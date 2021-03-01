40 nerenin plakası? 40 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 40 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 40 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

40 plaka neresi?

40 plaka Kırşehir iline aittir. Plaka kodu 40 olan araçlar, Kırşehir iline kayıtlı demektir. Tarihsel açıdan baktığımızda Hititler dönemine kadar gitmek gerekir. Binlerce yıldır değişik devletlere ev sahipliği yapmış bir yerdir. İsmini uçsuz bucaksız kırların ortasından olduğu için almıştır. Bu kente gelen Türkler ona “Kır Şehri” ismini vermiştir ve isim zamanla şu anki halini almıştır. Kayseri ve Nevşehir ile birlikte Kapadokya bölgesinin kuzeyinde yer alır. Son yıllarda artan turist sayısı ile Anadolu’daki gözde yerlerden biri haline gelmiştir.

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40 Plaka Koduna Sahip Kırşehir’in İlçeleri:

40 plaka koduna ait Kırşehir’in ilçeleri toplamda yedi tanedir. Kırşehir ilinin sahip olduğu ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Kırşehir (merkez)

Akçakent

Akpınar

Boztepe

Çiçekdağı

Kaman

Mucur

Plakası 40 olan Kırşehir ilçeleri Posta Kodları

Kırşehir’in posta kodu 40000 şeklindedir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 40 plaka koduna ait Kırşehir ilinin ilçelerinin posta kodu da 40 ile başlamaktadır. Kırşehir ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Akçakent: 40720

Akpınar: 40320

Boztepe: 40020

Çiçekdağı: 40700

Kaman: 40300

Kırşehir Merkez: 40100

Mucur: 40500

Kırşehir’in Nüfusu:

Anadolu’da bulunan Kırşehir’in nüfusu 243.042 olarak belirlenmiştir. İlin sahip olduğu bu nüfusun içindeki 119.725 kişi erkek ve 123.317 kişi kadındır. Nüfusun cinsiyet oranına baktığımızda %49,26 erkek iken %50,74 kadın bireylerden oluşur.2018’ den sonraki yıllarda nüfus içinde aşırı artışlar ya da düşüşler yaşanmamıştır. 6.544 kilometrekare yüz ölçümü olan ilde bir kilometrekare başına 37 kişi düşüyor. Kırşehir toplamda yedi ilçeye sahiptir. Bu ilçelerden en kalabalık olanı Merkez’dir. Merkez ilçenin nüfusu 158.954’ tür ve ondan sonra gelen ilçe 35.246 ile Kaman’dır. En az nüfus ise 3.702 ile Akçakent ilçesinde bulunur.

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Kırşehir’in Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Kırşehir’in bölgesi birçok medeniyete tanıklık etmiş olan İç Anadolu Bölgesi’ dir. Bu bölgenin de Orta Kızılırmak kısmında yer alır. İlin komşu olduğu diğer iller arasında Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Aksaray bulunur. İl toprakları içinde % 64,5' i plato alanı, % 17,2' si dağlık alan ve % 18,3’ ü ova şeklindedir. Seyfe Gölü, Obruk Gölü, Hirfanlı Baraj Gölü, Karaova Gölü gibi su kaynakları bulunur. Kızılırmak, Kırşehir Çayı gibi akarsuları vardır. Bozkırın hakim olduğu ilde karasal iklim şartları görülür.

Kırşehir’in Tarım Ürünleri:

İlin sahip olduğu önemli geçim kaynaklarından biri tarımdır. Kırşehir’in tarım ürünleri arasında arpa, fasulye, buğday, mercimek, şeker pancarı, patates, mahlut, çavdar bulunur. Meyve yetiştiriciliği de önemli yer tutarken genel olarak sebzecilik fazla gelişmemiştir. Elma, armut, ceviz, üzüm, erik, vişne, şeftali gibi meyveler yetiştirilir. Özellikle bölgenin zerdalisi ve balbaşı ismi verilen pekmezi ünlüdür. Son yıllarda Kırşehir’ deki kültür mantarı üretimi de yaygınlaşmıştır. Genel olarak tarımsal faaliyetlerin il ekonomisinde önemli bir yeri olduğu söylenebilir.

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Kırşehir’de Gezilecek Yerler:

Kırşehir’in gezilecek yerleri arasında tarihsel dokulu alanlar ön plana çıkar. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Cacabey Medresesi, Ahi Evran Kulliyesi ve Camii, Kuş Kalesi, Kesikköprü Kervansarayı, Üçayak Kilise gezilebilir. Kırşehir’ de gezilebilecek bazı yerler şunlardır:

Neşet Ertaş Müzesi

Neşet Ertaş anısına yapılan müzede farklı ozanlık bilgileri anlatılır ve bu kültüre ait nesneler sergilenir.

Japon Bahçesi

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından inşa edilmiş yapı güzel manzalar görmek isteyenler için ideal bir yerdir.

Kırşehir’in Telefon Kodu

80 ilimizden biri olan Kırşehir’in telefon kodu 386 olarak kullanılır. 0386 alan kodu ile arama yaparak bu ildeki sabit hatlarla telefon görüşmesi yapmanız mümkündür. Aynı şekilde size gelen çağrılar arasında bu alan kodu yer alıyorsa bu ilden arandığınızı gösterir.

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