasulye ve soğan üretimi yaygındır.

Kars’ ta Gezilecek Yerler:

Kars gezilecek yerler doğu ekspresi ile ulaşım sağlanan bölgelerden birisidir. Bu yolculuk özellikle karın bol olduğu dönemlerde yapıldığında güzel bir kış tatili olur. Sarıkamış Kayak Merkezi kış tatili için seçilebilecek yerlerden birisidir. Kars’ta tatil yapacaklar Çıldır Gölü üzerinde buzda balık tutabilir, muhteşem doğada road trip yapabilir ya da yaylaya çıkabilir.

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Kars Kalesi: Kars ilinin merkezindeki Kaleiçi mahallesinde yer alır. 1153 yılında inşa edilmiş olan kale tarihin birçok dönemine şahitlik etmiştir.

Kars’ın Telefon Kodu:

Doğu Anadolu Bölgesi içinde yer alan ilimiz Kars’ın telefon kodu 474’ tür. Kars ilinde bulunan bir sahit hat telefonu aramak için 0474 numarası kullanılır. Size gelen çağrılarda bu telefon kodu bulunuyorsa Kars ilinden bir arama yapıldığını gösterir.

Kars’ın Posta Kodu

Kars’ın posta kodu olarak 36000 kullanılır. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan ilimiz Kars’ ın sekiz ilçesi vardır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 36 plaka koduna ait Kars ilinin ilçelerinin posta kodu da 36 ile başlamaktadır. Kars ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Akyaka: 36780

Arpaçay: 36730

Digor: 36680

Kağızman: 36700

Kars Merkez: 36000

Sarıkamış: 36500

Selim: 36900

Susuz: 36760

Kars’ın İlçeleri:

36 plaka koduna ait Kars’ın ilçeleri toplamda sekiz tanedir. 36 plaka kodu ile temsil edilen Kars iline ait ilçelerden merkez, Kağızman ve Sarıkamış en kalabalık olanlarıdır. Kars ilinin ilçeleri şunlardır:

Kars (il merkezi)

Akyaka

Arpaçay

Digor

Kağızman

Sarıkamış

Selim

Susuz