60 Plaka Kodu Nerenin Plakası, Hangi İl?

60 plaka kodu Tokat ilimizi temsil eder. Ülkemizde her il bir plaka kodu ile gösterilir. 60 plaka kodunu temsil eden Tokat uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir. Hititler, Asurlar, Kimmerler ve ardından Persler, Büyük İskender egemenliği görülmüştür. Malazgirt zaferinde Tokat Kalesi önemli bir nokta olmuştur. Ulaşım en çok Erbaa ve Reşadiye merkezlerinde gelişmiştir. Tokat Havalimanı, tren ve karayolu sayesinde diğer illere kolayca ulaşım sağlanır. Tokat kebabı meşhur yemeklerindedir.

TOKAT’IN NÜFUSU:

Tokat’ın nüfusu 597.861’ dir. Bu sayının %49,73’ ü erkeklerden, %50,27’ si kadınlardan oluşur. Sayısal olarak baktığımızda 297.311 erkek ve 300.550 kadın bulunur. İl 10.073 kilometrekareye sahiptir, bir kilometrekareye 59 kişi düşer. En kalabalık ilçesi 203.395 kişi ile Merkez’dir. Onun ardından 98.342 kişi ile Erbaa ilçesi gelir. En az nüfuslu ilçeler ise 7.083 kişi ile Sulusaray ve 5.530 kişi ile Başçiftlik’tir. Nüfus artış oranı hesaplamalarına göre en yüksek ilçe Erbaa, en düşük ilçe Başçiftlik’tir.

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TOKAT HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ:

Ülkemizin Orta Karadeniz kısmında bulunan Tokat’ın bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir. İlin kuzeyinde Samsun ve Ordu, güneyinde Sivas ve Yozgat, batısında ise Amasya illeri yer alır. Yeşilırmak, Kelkit Koyu, Tokat Koyu, Çekerek Koyu gibi akarsular ve Kazova, Omala Ovası, Turhal Ovası gibi ovaları bulunur. İlin genelinde farklı iklim çeşitlerinin geçişi görülür. Karadeniz İklimi ve İç Anadolu Bölgesi İklimi arasında farklı geçişler yaşanır. En düşük sıcaklık 8 derece civarıyken en yüksek sıcaklık 14 derece civarı ölçülmüştür.

TOKAT’IN TARIM ÜRÜNLERİ:

Tokat ekonomik anlamda tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşılan bir yerdir. Tokat’ın tarım ürünleri arasında biber, domates, kiraz, vişne, patates, üzüm ve şekerpancarı en fazla paya sahiptir. Yüzölçümünün %37’ sini oluşturan tarım alanları vardır. Bu oranın %30’ unda sulu tarım yapılır. Özellikle Kazova, Turhal, Erbaa, Niksar, Artova ve Zile ovaları sulanabilir bölgelerdir. İklim farklılıklarından dolayı ilde her türden sebze ve meyve üretimi yapılabilir. Tokat ilinde toplam 67.398 tarım işletmesi vardır. Bu işletmelerin %44’ ü bitkisel üretim, %56’ sı hayvansal üretim yapar.

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TOKAT’TA GEZİLECEK YERLER:

Tokat’ın gezilecek yerleri içinde Taşhan Çarşısı, Koza Han, Komana Pontika Antik Kenti, Reşadiye Zınav Gölü mesire yeri, Reşadiye Yolüstü kasabası Delik kaya mağarası, Hıdırlık Köprüsü, Tokat Müzesi gibi hem doğal hem tarihi alanlar vardır. Tokat denilince akla gelen ilk yerler şunlardır:

Tokat Kalesi: Kimin yaptığı ya da hangi zamanda yapıldığı tam olarak bilinmeyen yapu turistik bir alandır.

Tokat Saat Kulesi: 1902 yılında yaptırılmış 33 metre uzunluğundaki kule Merkez ilçede bulunur.

TOKAT’IN TELEFON KODU:

81 ilimizden biri olan Tokat’ın telefon kodu 356 şeklindedir. 0356 kodu kullanılarak bu ildeki sabit hatlara arama yapılabilir. Aynı şekilde size gelen çağrılarda bu kodun yer alması Tokat ilinden arandığınızı gösterir.

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TOKAT’IN POSTA KODU:

Her ilin bir posta kodu bulunur. Tokat’ın posta kodu 60000 olarak belirlenmiştir. Tokat ilinde bulunan ilçelerin kendine ait bir posta kodu vardır. Tokat ilinde yer alan ilçelerin posta kodları şu şekildedir:

Almus: 60900

Artova: 60670

Başçiftlik: 60620

Erbaa: 60500

Niksar: 60630

Pazar: 60800

Reşadiye: 60730

Sulusaray: 60870

Tokat Merkez: 60230

Turhal: 60300

Yeşilyurt: 60860

Zile: 60400

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TOKAT’IN İLÇELERİ:

Tokat’ın ilçeleri merkezle birlikte 12 tanedir. Tokat ilinde bulunan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Tokat (il merkezi)

Almus

Artova

Başçiftlik

Erbaa

Niksar

Pazar

Reşadiye

Sulusaray

Turhal

Yeşilyurt

Zile